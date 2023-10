Holland vs. Frankreich im LIVE-STREAM und TV: Wo wird die EM-Qualifikation übertragen?

Am 7. Spieltag der EM-Qualifikation tritt heute Holland gegen Frankreich an. Wo wird das Spiel im LIVE-STREAM und TV übertragen?

Die europäischen Ligen befinden sich in der Länderspielpause und der 7. Spieltag der EM-Qualifikation steht an. Unter anderem bekommt es Holland mit Frankreich zu tun.

Anpfiff der Begegnung ist am heutigen Freitag, 13. Oktober 2023, um 20.45 Uhr in der Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Schiedsrichter ist der Deutsche Felix Zwayer.

Holland trifft in der EM-Quali auf Frankreich. So seht Ihr die Partie live im TV und STREAM.

Holland vs. Frankreich live im TV und STREAM: Wann ist Anstoß?

Paarung Holland - Frankreich Wettbewerb EM-Quali, 7. Spieltag Datum Freitag, 13. Oktober 2023 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Johan Cruijff ArenA (Amsterdam)

Holland vs. Frankreich heute im TV und LIVE-STREAM: Die Sender

Holland - Frankreich live im TV und STREAM: Team-News und Aufstellungen

Holland: News

In EM-Quali-Gruppe B steht die holländische Auswahl ein wenig unter Zugzwang. Aktuell liegt die Mannschaft von Trainer Ronald Koeman auf dem zweiten Rang, punktgleich mit dem Drittplatzierten Griechenland.

Im direkten Duell Anfang September setzte sich Holland deutlich mit 3:0 durch. Inter-Verteidiger Denzel Dumfries legte alle drei Treffer auf, Hoffenheim-Angreifer Wout Weghorst traf zum Endstand.

Nächstes Spiel EM-Qualifikation NET FRA Spielvorschau

Mit Frankreich wartet nun aber der härteste Gruppengegner auf Koeman und seine Elf, bislang sind "Les Bleus" noch ungeschlagen und kassierten kein einziges Gegentor.

Holland: Aufstellung

Sobald die Aufstellung Hollands steht, findet Ihr sie hier.

Frankreich: News

Bislang gibt sich der WM-Finalist von 2022 keinerlei Blöße in der nicht ganz einfachen EM-Quali-Gruppe B. Mit 11:0 Toren und 15 von 15 möglichen Punkten führt die Mannschaft von Coach Didier Deschamps souverän das Tableau an.

Im ersten Duell mit dem heutigen Gegner, das Frankreich mit 4:0 für sich entschied, lieferte vor allem PSG-Star Kylian Mbappé ab. Frankreichs Kapitän bereitete das 1:0 vor und erzielte die Treffer zum 3:0 und 4:0 selbst.

Bitter für die "Équipe Tricolore" und auch den FC Bayern: Verteidiger Dayot Upamecano zog sich eine Muskelverletzung zu und steht sowohl in der EM-Quali als auch in der Bundesliga vorerst nicht zur Verfügung.

Frankreich: Aufstellung

Sobald die Startelf Frankreichs fix ist, fügen wir sie an dieser Stelle ein.

Holland vs. Frankreich heute live: Die direkten Duelle

Spiele insgesamt 29 Siege Holland 11 Unentschieden 4 Siege Frankreich 14 Letztes Spiel Frankreich - Holland 4:0, EM-Quali, 24. März 2023

