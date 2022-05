Hansa Rostock vs. HSV (Hamburger SV) live: Die 2. Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Am Sonntag um 15.30 Uhr gehen alle Matches im Rahmen des 34. und letzten Spieltags in der regulären Saison der 2. Bundesliga über die Bühne. Hierbei steht anderem die Partie Hansa Rostock vs. HSV (Hamburger SV) auf dem Programm. Der Zwölfte empfängt im Ostseestadion den Dritten, wobei die Kogge und der HSV 41 und 57 Zähler mitnahmen. Das erste Saisonduell am 12. Dezember endete mit einem 3:0-Heimsieg.

Außerdem wartet Hansa Rostock seit fünf Meisterschaftsspielen auf einen Dreier. Nach einem Heimsieg gegen St. Pauli erlebte die Elf von Jens Härtel zunächst eine Auswärtsniederlage gegen Fortuna Düsseldorf. Anschließend gab es vier Unentschieden. Diese kamen gegen Jahn Regensburg, in Aue, gegen Paderborn und am Samstag vor einer Woche in Ingolstadt zustande.

Der Hamburger SV gewann hingegen fünf seiner bislang letzten sechs Zweitliga-Auftritte. Hierbei musste die Mannschaft von Tim Walter ihren einzigen Punktverlust bei einer Niederlage in Kiel hinnehmen. Anschließend gelangen dem HSV zunächst Siege gegen den KSC, in Regensburg und Ingolstadt. Danach setzte er sich am 7. Mai im Nordderby gegen Hannover 96 zu Hause durch.

Heute um 15.30 Uhr kommt es in der 2. Bundesliga zum Aufeinandertreffen Hansa Rostock gegen den HSV (Hamburger SV). Bei GOAL bekommt Ihr sämtliche Informationen hinsichtlich der Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, der Startformationen und dem LIVE-TICKER.

Hansa Rostock vs. HSV (Hamburger SV): Die Eckdaten zur Partie in der 2. Bundesliga auf einem Blick.

Spiel: Hansa Rostock vs. HSV (Hamburger SV) Datum: Sonntag, 15. Mai 2022 Uhrzeit: 15.30 Uhr Stadion: Ostseestadion (Rostock)

Hansa Rostock gegen HSV (Hamburger SV) heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 2. Bundesliga bei Sky

Sky verfügt über die Senderechte an sämtlichen Begegnungen der 2. Bundesliga. Der Pay-TV-Sender nutzt dafür zahlreiche Kanäle, wobei die Ausstrahlung der Partie zwischen Hansa und dem HSV bei Sky Sport Bundesliga 4 läuft. Zudem könnt Ihr Euch das Traditionsduell in HD ansehen. Ab 15.20 Uhr, und somit zehn Minuten vor dem Anstoß, kommt Ihr in den Genuss der Vorberichte. Nachfolgend findet Ihr die Schlüsselinfos zur Übertragung des Spiels im Ostseestadion:

Sender: Sky Sport Bundesliga 4 (HD)

Sky Sport Bundesliga 4 (HD) Vorberichte ab: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Spielbeginn: 15.20 Uhr

15.20 Uhr Kommentator: Torsten Kunde

Wenn Ihr dieses Kräftemessen auf dem Fernseher mitverfolgen wollt, müsst Ihr das Bundesliga-Paket erworben haben. Diesbezüglich stehen ein Einzelabo für 27 Euro und eine Kombination mit dem Sportpaket zur Verfügung. Wenn Ihr Euch näher dazu einlesen wollt, seid Ihr auf der Webseite von Sky richtig.

Die weiteren Spiele der 2. Bundesliga bei Sky in voller Länge und in der Konferenz anschauen

Am Sonntag um 15.30 Uhr steigen in der zweithöchsten Spielklasse neun Begegnungen. Somit gehen zusätzlich zur Partie Hansa Rostock vs. Hamburger SV acht weitere über die Bühne. Genauer gesagt handelt es sich um die Spiele Werder Bremen vs. Jahn Regensburg, Heidenheim vs. KSC, St. Pauli vs. Fortuna Düsseldorf, Darmstadt vs. Paderborn, Hannover 96 vs. Ingolstadt, Sandhausen vs. Holstein Kiel, Dynamo Dresden vs. Erzgebirge Aue sowie Nürnberg vs. Schalke 04. Daher zeigt Euch der Bezahlanbieter ab 14.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) eine Konferenz.

Hansa Rostock gegen den HSV (Hamburger SV) dank des LIVE-STREAMS mitverfolgen: Die Übertragung der 2. Bundesliga

Wenn Ihr keinen Fernseher zur Verfügung habt, könnt Ihr die LIVE-STREAMS nutzen. Dafür benötigt Ihr zusätzlich ein internetfähiges Endgerät sowie eine angemessene Verbindung. Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, könnt Ihr die Übertragung des Aufeinandertreffens Hansa gegen HSV von überall aus mitverfolgen. Hierfür könnt Ihr auf zwei Vorgehensweisen zurückgreifen.

Hansa Rostock gegen HSV (Hamburger SV) im LIVE-STREAM über Sky Go

Wenn Euer Abo bereits aktiviert wurde, stelltSky Godie beste Option dar. Denn: Ihr müsst Euch beim hauseigenen Streaming-Portal von Sky nur einloggen. Allerdings müssen sich die Neukunden nach dem Vertragsabschluss üblicherweise etwas gedulden. Daher ist es wahrscheinlicher, dass Ihr Euch die Übertragung der Partie Hansa Rostock vs. Hamburger SV in der Wiederholung anschauen könnt. Ihr könnt die passenden Termine auf der Homepage finden.

Mit Sky Ticket die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM schauen: Hansa Rostock gegen HSV (Hamburger SV)

Das Sky Ticket hat wiederum den Vorteil, dass die Freischaltung sofort stattfindet. Dazu kommt, dass Ihr Euch nicht binden müsst. Obendrein kommt Ihr mit dem Paket Supersport Monat für 29,99 Euro in den Genuss des gesamten Sportprogramms. Als Fußballfans könnt Ihr üblicherweise unter anderem die Bundesliga, die englische Premier League und den DFB-Pokal mitverfolgen. Zudem erstreckt sich das Angebot auf die Formel-1-Berichterstattung, die ATP World Tour, die NHL und die PGA-Tour.

Zu Hansa Rostock vs. HSV (Hamburger SV) via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Abschließend möchte Euch GOAL auf seinen LIVE-TICKER hinweisen. Damit bleibt Ihr laufend zum Aufeinandertreffen zwischen dem Hamburger SV und Hansa Rostock im Bilde.

Hansa Rostock gegen HSV (Hamburger SV) im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 2. Bundesliga übertragen

Im Pay-TV: In voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 4 (HD) In der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Ticket / Sky Go Im LIVE-TICKER: GOAL

Hansa Rostock vs. HSV (Hamburger SV): Die Aufstellungen zur 2. Bundesliga

Die Aufstellungen werden rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekanntgegeben.