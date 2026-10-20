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FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Falko Blöding

"Ich will nur einen Spieler - und ihr wisst, wen": Erik ten Hag war scharf auf Harry Kane

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E. ten Hag
H. Kane

Harry Kane wurde immer wieder bei Manchester United als Neuzugang gehandelt. Zumindest bei einem Ex-Trainer stand er hoch im Kurs.

Manchester Uniteds ehemaliger Trainer Erik ten Hag hat verraten, dass er den heutigen Bayern-Star Harry Kane 2023 unbedingt zu den Red Devils holen wollte.

In einem Interview mit The Athletic rechnete der Niederländer nicht nur hart mit Ex-United-Angreifer Cristiano Ronaldo ab, sondern enthüllte eben auch das erfolglose Werben des englischen Rekordmeisters um Kane.

Ten Hag ging damals in seine zweite Saison in Manchester und wollte der Mannschaft eine neue Struktur verleihen. Kane war damals sein Wunsch- und potenzieller Schlüsselspieler. Uniteds Klubchefs habe er aufgefordert: "Ich habe zu ihnen gesagt: Ich will nur einen Spieler – und ihr wisst, wen."

Er betonte, er habe intensiv für einen Kane-Transfer ins Old Trafford geworben, ließ aber auch seine Unzufriedenheit mit den damaligen Klubchefs durchklingen:"Ich habe dafür gekämpft. Ich habe gehört, dass er sehr positiv eingestellt war, aber ich habe nie mit ihm über das Thema gesprochen. Ich weiß nicht, wie der Entscheidungsprozess bei John (Murtough, damaliger Direktor für Entwicklung, d. Red.), Richard (Arnold, damaliger CEO, d. Red.) und den Glazers (Besitzerfamilie, d. Red.) ablief."

Die Nicht-Verpflichtung Kanes führte ten Hag als Grund dafür an, dass es sportlich für den Klub unter seiner Führung nicht weiter voran ging. Kane sei wie Uniteds Kapitän Bruno Fernandes und Arsenals Mittelfeldabräumer Declan Rice ein Führungsspieler, der Verantwortung übernehmen und einer Mannschaft Stabilität verleihen könne.

Wann wechselte Harry Kane zum FC Bayern?

Zwar gewann ten Hag mit United 2023/24 den FA Cup, in der Premier League aber lief es durchwachsen. Nachdem dann auch der Start in die Folgesaison in die Hose gegangen war, musste der heutige Sportchef von Twente Enschede im Herbst 2024 seinen Hut nehmen.

Zu ten Hags Kane-Aussage passt, dass der Kapitän der englischen Nationalmannschaft, damals in Diensten seines langjährigen Klubs Tottenham Hotspur, in jenem Sommer tatsächlich durchaus wechselwillig war. Immerhin heuerte er im August 2023 beim FC Bayern an.

FBL-EUR-C1-VIKING-BAYERN MUNICHGetty Images

Der FCB überwies für ihn 95 Millionen Euro Ablöse in den Norden Londons. Eine Summe, die wohl auch United hätte stemmen können und die sich für die Münchener längst ausgezahlt hat. Der mittlerweile 33 Jahre alte Kane erzielt seit seiner Ankunft für die Bayern Tore am Fließband und steht laut übereinstimmender Medienberichte kurz davor, seinen 2027 auslaufenden Vertrag zu verlängern.

Manchester United verpflichtete 2023 übrigens für den Sturm den damals 20 Jahre alten Rasmus Höjlund für knapp 80 Millionen Euro von Atalanta Bergamo. Der Däne floppte und kickt heute wieder in der Serie A bei Napoli. Auch die beiden anderen teuren United-Neuzugänge aus jener Transferperiode, Mason Mount (68 Millionen Euro) und Andre Onana (50 Millionen Euro), enttäuschten die Erwartungen.

Häufig gestellte Fragen

Harry Kane bekleidet die Position des Stürmers. Obwohl er als klassische Nummer 9 primär für das Toreschießen verantwortlich ist, pflegt er einen einzigartigen Spielstil, da er sich oftmals etwas tiefer fallen lässt, um sich selbst ins Angriffsspiel einzubinden und seinen Mitspielern Raum zu verschaffen.

Harry Kane wurde am 28. Juli 1993 in Walthamstow, einem Stadtbezirk von London, England geboren.

Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, trägt Harry Kane das Trikot mit der Nummer 9.

