Der FCB-Stürmer stand damals noch bei Tottenham Hotspur unter Vertrag. Aus dem Wechsel zu den Citizens wurde jedoch nichts, stattdessen ging Kane zwei Jahre später zum deutschen Rekordmeister.

Bei Tottenham wartete Kane lange Jahre vergeblich auf einen Titel, den er dann auch im ersten Jahr beim FCB nicht holte. Inzwischen feierte er aber zwei Meisterschaften in der Bundesliga und einen DFB-Pokal-Sieg. "Er war damals an dem Punkt in seiner Karriere, an dem er unbedingt Titel holen wollte", erinnerte sich Walker bei TalkSPORT.

"Das war für ihn der große Makel. Er ist ein toller Spieler und hat all diese persönlichen Auszeichnungen bekommen, aber mit seinem Team hatte er nichts gewonnen", blickte der Außenverteidiger zurück. Walker spielte 2021 schon bei Man City - und sein Teamkollege aus der englischen Nationalmannschaft, der auch mit ihm zusammen bei den Spurs aufgelaufen war, informierte sich bei ihm über die Skyblues.

"Er sagte: 'Ich will zu euch'. Und er hat mich ein wenig ausgefragt. Aber ich schätze mal, dass sich die Vereine am Ende nicht einigen konnten", erklärte Walker, warum es aus seiner Sicht nicht zum spektakulären Transfer innerhalb der Premier League kam. Im Sommer 2021 bekannte der damalige City-Trainer Pep Guardiola öffentlich, dass sein Verein vier Angebote für Kane abgegeben hatte, die aber allesamt vom Klub aus London abgelehnt worden seien.

Kane wechselte 2023 für 95 Millionen Euro Ablöse zu den Bayern, bei denen er dreimal in Folge Bundesliga-Torschützenkönig wurde. Er gilt als einer Top-Favoriten auf den Ballon d'Or für den besten Spieler der Welt, der am Montag in London vergeben wird.