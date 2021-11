Der Hamburger SV empfängt heute in der 2. Bundesliga den FC Ingolstadt. Der Anstoß im Volksparkstadion erfolgt um 13.30 Uhr, hier gibt es nun alle Infos zur Übertragung.

In den vergangenen Wochen konnte sich der HSV sportlich stabilisieren. Die bislang letzte Niederlage setzte es Mitte August im Stadtderby beim FC St. Pauli, seither sind die Hamburger in zwölf Pflichtspielen ungeschlagen. Am vergangenen Wochenende gab es einen klaren 4:1-Erfolg gegen den stark gestarteten Jahn aus Regensburg. Zur Wahrheit gehört aber auch: Von diesen zwölf Pflichtspielen gewann das Team von Trainer Tim Walter inklusive des Regensburg-Spiels nur fünf.

Zu oft teilen sich die Norddeutschen noch ihre Punkte mit den Gegnern, weshalb der HSV trotz dieser langen Serie ohne Niederlage nur Tabellensechster ist. Ein Remis heute gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten aus Ingolstadt wäre ein Rückschlag, drei Punkte sind fest eingeplant. Die Schanzer stehen nach 14 Spieltagen erst bei sechs Zählern, der Trend beim Aufsteiger zeigt direkt wieder in Richtung Drittklassigkeit. Eigentlich hat Ingolstadt heute keine Chance, aber die werden sie irgendwie nutzen wollen.

Der HSV hat den FC Ingolstadt heute zu Gast.

Hamburger SV vs. FC Ingolstadt heute: Die Partie in der Übersicht

BEGEGNUNG Hamburger SV vs. FC Ingolstadt WETTBEWERB 2. Bundesliga | 15. Spieltag ORT Volksparkstadion | Hamburg ANSTOSS 13.30 Uhr (im LIVE-TICKER)

HSV (Hamburger SV) vs. FC Ingolstadt heute live: De Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Bei der Übertragung der Spiele der 2. Bundesliga gibt es nicht viel zu überlegen. Sämtliche Partien jedes Spieltages gibt es live auf Sky, nur das Topspiel am Samstagabend läuft parallel auch noch zusätzlich bei Sport1. Für die heutige Begegnung der Hamburger gegen Ingolstadt ist dies aber nicht relevant, was bedeutet: HSV gegen Ingolstadt läuft exklusiv bei Sky.

HSV vs. Ingolstadt heute: So überträgt Sky das Spiel im Pay-TV

Kostenlos sind die Spiele der 2. Bundesliga mit Ausnahme der Partie bei Sport1 nicht zu sehen, statt Free-TV heißt es also meist Pay-TV. So auch bei dem Aufeinandertreffen zwischen dem HSV und den Schanzern. Los geht es mit der Vorberichterstattung um 13 Uhr, die auf vier Sendern zu sehen ist - auf dem Sendeplatz der Konferenz sowie jenem der drei Einzelspiele. Das Spiel des HSV läuft heute auf Sky Sport Bundesliga 2.

Hamburger SV vs. FC Ingolstadt: So ist das Spiel im LIVE-STREAM zu verfolgen

Kein Receiver in der Nähe? Dann gibt es immer noch die Möglichkeit, das Spiel im LIVE-STREAM zu verfolgen. Sky bietet dabei zwei Möglichkeiten an: Sky Go und Sky Ticket.

Wer bereits Sky-Bestandskunde ist, der kann auf Sky Go zurückgreifen. Mit diesem Streamingdienst können die Inhalte des persönlichen Abonnements ganz bequem auch via Internet angesehen werden. Voraussetzung dafür ist die Installation der Sky-Go-App auf dem Computer, dem Smartphone oder dem Tablet.

Sky Ticket wiederum ist für alle gedacht, die noch kein Sky-Abo haben oder sich auch keines zulegen wollen. Mit diesem Streamingdienst entscheidet Ihr selbst, wie lange Ihr Euch binden wollt. Die Sportinhalte könnt Ihr via Supersport-Ticket sehen und dabei zwischen einem Tagesticket für 14,99 Euro und einem Monatsticket für 29,99 Euro wählen. Alle Infos zu Sky Ticket und zu den unterstützten Geräten gibt es hier.

Hamburger SV vs. FC Ingolstadt: Der LIVE-TICKER von GOAL

Wer wirklich gar keine Möglichkeit hat, das Spiel live zu sehen, der kann auf unseren kompetenten LIVE-TICKER zurückgreifen. Dort verpasst Ihr keine wichtige Entwicklung und werdet sofort informiert, falls etwas passiert. Klickt Euch rein!

HSV vs. Ingolstadt heute: Die Aufstellungen

