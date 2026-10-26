Hiobsbotschaft für Hansi Flick: FC Barcelona verkündet Diagnose bei Xavi Espart

Der FC Barcelona muss möglicherweise in nächster Zeit auf eine wichtige Stammkraft verzichten. Wie der katalanische Klub am Montag mitteilte, zog sich Außenverteidiger Xavi Espart beim Clasico am Sonntagabend gegen Real Madrid (1:2) eine Verletzung am Syndesmose-Gelenk des rechten Knöchels zu.

Damit wird der 19-Jährige der Blaugrana zumindest für die kommenden Pflichtspiele nicht zur Verfügung stehen, bis zu sieben Wochen könnte Espart insgesamt fehlen.

Der junge Spanier war in der ersten Halbzeit abseits der TV-Bilder zu Boden gegangen und hatte signalisiert, nicht weitermachen zu können. Für ihn wurde Alejandro Balde eingewechselt. Vorangegangen war ein Zweikampf mit Real-Gegenspieler Aurelien Tchouameni, bei dem das rechte Bein in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Für Barca kommt die Verletzung des 19-Jährigen zur Unzeit, schließlich stehen mit Jules Kounde, Andreas Christensen und Eric Garcia bereits drei Defensivkräfte derzeit aufgrund von diversen Blessuren nicht zur Verfügung.

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Auch für Espart ist der wochenlange Ausfall extrem bitter. Der Spanier hatte sich unter Coach Hansi Flick in der laufenden Saison mit guten Leistungen in die erste Elf gespielt, wobei er sowohl auf der rechten als auch der linken Defensivseite zum Einsatz kam.

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Xavi Espart sammelt beim FC Barcelona reichlich Einsatzzeit

Wettbewerbsübergreifend sammelte Espart 2026/27 schon neun Pflichtspiele für die Katalanen. Dabei gelangen ihm starke vier Torbeteiligungen (zwei Tore, zwei Assists).

Sollte sich die geschätzte Ausfallzeit von sieben Woche bewahrheiten, würde der 19-Jährige Barca erst wieder Mitte Dezember zur Verfügung stehen. Im schlimmsten Fall droht sogar ein Comeback erst im Januar.