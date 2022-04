Im DFB-Pokal kommt es in dieser Woche zum Halbfinale: Während der SC Freiburg zum HSV (Hamburger SV) muss; empfängt RB Leipzig Union Berlin. Anpfiff ist am Dienstag und am Mittwoch jeweils um 20.45 Uhr.

Woche der Entscheidungen im DFB-Pokal: Am späten Mittwochabend wird klar sein, wer im Finale des deutschen Pokals stehen wird und im Berliner Olympiastadion um den begehrten Pokal spielen darf.

Favorit ist dabei RB Leipzig: Die Sachsen sind in der Bundesligatabelle Dritter und spielen eine eindrucksvolle Rückrunde. Doch auch Union Berlin und gerade der SC Freiburg dürfen als Überraschungen der Saison gelten, dem HSV (Hamburger SV) werden daneben nur Außenseiterchancen eingeräumt.

Gelingt dem HSV und Union Berlin die Sensation? Oder sehen wir das Pokalfinale Freiburg vs. Leipzig im Mai? Heute wird das Halbfinale gespielt, GOAL zeigt, wer was wann überträgt.

Fußball heute LIVE: Das sind die Halbfinals im Überblick

Begegnung Hamburger SV vs. SC Freiburg Wettbewerb DFB-Pokal | Halbfinale Datum Dienstag| 19. April 2022 Anpfiff 20.45 Uhr Ort Volksparkstadion | Hamburg | Deutschland Bilanz (36 Pflichtspiele) 16 Siege HSV (Hamburger SV) 15 Unentschieden Acht Siege SC Freiburg

Wer zeigt / überträgt heute den DFB-Pokal? So wird das Halbfinale im TV kostenlos gezeigt!

Legendäre K.-o.-Spiele – die verbindet man in Deutschland vor allem mit dem DFB-Pokal. 'Do or die' würde man es neudeutsch nennen – gewinn oder fahr nach Hause. Berlin ist das große Ziel, kein Wunder, dass viele Anhänger:innen zuschauen wollen.

Wie immer stellt sich an dieser Stelle aber eine entscheidende Frage: Wann und wo wird welches Spiel übertragen? Heutzutage gibt es so viele Fernsehsender und Streaminganbieter, dass man als Fan schnell den Überblick verliert – wir helfen gerne aus.

HSV vs. SCF und RB gegen Union: So wird das Spiel kostenlos im Fernsehen gezeigt!

Und das tun wir mit richtig guten Nachrichten: Sowohl das Spiel zwischen dem HSV (Hamburger SV) und dem SC Freiburg sowie das Duell Leipzig gegen Union Berlin sind auf gleich mehreren Fernsehsendern zu sehen – sehr zur Freude von vielen Anhänger:innen!

Doch an dieser Stelle hören die tollen News nicht auf: Das Ganze ist nämlich auch kostenlos zu sehen! Wie das möglich ist? Die ARD überträgt im Ersten die beiden Spiele LIVE – und wie fast jede:r weiß, ist Das Erste kostenlos zu empfangen!

Wer zeigt / überträgt heute das Halbfinale? So wird der DFB-Pokal im TV übertragen

Ihr wisst nicht wieso? Das Erste gehört zur ARD, welche wiederrum eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt ist und daher staatlich unterstützt wird. Aus diesem Grund wird das Programm kostenlos übertragen – alle weiteren Informationen findet ihr hier!

Auch Sky zeigt heute das Spiel des DFB-Pokals, allerdings ist das Programm des Privatsenders aus Unterföhring alles andere als kostenlos. Um Sky zu empfangen, müsst ihr ein Paket buchen, für den DFB-Pokal benötigt ihr das "Sport-Paket". Alle weiteren Informationen dazu findet ihr hier.

