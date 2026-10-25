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Andreas Königl

Interessante Enthüllung! Real Madrid lehnte DFB-Star ab

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K. Adeyemi

Wäre Karim Adeyemi um ein Haar bei Real Madrid anstatt beim FC Barcelona gelandet? Der BVB wollte ihn jedenfalls bei den Königlichen unterbringen.

Karim Adeyemi wechselte im vergangenen Sommer für 22 Millionen Euro von Borussia Dortmund zum FC Barcelona. Dabei hätte ihn der BVB wohl auch zu Real Madrid verkauft, doch die Blancos lehnten ab.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano bei DAZN berichtet, boten die Schwarz-Gelben den deutschen Nationalspieler angesichts der stagnierenden Vertragsgespräche hinsichtlich einer Verlängerung über 2027 hinaus bei zahlreichen Klubs aus der Premier League und eben auch bei den Königlichen an.

Doch diese mögliche Destination erwies sich schnell als Sackgasse, denn während Real sich gegen eine Verpflichtung des Flügelflitzers und letztendlich für Leipzig-Star Yan Diomande entschied, wollte Adeyemi selbst unbedingt zu Lieblingsklub Barcelona.

Karim Adeyemi blüht unter Hansi Flick auf

Und bei den Katalanen fügte sich der Ex-Dortmunder perfekt ein, erzielte in zwölf Pflichtspielen bereits vier Treffer und bereitete drei weitere vor. Am Sonntagabend (21 Uhr) trifft er mit dem Team von Trainer Hansi Flick im Clasico auf Real Madrid.

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25. Okt. 2026

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Dank seiner starken Leistungen wurde Adeyemi von Jürgen Klopp zuletzt auch wieder in die Nationalmannschaft berufen, dort fiel der Offensivmann aber vor allem durch seine zahlreichen vergebenen Top-Chancen auf.

Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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