Harry Kane ist 1,88 Meter groß.

Harry Kane ist 86 Kilogramm schwer.

Harry Kane hat Schuhgröße 45.

Der starke Fuß von Harry Kane ist rechts.

Angelehnt an seinen vollen Namen wurde Harry Kane während seiner Zeit in England, aufgrund seiner Torgefährlichkeit, gerne als "Hurricane" (dt. Hurrikan) bezeichnet.

Harry Kane begann seine Karriere im Jahr 1999 beim Londoner Verein Ridgeway Rovers. Von dort aus wechselte er 2001 zum FC Arsenal, kehrte aber nur ein Jahr später wieder zurück. 2004 wechselte er, nach einem kurzen Zwischenstopp beim FC Watford in die Jugend von Tottenham Hotspur.

Bei den Spurs durchlief Kane sämtliche Jugendmannschaften bis zur U18, ehe er 2010 erstmals offizieller Teil des Profikaders wurde. Da er sich dort nicht auf Anhieb durchsetzen konnte, folgten Leihgeschäfte zu Leyton Orient (2011), FC Millwall (2012), Norwich City (2012-2013) und Leicester City (2013).

Zur Saison 2013/14 kehrte Kane zu seinem Stammverein zurück und blieb bei Tottenham Horspur bis zum Sommer 2023, ehe er sich für eine Ablösesumme in Höhe von knapp 100 Millionen Euro dem FC Bayern München anschloss.

Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München wohnt Harry Kane in der Hans-Hammer-Villa in Baierbrunn, rund 15 Kilometer südlich der bayerischen Landeshauptstadt. Zuvor bewohnten das moderne, mehrgeschossige Anwesen bereits Klubikone Mehmet Scholl und Lucas Hernández.

Von seinem Verein, dem FC Bayern München, bekommt Harry Kane wegen der Partnerschaft mit dem deutschen Automobilhersteller Audi einen Audi SQ8 SUV E-Tron als Dienstwagen gestellt. Dieser besitzt einen Listenpreis von etwa 98.000 Euro.

Zuvor besaß er noch einen Bentley Continental GT, diesen stellte Kane allerdings im März 2025 zum Verkauf. Der Grund dafür liegt wohl in der Tatsache, dass der rund 85.000 Euro teure Wagen ein Rechtslenker ist, dies im deutschen Verkehr allerdings auf Dauer etwas umständlich sein kann.

Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München hat Harry Kane intensiv daran gearbeitet, Deutsch zu lernen. Dennoch fällt es ihm eigenen Aussagen nach bislang noch schwer, die Sprache zu sprechen. Dennoch arbeitet Kane wöchentlich zweimal mit einem Lehrer, der ihm dabei helfen soll, seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Er hofft, irgendwann gut Deutsch sprechen zu können.

Harry Kane ist seit 2019 mit Katie Goodland verheiratet. Seine Ehefrau kennt er bereits seit seiner Jugend.

Harry Kane hat mit seiner Ehefrau Katie Goodland vier gemeinsame Kinder. 2017 wurde ihre erste Tochter Ivy Jane geboren, gefolgt von Vivienne Jane im Jahr 2018. Der erste Sohn Louis Harry kam 2020 zur Welt, das vierte Kind, ein Sohn namens Henry Edward, 2023.

Das Privatvermögen von Harry Kane beläuft sich verschiedenen Informationen zufolge auf über 100 Millionen Euro. Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, verdient er dem Vernehmen nach rund 25 Millionen Euro brutto Gehalt pro Jahr.

Harry Kane gewann in seiner Karriere als Profifußballer lange keinen Titel auf Vereinsebene. Der Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2024/25 brach den Bann allerdings. Zudem wurde er schon mit zahlreichen individuellen Ehrungen ausgezeichnet - unter anderem dem Goldenen Schuh, dem Spieler der Saison sowie dem Torschützenkönig.

Mittlerweile steht er bei zwei gewonnenen deutschen Meisterschaften sowie einem DFB-Pokalsieg und einem Supercupsieg.

Bislang konnte Harry Kane noch kein einziges Mal den Ballon d'Or gewinnen. Sechs Mal wurde er für den Ballon d'Or nominiert, dabei schaffte er es zwei Mal als Zehnter in die Top Ten.

Bislang wurde Harry Kane noch kein einziges Mal zum FIFA-Weltfußballer gekürt.

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