Die Übertragungen im Überblick: So zeigen ARD (Das Erste) und Sky das Halbfinale im DFB-Pokal

ARD (Das Erste) Sky Dienstag Begegnung : HSV (Hamburger SV) vs. SC Freiburg

: HSV (Hamburger SV) vs. SC Freiburg Sender : Das Erste

: Das Erste Beginn der Übertragung : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anpfiff : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Moderation : Jessy Wellmer

: Jessy Wellmer Programm in der Halbzeit: Tagesthemen mit Caren Mioska (ca. 21.35 Uhr) Begegnung : HSV (Hamburger SV) vs. SC Freiburg

: HSV (Hamburger SV) vs. SC Freiburg Sender: Sky Sport 1



Sky Sport 1 HD

Beginn der Übertragung : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anpfiff : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Kommentator: Kai Dittmann Mittwoch Begegnung : RB Leipzig vs. Union Berlin

: RB Leipzig vs. Union Berlin Sender : Das Erste

: Das Erste Beginn der Übertragung : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anpfiff : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Moderation : Alexander Bommes

: Alexander Bommes Programm in der Halbzeit: Tagesthemen mit Caren Mioska (ca. 21.35 Uhr) Begegnung: RB Leipzig vs. Union Berlin Sender: Sky Sport 1



Sky Sport 1 HD

Beginn der Übertragung : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anpfiff : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Kommentator: Wolff Fuss

DFB-Pokal heute LIVE: So wird das Halbfinale im LIVE-STREAM gezeigt

Sky und die ARD zeigen heute den DFB-Pokal LIVE im TV - sowohl am Mittwoch als auch am Dienstag sind die beiden Sender für die Übertragung zuständig. Doch was ist mit Menschen, die keinen Fernseher zuhause stehen haben?

HSV (Hamburger SV) gegen den SC Freiburg und RB Leipzig vs. Union Berlin im Halbfinale: So seht ihr den DFB-Pokal im kostenlosen LIVE-STREAM

Keine Sorge: Auch Anhänger:innen ohne TV-Gerät im heimischen Wohnzimmer können sich heute das Halbfinale des Pokals reinziehen, zuerst schauen wir uns die Übertragung in der ARD an!

Die größte Rundfunkanstalt Deutschlands, die ARD, überträgt ihr Programm natürlich auch im Internet, und natürlich ist der ganze Spaß auch im Internet kostenlos. Dabei habt ihr drei Möglichkeiten: die ARD Mediathek, daserste.de oder aber auf sportschau.de. Der LIVE-STREAM ist überall kostenlos, zusätzlich gibt es natürlich kostenlose Apps für Handy, Tablet und Smart-TV.

#HSVSCF und #RBLFCU: Die Halbfinals heute im LIVE-STREAM!

Kommen wir zum zweiten Anbieter, den wir bereits angesprochen haben: Sky. Sky ist ein kostenpflichtiger Fernsehsender, der sein Programm im LIVE-STREAM überträgt - dafür hat das Unternehmen zwei Plattformen ins Leben gerufen.

Eine der beiden Plattformen ist Sky Go. Die ist für alle Menschen erstellt worden, die schon ein Sky-Paket gebucht haben, welches zur Zeit aktiv ist. Sky Go ermöglicht es euch, auf dieses auch zugreifen zu können, wenn ihr nicht am TV seid. So könnt ihr auch mit anderen Geräten, beispielsweise dem Handy oder dem Tablet, die Spiele des DFB-Pokals streamen.

Die zweite Plattform: das Sky Ticket! Fans, die bisher von der langen Laufzeit oder den hohen Kosten eines Sky-Pakets abgeschreckt waren, könnten hier fündig werden. Statt jahrelangen Knebelverträgen bleibt ihr hier nämlich um einiges flexibler - finanziell und zeitlich.

Das Erste, Sky und die kostenlosen Apps: So seht ihr heute Fußball im TV oder LIVE-STREAM

Wer zeigt / überträgt den DFB-Pokal im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung des Halbfinals heute im Überblick

TV Das Erste Sky Sport 2 Sky Sport 2 HD LIVE-STREAM ARD Mediathek Das Erste Sportschau Sky Ticket Sky Go LIVE-TICKER GOAL Highlights YouTube