"Eine Heimkehr": Zlatan Ibrahimovic ist bei einem Ex-Klub zurück

Im Sommer beendete Zlatan Ibrahimovic seine Karriere - aber jetzt kehrt er wieder in den Fußball zurück.

WAS IST PASSIERT? Nun ist es offiziell: Der schwedische Star Zlatan Ibrahimovic ist zurück beim italienischen Topklub AC Mailand und wird dort in beratender Funktion tätig sein. Der 42-Jährige soll künftig in enger Zusammenarbeit mit Eigentümer und Geschäftsleitung in den "sportlichen und geschäftlichen" Bereichen eine "aktive Rolle" spielen, teilte die Investmentfirma "RedBird Capital" mit, die Milan im vergangenen Jahr übernommen hatte.

WAS WURDE GESAGT? "Meine Liebe zu den Rossoneri wird nie erlöschen und die Möglichkeit, auf bedeutende Weise an ihrer Zukunft teilzuhaben, ist etwas, von dem ich nur träumen konnte", sagte Ibrahimovic. Er nehme die Entscheidung "nicht auf die leichte Schulter", versicherte der Schwede, denn diese sei "sehr wichtig und persönlich" für ihn und seine Familie.

Ibrahimovic hatte im Sommer seine Karriere beendet, über "die ersten Schritte" danach habe er "lange und gründlich" nachgedacht. Es sei eine "Heimkehr, zu dem von mir so geschätzten Klub", betonte der frühere Torjäger. Dort beginne er nun "sein nächstes Kapitel".

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Das Engagement Ibrahimovics ist jedoch nicht nur auf Milan beschränkt. Laut RedBird-Mitteilung wird Ibrahimovic als "Operating Partner" das Unternehmen beim Investment-Portfolio in den Bereichen Sport, Medien und Entertainment unterstützen.