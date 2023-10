Nächster Verletzungsschock für FC Bayern! Verband bestätigt Ausfall von FCB-Innenverteidiger

Die Personalsituation beim FC Bayern hat sich weiter verschärft. Ausgerechnet ein Verteidiger fällt vorerst aus.

WAS IST PASSIERT? Nach der Verletzung von Raphaël Guerreiro muss der FC Bayern München den nächsten Verletzungsschock in der Defensive verdauen. Innenverteidiger Dayot Upamecano hat sich laut des französischen Fußballverbands an der linken Oberschenkelmuskulatur verletzt und kann deshalb nicht die Reise mit der Nationalmannschaft antreten.

WAS IST DER HINTERGRUND? Über die Schwere der Verletzung gab Frankreichs Verband nichts bekannt. Upamecano war am Sonntag beim Heimspiel des FC Bayern gegen den SC Freiburg beim Stand von 3:0 in der 77. Minute ausgewechselt worden. Ein Grund für die Maßnahme gab der deutsche Rekordmeister hinterher nicht bekannt.

Somit bleibt dem FC Bayern derzeit nur ein gesunder Innenverteidiger: Min-Jae Kim. Neben Upamecano fallen aktuell auch Matthijs de Ligt (Knieprellung) und Talent Tarek Buchmann (Muskelbündelriss) aus.

Bei De Ligt hoffen die FCB-Verantwortlichen auf einen Comeback nach der Länderspielpause. Buchmann befindet sich derweil im Aufbautraining.

Aufgrund des dünnen Kaders hatte der FC Bayern zuletzt mit einer Rückholaktion des vereinslosen Jérôme Boateng geliebäugelt, entschied sich allerdings gegen eine Verpflichtung.

Die Entscheidung begründete der Verein in erste Linie damit, dass sich die Personalsituation in der Abwehr wieder entspannt habe. Durch Upamecanos Verletzung hat sich das Blatt nun erneut gewendet.

Dennoch ist Boatengs Rückkehr vom Tisch. Der ehemalige Nationalspieler muss sich in den nächsten Monaten erneut vor Gericht verantworten. 2022 war er wegen Körperverletzung und Beleidigung gegen seine damalige Lebensgefährtin verurteilt worden.

