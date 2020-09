1. FC Heidenheim vs. Eintracht Braunschweig: TV, LIVE-STREAM und Co. - die Übertragung der 2. Bundesliga heute live

Auftakt zur neuen Saison für Heidenheim und Braunschweig! Das direkte Duell der beiden wird live übertragen - Goal erklärt Euch, wo es läuft.

Die 2. ist in die Saison 2020/2021 gestartet und bringt am 1. Spieltag das Duell gegen Eintracht Braunschweig mit sich. Anstoß in der Heidenheimer Voith-Arena ist heute um 13.30 Uhr.

Die Generalproben der beiden Teams in der vergangenen Woche liefen ausgesprochen unterschiedlich. Während sich Braunschweig in der 1. Runde des DFB-Pokals spektakulär gegen Hertha BSC durchsetzte (5:4), gab es für die Heidenheimer eine 0:1-Niederlage gegen Wehen Wiesbaden.

Um einen kompletten Fehlstart in die neue Saison zu vermeiden und stattdessen an die vergangene Fast-Aufstiegssaison anzuknüpfen, sind die Heidenheimer heute auf Sieg gepolt.

Heidenheim gegen Braunschweig wird live im TV und via LIVE-STREAM gezeigt - in diesem Artikel gibt's alle Infos dazu! Zudem präsentiert Euch Goal kurz vor Anpfiff die Aufstellungen.

1. FC Heidenheim vs. Eintracht Braunschweig: Das Duell der im Überblick

Duell 1. FC Heidenheim - Eintracht Braunschweig Datum Sonntag, 20. September 2020 | 13.30 Uhr Stadion Voith-Arena, Heidenheim Zuschauer Bis zu 3.000

1. FC Heidenheim vs. Eintracht Braunschweig: Hier läuft das Duell der 2. Bundesliga heute live im TV

Bis zu 3.000 Zuschauer werden heute Nachmittag in der Arena erwartet. Der Großteil der Fans muss hingegen noch immer vor dem Fernseher zuschauen. Wo läuft das Duell also live im TV?

1. FC Heidenheim vs. Eintracht Braunschweig: Sky zeigt die 2. Bundesliga live

Der Pay-TV-Sender Sky ist auch in der neuen Spielzeit der exklusive Anbieter der 2. Liga und zeigt alle Partien live und in voller Länge. Heidenheim gegen Braunschweig ist heute ab 13 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD) zu sehen.

Kommentator Torsten Kunde begleitet Euch während der 90 Minuten am Mikrofon. Solltet Ihr das Duell lieber in der Konferenz mit den zwei Parallelspielen (Fürth gegen Osnabrück und Kiel gegen Paderborn) anschauen wollen, seid Ihr bei Sky Sport Bundesliga 2 (HD) richtig aufgehoben.

1. FC Heidenheim gegen Eintracht Braunschweig live im TV - die Sky-Übertragung im Überblick:

Sender: Sky Sport Bundesliga 3 (HD)

Sky Sport Bundesliga 3 (HD) Konferenz: Sky Sport Bundesliga 2 (HD)

Sky Sport Bundesliga 2 (HD) Beginn der Übertragung: 13 Uhr

13 Uhr Anpfiff: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Kommentator: Torsten Kunde

Um die Sky-Sender freizuschalten, ist jedoch ein Abonnement mit dem Bundesliga-Paket notwendig. Zu welchen Konditionen das derzeit abonnierbar ist, lest Ihr auf der offiziellen Webseite von Sky.

1. FC Heidenheim vs. Eintracht Braunschweig: So seht Ihr das Duell heute im LIVE-STREAM

Sky streamt das Duell zwischen Heidenheim und Braunschweig live im Internet über zwei Portale. Sowohl über Sky Go als auch Sky Ticket ist der LIVE-STREAM zum Spiel zu sehen.

1. FC Heidenheim vs. Eintracht Braunschweig im LIVE-STREAM: So empfangt Ihr Sky Go

Sky Go ist die Anlaufstelle für alle TV-Abonnenten von Sky, die heute Nachmittag um 13.30 Uhr nicht vor dem Fernseher sitzen können. Mit der Sky-Go-App ist der LIVE-STREAM zum Spiel kostenlos auf allen mobilen Geräten abrufbar.

Die Übertragung ist dabei identisch mit der im TV. Auch hier könnt Ihr Euch also ab 13 Uhr reinklicken. Hier gelangt Ihr direkt zur Sky-Go-App!

1. FC Heidenheim vs. Eintracht Braunschweig im LIVE-STREAM bei Sky Ticket schauen

Sky Ticket bietet eine Alternative zum TV-Abo und Sky Go an. Hier könnt Ihr Euch auch noch kurzfristig anmelden und einen Zugang zum LIVE-STREAM verschaffen.

Derzeit bietet Sky Ticket ein Abo an, mit dem Ihr für 19,99 Euro monatlich alle Übertragungen der 1. und 2. Bundesliga streamen könnt. Alle Details zu den Konditionen von Sky Ticket gibt es hier.

1. FC Heidenheim vs. Eintracht Braunschweig: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung des 1. FC Heidenheim:

Müller - Busch, Mainka, Steurer, Föhrenbach - Leipertz, Geipl, Kerschbaumer, Pick - Schmidt, Schimmer

Eintracht Braunschweig setzt auf folgende Aufstellung:

Dornebusch - Schultz, Wydra, Ziegele - Wiebe, Nikolaou, Ben Balla, Kijewski - Kaufmann, ABdullahi - Kobylanski

1. FC Heidenheim vs. Eintracht Braunschweig: DAZN präsentiert Euch die Highlights

Das Streaming-Portal DAZN konnte sich ebenfalls ein großes Rechtepaket an der 2. Bundesliga sichern und zeigt Highlights aller Spiele bereits 40 Minuten nach Abpfiff! Ab circa 16 Uhr seht Ihr dort die besten Szenen von Heidenheim gegen Braunschweig.

Um das Highlight-Video ansehen zu können, braucht Ihr lediglich ein Abonnement bei DAZN. Das könnt Ihr sogar einen Monat lang kostenlos testen. Erst anschließend werden 11,99 Euro monatlich für das Abo fällig, vorausgesetzt Ihr wollt es weiterführen. Kündigungsgebühren oder Mindestlaufzeiten gibt es bei DAZN nicht.

DAZN zeigt zudem nicht nur die Highlights aller Spiele der 2. Liga, sondern auch Erstligaspiele live. Alle Spiele am Freitag um 20:30 Uhr, am Sonntag um 13:30 Uhr und am Montag um 20:30 Uhr sind in dieser Saison dort zu sehen. Hier gibt's alle Infos zur Anmeldung.

1. FC Heidenheim vs. Eintracht Braunschweig: Goal schreibt Euch einen LIVE-TICKER

Wer kein Abonnement abschließen möchte, um über Heidenheim gegen Braunschweig informiert zu werden, ist bei Goal genau richtig aufgehoben. Hier findet Ihr einen LIVE-TICKER, der Euch über alles Wichtige informiert.

Spielszenen, Analysen und Statistiken bekommt Ihr dort im Minutentakt an die Hand - das alles natürlich kostenlos. Klickt Euch über diesen Link direkt zum LIVE-TICKER von Goal!

1. FC Heidenheim vs. Eintracht Braunschweig: Die Übertragungen im Überblick