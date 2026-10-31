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Harry Kanegetty
Marko Brkic

"Ich hatte Angst, verkauft zu werden": Bayern-Superstar Harry Kane mit überraschendem Geständnis

Bundesliga
Bayern München
H. Kane

Mit dem Gewinn des Ballon d’Or 2026 hat Harry Kane endgültig den Gipfel des Weltfußballs erreicht. Dabei verlief der Weg an die Spitze keineswegs geradlinig. Zu Beginn seiner Karriere verfolgten den Engländer große Zweifel.

Im Interview mit France Football, dem Mitorganisator der Ballon-d'Or-Wahl, sprach der 33-Jährige offen über seine schwierige Anfangszeit bei Tottenham Hotspur. "Während meiner Leihphasen hatte ich Zweifel", gestand Kane. 2004 war er aus der Jugend des FC Watford zu den Spurs gewechselt, sechs Jahre später schaffte er den Sprung in den Profikader. Der erhoffte Durchbruch blieb zunächst jedoch aus. Stattdessen wurde der Angreifer in den folgenden drei Jahren gleich mehrfach verliehen - an Leyton Orient, Millwall, Norwich City und Leicester City.

2013 kehrte Kane schließlich nach Nordlondon zurück. Obwohl Tottenham erneut eine Leihe in Betracht zog, wollte sich der Stürmer diesmal unbedingt durchsetzen und lehnte einen weiteren Wechsel ab. "Ich spürte, dass der richtige Zeitpunkt gekommen war, um den nächsten Schritt zu machen", erinnerte er sich. Gleichzeitig war ihm bewusst, wie viel auf dem Spiel stand: "Wenn ich mich damals nicht durchsetzen könnte, hatte ich Angst, weiterhin ausgeliehen zu werden und schließlich verkauft zu werden."

Wann feierte Harry Kane sein Debüt für Tottenham Hotspur?

Unter Trainer Tim Sherwood, der Anfang 2014 das Amt bei Tottenham übernommen hatte, erhielt Kane schließlich seine Chance. Diese wusste er umgehend zu nutzen: In seinem ersten Premier-League-Spiel unter Sherwood traf er gegen den AFC Sunderland. Damit war der Knoten geplatzt. "Ich wusste, dass ich diese Gelegenheit genutzt hatte", blickte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft zurück. In den darauffolgenden Jahren entwickelte er sich zu einer absoluten Vereinslegende. Insgesamt erzielte Kane für Tottenham 280 Tore und bereitete weitere 63 Treffer in 435 Pflichtspielen vor.

Ein Titelgewinn blieb ihm in London dennoch verwehrt. Erst nach seinem Wechsel zum FC Bayern im Sommer 2023, für den die Münchner rund 95 Millionen Euro zahlten, endete diese Durststrecke. Mit den Bayern gewann Kane seitdem zweimal die deutsche Meisterschaft, einmal den DFB-Pokal und zweimal den Supercup. Seinen bislang größten individuellen Erfolg feierte er nun mit dem Ballon d'Or. Ausschlaggebend dafür war seine herausragende Saison 2025/26, in der ihm sagenhafte 61 Pflichtspieltore für den deutschen Rekordmeister gelangen. Am Montag wurde er dafür in London als bester Fußballer der Welt ausgezeichnet.

Harry KaneGetty Images
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Wie viel ihm diese Ehrung bedeutet, machte Kane ebenfalls deutlich: "Wir leben in einer Zeit, in der solche Auszeichnungen für die Menschen wichtig sind und ihre Wahrnehmung der Qualität eines Spielers beeinflussen. Niemand wird mir diesen Moment oder diese Saison jemals nehmen können. Ich denke, dass man sich mit Titeln wie diesem den Respekt anderer und der Fans verdient. Das steht fest."

Auch in der laufenden Saison ist Kane auf einem ähnlichen Niveau unterwegs. Nach zwölf Pflichtspielen stehen bereits zehn Tore und sieben Vorlagen zu Buche. Am Samstag bietet sich ihm im Bundesliga-Klassiker gegen Borussia Dortmund (18.30 Uhr) die nächste Gelegenheit, Tore und Assists zu liefern.

Häufig gestellte Fragen

Harry Kane bekleidet die Position des Stürmers. Obwohl er als klassische Nummer 9 primär für das Toreschießen verantwortlich ist, pflegt er einen einzigartigen Spielstil, da er sich oftmals etwas tiefer fallen lässt, um sich selbst ins Angriffsspiel einzubinden und seinen Mitspielern Raum zu verschaffen.

