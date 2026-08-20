Italien Serie A - Spielwoche 1 22. Aug. 2026 - 12:30 Giuseppe Meazza

Inter gegen Monza beginnt am 22. Aug. 2026 um 12:30 Uhr EST und 17:30 Uhr GMT.

Inter gegen Monza zum Auftakt der Serie A 2026/27

Inter startet im San Siro gegen Aufsteiger Monza in die Titelverteidigung in der Serie A. Monzas letzter Aufenthalt in der höchsten Spielklasse endete mit einer Niederlage in diesem ikonischen Stadion.

Inter holte sich in der vergangenen Saison den 21. Serie-A-Titel souverän mit elf Punkten Vorsprung, erzielte die meisten Tore (89) und kassierte gemeinsam die viertwenigsten Gegentreffer (35). In seiner Debütsaison als Cheftrainer wurde Cristian Chivu erst zum fünften Trainer, der den Scudetto in seinem ersten Jahr beim Klub gewann. Inter hat seit 2009/10 keine zwei Meistertitel in Folge mehr gewonnen. Denzel Dumfries ist ein namhafter Abgang, während das englische Defensivduo John Stones und Djed Spence zur Verstärkung der Abwehr gekommen ist.

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Monza kehrte nach einjähriger Abwesenheit über die Aufstiegs-Play-offs der Serie B in die höchste Spielklasse zurück, spielte im Finale insgesamt 2:2 und sicherte sich den Aufstieg dann aufgrund der Ligaplatzierung. Der neue Trainer Ivan Jurić betreute am vergangenen Freitag beim 2:0 gegen den unterklassigen Klub Avellino das Weiterkommen in der Coppa Italia, doch schwieriger könnte Monzas Start in die Serie-A-Saison kaum sein als mit einem Auswärtsspiel beim Titelverteidiger. Das jüngste Spiel in der höchsten Spielklasse fand im San Siro statt und endete mit einer 0:2-Niederlage gegen Milan. Die Biancorossi beendeten die Tabelle 2024/25 mit 18 Punkten als Schlusslicht. Eine Verbesserung ist dieses Mal Pflicht, wenn sie die Klasse halten wollen.

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Wichtige Statistiken & Verletzungsnews

Bei Inter gibt es keine größeren Verletzungssorgen, während Matteo Pessina Monza nach einem Knieproblem mindestens vier Monate fehlen wird.

Monza erzielte in sechs der letzten acht Pflicht-Auswärtsspiele mindestens zwei Tore.

Lautaro Martinez ist in seinen letzten beiden H2H-Einsätzen ohne Tor geblieben, hatte zuvor gegen Monza aber fünf Treffer in vier Spielen erzielt.

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Teamnews & Kader

Inter geht ohne Henrikh Mkhitaryan in den Auftakt, da er gesperrt ist. Cristian Chivu hat zu diesem Zeitpunkt noch keine voraussichtliche Aufstellung bestätigt, zudem sind keine verletzungsbedingten Ausfälle aufgeführt. Weitere Kader-Updates werden näher am Anpfiff ergänzt.

Bei Monza sind in den verfügbaren Daten weder Sperren noch Verletzungen aufgeführt. Ivan Juric kann vor der Rückkehr seiner Mannschaft in die Serie A personell aus dem Vollen schöpfen, auch wenn eine bestätigte Aufstellung noch nicht veröffentlicht wurde.

Form

Inters letzte fünf Ergebnisse umfassen sowohl die Vorbereitung als auch die letzten Wochen der vergangenen Saison. Dabei verzeichnete das Team drei Siege, ein Unentschieden und ein Unentschieden, erzielte neun Tore und kassierte sieben. Der jüngste Auftritt war ein 2:1-Testspielsieg gegen Juventus, zudem gab es ein 1:1 gegen AC Milan, bevor Manchester City geschlagen wurde. Das letzte Pflichtspielergebnis war im Mai ein 3:3 gegen Bologna in der Serie A.

Monzas letzte fünf Spiele zeichnen ein gemischteres Bild. Das Team kommt auf zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage, erzielte zehn Tore und kassierte zehn. Die jüngste Partie endete in einem Freundschaftsspiel 3:3 gegen Calcio Padova, und das beste Ergebnis der Vorbereitung war ein 4:2 gegen Milan Futuro. Der letzte Pflichtspieleinsatz endete bereits im Mai mit einer 0:2-Niederlage gegen Catanzaro in der Serie B.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand in einem Testspiel im August 2025 statt, als die Partie mit Monza als nomineller Heimmannschaft 2:2 endete. Davor besiegte Inter Monza im März 2025 in einem Serie-A-Spiel im Giuseppe Meazza mit 3:2. In den vergangenen fünf Duellen in allen Wettbewerben hat Inter zweimal gewonnen, Monza kein einziges Mal, und zwei Spiele endeten unentschieden. Zudem trennten sich beide Teams im September 2024 in der Serie A 1:1.