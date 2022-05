Hertha BSC vs. Mainz 05 heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - die Übertragung der Bundesliga

Am 33. Bundesliga-Spieltag gastiert der FSV Mainz 05 in der Hauptstadt und trifft auf Hertha BSC. Anpfiff der Begegnung ist am Samstag, 7. Mai 2022, um 18.30 Uhr im Berliner Olympiastadion. Ob Ihr das Match live im Free-TV verfolgen könnt, welche LIVE-STREAMS zur Verfügung stehen und wo Ihr Highlights und LIVE-TICKER findet, hat GOAL nachfolgend runtergeschrieben.

Noch ist der Klassenerhalt für Hertha BSC nicht gesichert, Trainer Felix Magath hat den kriselnden Klub allerdings wieder in sichere Fahrwasser navigiert. Mit einem Sieg gegen Mainz wäre die "Alte Dame" mit aktuell vier Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz gerettet und auch in der kommenden Saison im Oberhaus vertreten.

Für den Kontrahenten aus Mainz ist in dieser Spielzeit hingegen nicht mehr viel möglich, einzig die Endplatzierung ist noch offen. Sowohl der Abstieg als auch die Qualifikation für das internationale Geschäft sind außer Reichweite, eine gute Performance in Berlin sollte aber trotzdem das Ziel der Rheinhessen sein.

Landet Hertha BSC den erlösenden Dreier oder macht Mainz 05 den Abstiegskampf nochmal so richtig spannend? Die Entscheidung fällt am Samstagabend - und so seid Ihr live dabei.

Hertha BSC vs. Mainz 05 heute live: Die Bundesliga-Partie am Samstagabend im Überblick

Begegnung: Hertha BSC vs. Mainz 05 (im LIVE-STREAM bei Sky Ticket)

Wettbewerb: Bundesliga, 33. Spieltag

Datum: Samstag, 7. Mai 2022 (18.30 Uhr)

Austragungsort: Olympiastadion, Berlin

Hertha BSC vs. Mainz 05 heute live sehen: Läuft die Bundesliga am Samstag im Free-TV?

De Bundesliga ist mittlerweile nahezu komplett aus dem frei empfangbaren Fernsehen verschwunden. Lediglich einzelne Partie laufen noch im Free-TV, beispielsweise die Relegationsspiele am 19. und 23. Mai, die von Sat.1 übertragen werden.

Um Hertha gegen Mainz live verfolgen zu können, benötigt Ihr demzufolge ein kostenpflichtiges Abonnement. Ob DAZN oder Sky dafür der richtige Anlaufpunkt ist, erfahrt im folgenden Absatz.

Hertha BSC vs. Mainz 05: Zeigt Sky oder DAZN die Bundesliga heute live?

Die Samstagsspiele mit der Anstoßzeit 15.30 Uhr werden standesgemäß von Sky übertragen, die Freitags- und Sonntagsspiele laufen hingegen bei DAZN. Doch wie steht es um die Begegnung am Samstagabend um 18.30?

Auch diese wird vom Münchner Pay-TV-Sender Sky gezeigt. Wollt Ihr also live dabei sein, wenn Hertha BSC den möglicherweise entscheidenden Sieg im Abstiegskampf landet, müsst Ihr Euch bei Sky registrieren.

Hertha BSC vs. Mainz 05 heute live: Die Bundesliga am Samstag live im Pay-TV und LIVE-STREAM bei Sky

Um einen Sky-Zugang zu erhalten, gibt es mehrere Möglichkeiten. So könnt Ihr beispielsweise das Angebot bei einem bereits bestehenden Pay-TV-Vertrag dazubuchen und erhaltet damit auch einen Sky-Go-Zugang, sodass Ihr auch von unterwegs Zugriff auf die LIVE-STREAMS habt. Alternativ ist die Buchung eines Pakets auch direkt bei Sky möglich.

Darüber hinaus könnt Ihr Euch auch bei Sky Ticket registrieren und erlangt mit dem Supersport-Ticket Zugriff zu allen wichtigen LIVE-STREAMS von Sky aus der Welt des Sports. Für 29,99 Euro im Monatsabo oder 19,99 Euro monatlich für die ersten zwölf Monate im Jahresabo könnt Ihr auf einem Endgerät Eurer Wahl die 1. und 2. Bundesliga, den DFB-Pokal, die Premier League oder auch die Formel 1 genießen.

Hertha BSC vs. Mainz 05 heute: Highlights und LIVE-TICKER zur Bundesliga am Samstagabend

Die Highlights könnt Ihr nach Abpfiff ebenfalls auf der Plattform finden. Zudem werden die Clips auch montags um 0.00 Uhr von ARD, ZDF und Sport1 auf der jeweiligen Website und auf YouTube hochgeladen.

Wollt Ihr nahezu in Echtzeit auf dem Laufenden bleiben, schaut in unserem LIVE-TICKER von GOAL zur Partie Hertha BSC gegen Mainz 05 vorbei.

Hertha BSC vs. Mainz 05: Die Übertragung der Bundesliga heute im Überblick

Begegnung Hertha BSC vs. Mainz 05 Wettbewerb Bundesliga, 33. Spieltag Anpfiff 7. Mai 2022, 18.30 Uhr Free-TV - Pay-TV Sky LIVE-STREAM Sky Go, Sky Ticket LIVE-TICKER GOAL

Hertha BSC vs. Mainz 05 heute live sehen: Die Aufstellungen

Sobald die beiden Trainer Felix Magath und Bo Svensson ihre Startelf kommunizieren, findet Ihr sie an dieser Stelle.