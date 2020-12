Hannover 96 vs. Werder Bremen heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung des DFB-Pokals

Hannover 96 erwartet Werder Bremen in der zweiten DFB-Pokalrunde: So seht Ihr die Übertragung live im TV und im LIVE-STREAM.

Noch nie konnte sich gegen in der regulären Spielzeit in einem Pokalspiel durchsetzen. Auch an das letzte Aufeinandertreffen der Kontrahenten haben die Niedersachsen keine guten Erinnerungen: Vor fast genau 15 Jahren setzte es zu Hause eine deftige 1:4-Klatsche gegen die Mannschaft von der Weser. Diesmal will die Mannschaft von Trainer Kenan Kocak sich im Nordderby durchsetzen und die Bremer aus dem Wettbewerb kegeln.

Die Bremer konnten zum Jahresendspurt beim Auswärtsspiel gegen den 1. FSV gerade noch den Schalter umlegen und ihre Serie von neun sieglosen Spielen in Folge mit einem 1:0-Erfolg beenden. Mit einem Sieg gegen Hannover 96 könnten die Spieler von Florian Kohfeldt noch für einen versöhnlichen Ausklang sorgen.

Ihr möchtet Euch das Nordderby zwischen Hannover 96 und dem SV Werder Bremen nicht entgehen lassen? Dann seid Ihr hier richtig. Goal zeigt Euch, wo Ihr die Partie live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Hannover 96 gegen Werder Bremen heute live: Die Daten im Überblick

Begegnung: Hannover 96 (2. ) vs. SV Werder Bremen (1. Bundesliga)

Anpfiff: Mittwoch, 23. Dezember | 20.45 Uhr

Ort: HDI Arena (Hannover)

Hannover 96 vs. Werder Bremen heute live: Die 2. Runde im im TV und LIVE-STREAM

Die öffentlich-rechtlichen Sender haben sich gegen eine Live-Übertragung des Duells der Norddeutschen entschieden. Deshalb wird die Partie nur beim Bezahlsender Sky live und in voller Länge als Einzelspiel und in der Konferenz zu sehen sein. Wie Ihr das Spiel von zu Hause aus oder unterwegs verfolgen könnt, verraten wir Euch in diesem Artikel.

Hannover 96 gegen Werder Bremen heute live: Der DFB-Pokal im TV

Sky zeigt die Partie als Teil der Mittwochskonferenz und als Einzelspiel in voller Länge - also möglicherweise mit Verlängerung und Elfmeterschießen. Die Live-Übertragung beginnt zehn Minuten vor dem Anpfiff, also um 20.35 Uhr. Der Kommentator des Spiels ist Michael Born; durch die Konferenz wird Yannick Erkenbrecher führen und die Ausschnitte wird Kai Dittmann kommentieren.

Um das Spiel mit Sky sehen zu können, müsst Ihr Kunde des Pay-TV-Senders werden. Ein Jahres-Abo kostet derzeit 25 Euro pro Monat und ist nach einem Jahr kündbar. Alles weitere dazu erfahrt Ihr auf der Homepage des Senders.

Hannover 96 vs. Werder Bremen: Die Zweitrunden-Begegnung im Pokal heute im LIVE-STREAM mit Sky Go

Natürlich seid Ihr mit Eurem Sky-Abonnement nicht unbedingt an den TV im Wohnzimmer gefesselt. Mit Sky Go könnt Ihr das Pokal-Spiel auch auf Eurem mobilen Endgerät unterwegs anschauen, sofern ihr Euch die App herunterladet und eine stabile Internet-Leitung zur Verfügung habt.

Hannover 96 gegen Werder Bremen: Das DFB-Pokalspiel im LIVE-STREAM mit Sky Ticket

Noch ungebundener seid Ihr mit der Variante Sky Ticket des Pay-TV-Senders. Ihr müsst kein langfristiges Abonnement bei Sky abschließen, sondern könnt monatlich kündigen. Im ersten Monat kostet Sky Ticket lediglich 9,99 Euro. Mit dem Player von Sky Ticket könnt ihr nach dem Herunterladen ebenfalls alle Spiele des DFB-Pokals live im Einzelspiel oder der Konferenz sehen.

Hannover 96 vs. Werder Bremen: Im LIVE-TICKER von Goal

Keine Zeit das Nordderby live zu verfolgen? Goal bietet Euch zu dieser Partie einen LIVE-TICKER an mit dem Ihr kein Highlight verpasst. Klickt Euch mal rein!

Hannover 96 vs. Werder Bremen: Die Aufstellungen

Bei Bekanntwerden der Aufstellungen beider Teams werden wir sie an dieser Stelle ergänzen.