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DFB-Rückkehrer Niclas Füllkrug hat nach der 0:1-Niederlage seines Klubs Werder Bremen beim VfB Stuttgart ein Interview wegen wiederholter Fragen zur Nationalmannschaft abgebrochen.

Der 33-Jährige stand ZDF-Reporter Florian Zschiedrich für das 'Aktuelle Sportstudio' Rede und Antwort. Dieser fragte, welchen Stellenwert die Nominierung durch Bundestrainer Jürgen Klopp für ihn habe. Füllkrug sagte: "Das werde ich nach einem mit 1:0 verlorenen Spiel nicht tun. Bitte, ein bisschen Respekt. Wir haben gerade ein Spiel verloren, das ist gar nicht in meinem Kopf."

Eine Replik, die Zschiedrich nicht reichte. Er hakte nach, die Rückkehr nach mehr einem Jahr in das DFB-Team sei doch "ein besonderes Ereignis. Da ist doch auch etwas Vorfreude da auf das, was jetzt kommt." Füllkrug aber wollte weiter nicht darüber sprechen: "Da denke ich jetzt nicht dran. Es interessiert mich gerade auch nicht. Ich will nicht unhöflich sein. Wir haben gerade 1:0 gegen Stuttgart verloren, auch wenn wir ein gutes Spiel gemacht haben. Da denke ich jetzt nicht daran, was nächste Woche ist."

Zschiedrich lockte Füllkrug dann mit einem Klopp-Zitat, da reichte es dem Angreifer: "Nee danke, ciao", sagte er. Es gab noch ein Handshake mit dem ZDF-Mann, dann war das Interview vorbei. Zschiedrich war einigermaßen überrascht und sagte noch: "Ach, doch nicht. Ich hab's probiert. Danke, Niclas."

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Werder hatte beim VfB die zweite Saisonniederlage und damit einen Dämpfer nach überraschend erfolgreichen letzten Wochen einstecken müssen. Füllkrug, Führender der Torschützenliste in der Bundesliga, ging dabei leer aus. Er hinterließ aber trotzdem einen guten Eindruck und sammelte unter anderem 70 Ballberührungen. Eine Marke, die Rekordnationalspieler Lothar Matthäus bei Sky schwer beeindruckte: "Wenn ein Mittelstürmer von Werder Bremen 70 Ballkontakte in einem Spiel hat, weißt du, wie das Spiel gelaufen ist, vor allem in der zweiten Halbzeit. So eine Zahl habe ich bei einem Mittelstürmer noch nie gehört."

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Er sei zwar "nicht der größte Fan von Statistiken", betonte Matthäus, aber: "Wie Niclas in der zweiten Halbzeit gespielt hat, wie er die Bälle geholt und festgemacht und die besser stehenden Mitspieler gesucht hat, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Werder Bremen in der zweiten Halbzeit zuzuschauen, das war moderner Fußball."

Wie viele Länderspiele hat Niclas Füllkrug absolviert?

Füllkrug, der nach einem verkorksten und von Verletzungsproblemen geprägten Jahr im Sommer auf Leihbasis von West Ham United an die Weser zurückgekehrt war, steht in dieser Saison bei zwölf Toren in elf Pflichtspielen. Dafür belohnte ihn Klopp unter der Woche mit der Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft. Für sie spielte Füllkrug zuletzt im Sommer 2025, letztmals im Kader stand er im Herbst jenen Jahres.

Getty Images

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Im DFB-Dress absolvierte Füllkrug seit seinem Debüt 2021 24 Länderspiele und markierte 14 Treffer. Das DFB-Team trifft in den beiden letzten Länderspielen dieses Jahres in der Nations League am 13. November auf Serbien und drei Tage später auf die Niederlande.