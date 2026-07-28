Warum Leroy Sane in Deutschland häufig kritisch gesehen wird, kann Galatasaray-Trainer Okan Buruk überhaupt nicht nachvollziehen. Vor allem sei es aus der Luft gegriffen, Sane als einen der Hauptverantwortlichen für das WM-Fiasko der DFB-Elf auszumachen.

"Leroy ist einer der letzten, den man als Sündenbock auswählen kann. Er hat in jedem Spiel versucht, alles zu geben und sehr viel dafür getan", verteidigte Buruk seinen Schützling im Sky-Interview.





Sane zu kritisieren sei "leider aber fast schon zur Mode geworden", schimpfte der Galatasaray-Coach weiter. "Ich finde es ehrlich gesagt aber fast schon ein bisschen lustig, dass man Leroy Sane jetzt zum Sündenbock macht. Er hat keine schlechte WM gespielt."

Trotz einer durchwachsenen ersten Saison in Istanbul hatte Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann Sane bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika vollstes Vertrauen geschenkt. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Bayern-Juwel Lennart Karl war Sane auf dem rechten Flügel gesetzt, bestritt alle vier Turnierspiele von Beginn an.

Leroy Sane hatte einziges echtes WM-Highlight gegen Ecuador

Einziges echtes Highlight blieb sein früher Führungstreffer bei der 1:2-Niederlage gegen Ecuador zum Vorrundenabschluss, ansonsten enttäuschte Sane ebenso wie ein Großteil seiner Mannschafskollegen. Bereits im Sechzehntelfinale schied Deutschland völlig überraschend gegen Paraguay aus, Nagelsmann trat wenige Tage später zurück.

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Den WM-Schock hat Sane mittlerweile offenbar gut verdaut, wie Buruk betonte: "Ich muss besonders erwähnen, dass Leroy sehr, sehr positiv aus dem Urlaub zurückgekommen ist. Er fühlt sich im Kreis der Mannschaft sehr wohl", sagte der 52-Jährige. "Wir bauen ihn jetzt körperlich wieder auf und freuen uns, dann in der neuen Saison wieder mit ihm arbeiten zu können."

Leroy Sane war bei Galatasaray bisher nicht immer gesetzt

Sane war im Sommer vergangenen Jahres ablösefrei vom FC Bayern München zu Galatasaray gewechselt, konnte die hohen Erwartungen beim türkischen Meister bisher aber nur vereinzelt erfüllen. Sieben Tore und neun Assists kamen in wettbewerbsübergreifend 43 Einsätzen zustande, stellenweise war Sane allerdings nicht gesetzt. Die kommende Süper-Lig-Saison beginnt für den Titelverteidiger am 14. August mit einem Heimspiel gegen Corum FK.

Ob Sane in der deutschen Nationalmannschaft unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp künftig noch eine Rolle spielt, bleibt abzuwarten. Bis dato hat der 30-Jährige, dessen Vertrag bei Galatasaray noch bis 2028 läuft, 80 Länderspiele absolviert (18 Tore).