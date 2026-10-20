Manchester Uniteds ehemaliger Trainer Erik ten Hag hat verraten, dass er den heutigen Bayern-Star Harry Kane 2023 unbedingt zu den Red Devils holen wollte.

In einem Interview mit The Athletic rechnete der Niederländer nicht nur hart mit Ex-United-Angreifer Cristiano Ronaldo ab, sondern enthüllte eben auch das erfolglose Werben des englischen Rekordmeisters um Kane.

Ten Hag ging damals in seine zweite Saison in Manchester und wollte der Mannschaft eine neue Struktur verleihen. Kane war damals sein Wunsch- und potenzieller Schlüsselspieler. Uniteds Klubchefs habe er aufgefordert: "Ich habe zu ihnen gesagt: Ich will nur einen Spieler – und ihr wisst, wen."

Er betonte, er habe intensiv für einen Kane-Transfer ins Old Trafford geworben, ließ aber auch seine Unzufriedenheit mit den damaligen Klubchefs durchklingen:"Ich habe dafür gekämpft. Ich habe gehört, dass er sehr positiv eingestellt war, aber ich habe nie mit ihm über das Thema gesprochen. Ich weiß nicht, wie der Entscheidungsprozess bei John (Murtough, damaliger Direktor für Entwicklung, d. Red.), Richard (Arnold, damaliger CEO, d. Red.) und den Glazers (Besitzerfamilie, d. Red.) ablief."

Die Nicht-Verpflichtung Kanes führte ten Hag als Grund dafür an, dass es sportlich für den Klub unter seiner Führung nicht weiter voran ging. Kane sei wie Uniteds Kapitän Bruno Fernandes und Arsenals Mittelfeldabräumer Declan Rice ein Führungsspieler, der Verantwortung übernehmen und einer Mannschaft Stabilität verleihen könne.

Wann wechselte Harry Kane zum FC Bayern?

Zwar gewann ten Hag mit United 2023/24 den FA Cup, in der Premier League aber lief es durchwachsen. Nachdem dann auch der Start in die Folgesaison in die Hose gegangen war, musste der heutige Sportchef von Twente Enschede im Herbst 2024 seinen Hut nehmen.

Zu ten Hags Kane-Aussage passt, dass der Kapitän der englischen Nationalmannschaft, damals in Diensten seines langjährigen Klubs Tottenham Hotspur, in jenem Sommer tatsächlich durchaus wechselwillig war. Immerhin heuerte er im August 2023 beim FC Bayern an.

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Der FCB überwies für ihn 95 Millionen Euro Ablöse in den Norden Londons. Eine Summe, die wohl auch United hätte stemmen können und die sich für die Münchener längst ausgezahlt hat. Der mittlerweile 33 Jahre alte Kane erzielt seit seiner Ankunft für die Bayern Tore am Fließband und steht laut übereinstimmender Medienberichte kurz davor, seinen 2027 auslaufenden Vertrag zu verlängern.

Manchester United verpflichtete 2023 übrigens für den Sturm den damals 20 Jahre alten Rasmus Höjlund für knapp 80 Millionen Euro von Atalanta Bergamo. Der Däne floppte und kickt heute wieder in der Serie A bei Napoli. Auch die beiden anderen teuren United-Neuzugänge aus jener Transferperiode, Mason Mount (68 Millionen Euro) und Andre Onana (50 Millionen Euro), enttäuschten die Erwartungen.