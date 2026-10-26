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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Christian Guinin

Hiobsbotschaft für Hansi Flick: FC Barcelona verkündet Diagnose bei Xavi Espart

La Liga
X. Espart
H. Flick
FC Barcelona - Real Madrid
FC Barcelona

Xavi Espart schaffte in den vergangenen Wochen seinen Durchbruch bei Barcas Profis. Der steile Aufstieg des Teenagers wird aber nun gebremst.

Der FC Barcelona muss möglicherweise in nächster Zeit auf eine wichtige Stammkraft verzichten. Wie der katalanische Klub am Montag mitteilte, zog sich Außenverteidiger Xavi Espart beim Clasico am Sonntagabend gegen Real Madrid (1:2) eine Verletzung am Syndesmose-Gelenk des rechten Knöchels zu.

Damit wird der 19-Jährige der Blaugrana zumindest für die kommenden Pflichtspiele nicht zur Verfügung stehen, bis zu sieben Wochen könnte Espart insgesamt fehlen.

Der junge Spanier war in der ersten Halbzeit abseits der TV-Bilder zu Boden gegangen und hatte signalisiert, nicht weitermachen zu können. Für ihn wurde Alejandro Balde eingewechselt. Vorangegangen war ein Zweikampf mit Real-Gegenspieler Aurelien Tchouameni, bei dem das rechte Bein in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Für Barca kommt die Verletzung des 19-Jährigen zur Unzeit, schließlich stehen mit Jules Kounde, Andreas Christensen und Eric Garcia bereits drei Defensivkräfte derzeit aufgrund von diversen Blessuren nicht zur Verfügung.

Auch für Espart ist der wochenlange Ausfall extrem bitter. Der Spanier hatte sich unter Coach Hansi Flick in der laufenden Saison mit guten Leistungen in die erste Elf gespielt, wobei er sowohl auf der rechten als auch der linken Defensivseite zum Einsatz kam.

FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Xavi Espart sammelt beim FC Barcelona reichlich Einsatzzeit

Wettbewerbsübergreifend sammelte Espart 2026/27 schon neun Pflichtspiele für die Katalanen. Dabei gelangen ihm starke vier Torbeteiligungen (zwei Tore, zwei Assists).

Sollte sich die geschätzte Ausfallzeit von sieben Woche bewahrheiten, würde der 19-Jährige Barca erst wieder Mitte Dezember zur Verfügung stehen. Im schlimmsten Fall droht sogar ein Comeback erst im Januar.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.

Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.

Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.

Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.

Der FC Barcelona hat insgesamt 110 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.

Der FC Barcelona hat 29 Mal die spanische La Liga gewinnen können.

Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.

Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.

Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.

Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.

Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.

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