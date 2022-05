Hansa Rostock gegen den Hamburger SV (HSV): Die 2. Bundesliga heute im LIVE-TICKER

Showdown um den Aufstieg! Am letzten Spieltag liefert sich der Hamburger SV mit Werder Bremen und Darmstadt 98 ein spannendes Fernduell um den Aufstieg in die Bundesliga. Zum Saisonabschluss bekommt es die Mannschaft von Trainer Tim Walter mit Hansa Rostock zu tun.

Hansa Rostock - Hamburger SV Anstoß: 15.30 Uhr Tore - Aufstellung Hansa Rostock Kolke - Rizzuto, Malone, Rossbach, Neidhart - Sikan, Bahn, Fröde, Rhein, Ingelsson - Verhoek Aufstellung Hamburger SV Fernandes - Vagnoman, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Heyer, Meffert, Reis - Jatta, Glatzel, Kittel Gelbe Karten -

vor Beginn | Ob es heute drei weitere Zähler für die Hansa-Kogge gibt, ist eher zu bezweifeln. Beim Hamburger SV geht es gefühlt um alles, sodass zwar der Druck auf Seiten der Gäste liegt, aber der finale Wille wohl ebenfalls. Schließlich geht es für Rostock nur noch um die Goldene Ananas.

vor Beginn | Für den FC Hansa geht es auch in der kommenden Spielzeit in der 2. Bundesliga weiter. Der Aufsteiger sicherte sich dank eines äußerst erfolgreichen März-Monats frühzeitig den Klassenerhalt. Generell hatte die Mannschaft aus Mecklenburg-Vorpommern mit den ewigen Grundtugenden - Kampf, Wille und Einsatz - das Bestmögliche in den Spielen erreicht, sodass bislang 41 Punkte auf der Habenseite stehen.

vor Beginn | Es geht um so viel für die Gäste. Mit einem Sieg sind sie zumindest schon einmal sicher in der Relegation zum Aufstieg in die Bundesliga. Seit gestern steht auch der Gegner fest: Hertha BSC wird auf den Drittplatzierten der 2. Bundesliga treffen. Entweder der HSV, der SV Darmstadt oder aber, im äußerst unrealistischen Fall, der SV Werder Bremen.

vor Beginn | Tim Walter hat sich für Muheim entschieden. Er ersetzt Suhonen, der sich im Training schwer verletzt hatte. Dadurch wird Vagnoman wohl hinten rechts beginnen und Heyer ins Mittelfeld rotieren.

vor Beginn | Jens Härtel lässt für das finale Spiel der Saison 2021/22 einige Spieler draußen. Dafür erhalten beispielsweise Rizzuto, Neidhart, Fröhde und Sikan eine letzte Auflaufmöglichkeit. Trainer Jens Härtel kündigte an, mit der nominell bestmöglichsten Elf spielen zu wollen.

vor Beginn | Herzlich willkommen in der 2. Bundesliga zur Begegnung des 34. Spieltages zwischen dem FC Hansa Rostock und dem Hamburger SV.

Hansa Rostock gegen den Hamburger SV (HSV): Die Aufstellungen in der 2. Bundesliga

So lautet die Aufstellung von Hansa Rostock:

Kolke - Rizzuto, Malone, Rossbach, Neidhart - Sikan, Bahn, Fröde, Rhein, Ingelsson - Verhoek

Der Hamburger SV startet mit folgender Aufstellung:

Fernandes - Vagnoman, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Heyer, Meffert, Reis - Jatta, Glatzel, Kittel

Hansa Rostock gegen den Hamburger SV (HSV): Alle Informationen zur Übertragung

Hansa Rostock gegen den Hamburger SV (HSV): Die Begegnung in der Übersicht