Harry Kane wurde am 28. Juli 1993 in Walthamstow, einem Stadtbezirk von London, England geboren.

Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, trägt Harry Kane das Trikot mit der Nummer 9.

Harry Kane ist 1,88 Meter groß.

Harry Kane ist 86 Kilogramm schwer.

Harry Kane hat Schuhgröße 45.

Der starke Fuß von Harry Kane ist rechts.

Angelehnt an seinen vollen Namen wurde Harry Kane während seiner Zeit in England, aufgrund seiner Torgefährlichkeit, gerne als "Hurricane" (dt. Hurrikan) bezeichnet.

Harry Kane begann seine Karriere im Jahr 1999 beim Londoner Verein Ridgeway Rovers. Von dort aus wechselte er 2001 zum FC Arsenal, kehrte aber nur ein Jahr später wieder zurück. 2004 wechselte er, nach einem kurzen Zwischenstopp beim FC Watford in die Jugend von Tottenham Hotspur.

Bei den Spurs durchlief Kane sämtliche Jugendmannschaften bis zur U18, ehe er 2010 erstmals offizieller Teil des Profikaders wurde. Da er sich dort nicht auf Anhieb durchsetzen konnte, folgten Leihgeschäfte zu Leyton Orient (2011), FC Millwall (2012), Norwich City (2012-2013) und Leicester City (2013).

Zur Saison 2013/14 kehrte Kane zu seinem Stammverein zurück und blieb bei Tottenham Horspur bis zum Sommer 2023, ehe er sich für eine Ablösesumme in Höhe von knapp 100 Millionen Euro dem FC Bayern München anschloss.

Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München wohnt Harry Kane in der Hans-Hammer-Villa in Baierbrunn, rund 15 Kilometer südlich der bayerischen Landeshauptstadt. Zuvor bewohnten das moderne, mehrgeschossige Anwesen bereits Klubikone Mehmet Scholl und Lucas Hernández.

Von seinem Verein, dem FC Bayern München, bekommt Harry Kane wegen der Partnerschaft mit dem deutschen Automobilhersteller Audi einen Audi SQ8 SUV E-Tron als Dienstwagen gestellt. Dieser besitzt einen Listenpreis von etwa 98.000 Euro.

Zuvor besaß er noch einen Bentley Continental GT, diesen stellte Kane allerdings im März 2025 zum Verkauf. Der Grund dafür liegt wohl in der Tatsache, dass der rund 85.000 Euro teure Wagen ein Rechtslenker ist, dies im deutschen Verkehr allerdings auf Dauer etwas umständlich sein kann.

Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München hat Harry Kane intensiv daran gearbeitet, Deutsch zu lernen. Dennoch fällt es ihm eigenen Aussagen nach bislang noch schwer, die Sprache zu sprechen. Dennoch arbeitet Kane wöchentlich zweimal mit einem Lehrer, der ihm dabei helfen soll, seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Er hofft, irgendwann gut Deutsch sprechen zu können.

Harry Kane ist seit 2019 mit Katie Goodland verheiratet. Seine Ehefrau kennt er bereits seit seiner Jugend.

Harry Kane hat mit seiner Ehefrau Katie Goodland vier gemeinsame Kinder. 2017 wurde ihre erste Tochter Ivy Jane geboren, gefolgt von Vivienne Jane im Jahr 2018. Der erste Sohn Louis Harry kam 2020 zur Welt, das vierte Kind, ein Sohn namens Henry Edward, 2023.

Das Privatvermögen von Harry Kane beläuft sich verschiedenen Informationen zufolge auf über 100 Millionen Euro. Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, verdient er dem Vernehmen nach rund 25 Millionen Euro brutto Gehalt pro Jahr.

Harry Kane gewann in seiner Karriere als Profifußballer lange keinen Titel auf Vereinsebene. Der Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2024/25 brach den Bann allerdings. Zudem wurde er schon mit zahlreichen individuellen Ehrungen ausgezeichnet - unter anderem dem Goldenen Schuh, dem Spieler der Saison sowie dem Torschützenkönig.

Mittlerweile steht er bei zwei gewonnenen deutschen Meisterschaften sowie einem DFB-Pokalsieg und einem Supercupsieg.

Bislang konnte Harry Kane noch kein einziges Mal den Ballon d'Or gewinnen. Sechs Mal wurde er für den Ballon d'Or nominiert, dabei schaffte er es zwei Mal als Zehnter in die Top Ten.

Bislang wurde Harry Kane noch kein einziges Mal zum FIFA-Weltfußballer gekürt.

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