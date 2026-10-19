Kurz nach seiner Freistellung bei Bundesligist Eintracht Frankfurt soll Markus Krösche vor dem Wechsel zu einem europäischen Spitzenklub stehen.

Transferexperte Matteo Moretto schreibt bei X, dass es in den vergangenen Tagen bereits "intensive Verhandlungen" zwischen Vertretern der AC Mailand und dem bisherigen Sportvorstand der SGE gegeben habe. Über finanzielle Dinge sei man sich bereits einig. Es gehe noch um die Struktur und die Aufgabenverteilung in der sportlichen Leitung Milans. Allerdings habe man sich auch hier angenähert. Insgesamt sei man "ganz nah dran" an einer Einigung.

Das Interesse des siebenfachen Champions-League-Siegers an Krösche ist nicht neu. Milan hatte nach dem verheerenden Ende der Vorsaison samt Verpassens der Champions League die komplette sportliche Führung vor die Tür gesetzt. Anschließend gab es unter anderem Gerüchte um die Installation von Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick als neuen starken Mann. Später kristallisierte sich Krösche als Wunschlösung heraus, eine Verpflichtung kam allerdings nicht zustande.

Der kicker schrieb im Juni, Milan locke Krösche mit einem Vierjahresvertrag samt eines Gehaltsvolumens von 40 Millionen Euro. Damals sollte auch Frankfurts Sportdirektor Timmo Hardung in die Modestadt wechseln. Krösche soll laut übereinstimmender Medien die volle Kontrolle über den sportlichen Bereich gefordert haben. Die Eintracht habe sich eine Ablöse zwischen 7,5 und 10 Millionen Euro für den Manager vorgestellt, wenngleich Gespräche von SGE-Seite dementiert wurden.

Der Flirt mit den Lombarden gilt als ein Faktor für die abgekühlte Beziehung zwischen der Eintracht und dem 46-Jährigen.

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Besagte Beziehung ist nach gut fünf Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit seit Sonntagabend zu Ende. Die SGE stellte Krösche, dessen Vertrag am Main noch bis 2028 läuft, auf eigenen Wunsch frei. Der Entscheidung seien "in den vergangenen Wochen gute, offene und vertrauensvolle Gespräche zwischen Markus Krösche und dem Aufsichtsratsvorsitzenden Mathias Beck über die sportliche Gegenwart und Zukunft von Eintracht Frankfurt und die weitere Zusammenarbeit vorausgegangen", hieß es in einer Mitteilung.

Welche Erfolge feierte Markus Krösche bei Eintracht Frankfurt?

Krösche kam 2021 von RB Leipzig zu den Frankfurtern. Während seiner Amtszeit gewannen die Hessen die Europa League 2022 und qualifizierten sich zweimal für die Champions League.

Der Sportchef stand Anfang der Saison in der Kritik, vor allem die Verpflichtung von Trainer Albert Riera als Nachfolger von Dino Toppmöller im vergangenen Winter war ein großer Fehler, den sich Krösche auch mehrfach im Nachgang eingestanden hatte. Auch wurde ihm das schwache Preis-Leistungs-Verhältnis des Kaders in der letzten Spielzeit vorgeworfen. Der zähe Transfersommer sorgte ebenso für Unruhe wie ein Immobilienkauf in Kroatien.

Krösches möglicher neuer Arbeitgeber Milan macht eine sportliche Durststrecke durch. Der letzte große Titel des Vereins ist der Scudetto in der Saison 2021/22. Es ist der einzige Gewinn der italienischen Meisterschaft in den vergangenen 15 Jahren. Seit dieser Saison ist mit Ruben Amorim ein neuer Cheftrainer in Amt und Würden. Unter dem Portugiesen wurde ein ordentlicher Saisonstart hingelegt: Milan belegt nach einem 3:2-Heimsieg gegen Atalanta Bergamo am Sonntag den vierten Tabellenplatz.