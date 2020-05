Tottenham Hotspur: Harry Kane wird Trikotsponsor bei seinem ersten Profiklub Leyton Orient

Englands Kapitän Harry Kane hat ein Herz für seinen früheren Fußballklub und die vielen Helfer in der Coronakrise. Der Stürmer von wird Trikotsponsor von Viertligist Leyton Orient.

Very proud to announce that I'm supporting the club that gave me my first pro start and three amazing causes by sponsoring @leytonorientfc's shirts for the 2020/21 season. pic.twitter.com/hTh1M7xNf3