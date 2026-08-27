Nach einem schwachen Auftritt für Newcastle United im Carabao Cup werden die Stimmen lauter, die einen Verkauf von Nick Woltemade fordern. Der deutsche Nationalstürmer durfte beim 3:2-Sieg am Mittwoch über die kompletten 90 Minuten ran, doch er hinterließ keinen bleibenden Eindruck. Zum Liga-Auftakt gegen Liverpool (2:2) hatte der neue Magpies-Trainer Matthias Jaissle den Angreifer noch auf der Bank gelassen.

Nach einem guten Start in der Vorsaison nach seinem 70 Millionen Euro schweren Wechsel vom VfB Stuttgart hatte Woltemade eine schwierige Saison unter Coach Eddie Howe verlebt, der ihn zeitweise sogar im Mittelfeld einsetzte. Bereits zum Ende der Spielzeit waren Spekulationen aufgekommen, dass die Magpies ihren teuren Neuzugang wieder abgeben wollten. Woltemade blieb bislang jedoch - und sammelte nun wenig Argumente für sich.

"Während andere gute Vorlagen bekamen, lief beim deutschen Nationalspieler nichts zusammen", resümierte der Chronicle, die Zeitung aus Newcastle. "Der fehlende Wille, dorthin zu gehen, wo es wehtut, ist Grund zur Sorge", ergänzte das Blatt. Auch der Spielstil von Jaissle, der auf viel Laufarbeit und Pressing setzt, kommt Woltemade allem Anschein nach nicht sonderlich entgegen, da der Deutsche ein Offensivspieler ist, der in Kombinationen eingebunden werden will.

Getty Images

"Ich sage das nicht gerne, aber Nick Woltemade ist nicht für englischen Fußball gemacht", postete ein Newcastle-Fan laut Sport Bible. "Die Zeit ist gekommen, ihn zu verkaufen", ergänzte er, "man sieht einfach, dass es für ihn nicht läuft." Ein anderer Magpies-Supporter fügte hinzu: "Sorry, aber wir müssen Woltemade verkaufen."

Dass ihr Klub eine große Summe vor einem Jahr für ihn zahlte, macht die Sache für Newcastle nicht einfacher: "Ich würde den Verlust hinnehmen und Woltemade für irgendeinen Betrag verkaufen, ihn tauschen oder verleihen", hatte ein weiterer Fan genug gesehen vom Deutschen.

Bessere Woltemade-Chancen unter Jaissle als unter Howe?

Der 24-Jährige wurde in den vergangenen Wochen lose mit Borussia Dortmund und RB Leipzig in Verbindung gebracht, doch konkrete Gespräche über einen Wechsel gibt es bislang wohl nicht. In der vergangenen Saison kam er in 51 Pflichtspielen auf elf Tore und fünf Vorlagen für Newcastle.

Trotz aller Fan-Enttäuschung über Woltemade berichtete die Sport Bild indes jüngst, dass Trainer Jaissle im deutschen Nationalspieler nach wie vor einen wichtigen Baustein sehe. Demnach soll Jaissle Woltemade versichert haben, dass er ihn im Gegensatz zu Vorgänger Eddie Howe klar auf dessen Lieblingspositionen im Sturmzentrum oder als hängende Spitze sieht. Er mache seinen deutschen Landsmann intern stark, gebe ihm die klare Richtung vor, seine insgesamt eher enttäuschende Premieren-Saison in Newcastle schleunigst abzuhaken und nach vorne zu blicken.

Um Woltemade wieder in die Spur zu bringen, soll Jaissle sogar in Stuttgart bei Sebastian Hoeneß durchgeklingelt haben, mit dem der Stürmer überaus erfolgreich beim VfB zusammengearbeitet hatte. In dem Gespräch holte sich Jaissle alle wichtigen Informationen über seinen neuen Spieler ein, fragte Hoeneß laut Sport Bild über die beste Position für den Ex-Stuttgarter aus und wollte auch wissen, was Woltemade abseits des Platzes wichtig ist.