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FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

Hansi Flick warnt beim FC Barcelona vor einem großen Fehler

La Liga
FC Barcelona
H. Flick

Trainer Hansi Flick fordert von den Stars des FC Barcelona gerade nach dem herausragenden Saisonstart weiterhin höchste Konzentration.

"Wir wissen, dass sich im Fußball die Dinge sehr schnell ändern können", sagte er vor dem Ligaspiel am Sonntag (16.15 Uhr/DAZN) bei UD Levante: "Ich finde es gut, dass wir die Situation genießen, aber wenn wir etwas an unserer Einstellung verändern, wird es in die falsche Richtung gehen."

Der spanische Meister hat wettbewerbsübergreifend bislang alle fünf Spiele gewonnen, dabei 22 Tore erzielt und nur 3 kassiert. Die Ziele sind allerdings maximal und noch längst nicht erreicht. "Ich habe mit den Fans gesprochen, mit den Menschen in Barcelona: Dieses Jahr müssen wir die Champions League gewinnen, und natürlich ist das ein Traum für uns, es ist unser Ziel, diesen Titel zu holen", sagte Flick. Präsident Joan Laporta lege aber auch großen Wert auf den nationalen Meistertitel, "La Liga dreimal in Folge zu gewinnen, wäre großartig."

In der Liga ist Barcelona das einzige Team mit vier Siegen aus vier Spielen, unter der Woche startete Flicks Mannschaft zudem mit einem 5:1 über Feyenoord Rotterdam in die Champions League.

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