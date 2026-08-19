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Dzenan Pejcinovic of VfL Wolfsburg celebratesGetty Images
Christian Guinin

"Große Fantasie, was seinen Weg angeht": Star des VfB Stuttgart schon bald im DFB-Team?

Bundesliga
D. Pejcinovic
UEFA Nations League A
VfB Stuttgart
Deutschland
S. Hoeness

Für Dzenan Pejcinovic legte der VfB Stuttgart eine ordentliche Summe auf den Tisch. Langfristig glaubt man bei den Schwaben aber an den Erfolg des Investments.

Im Interview mit der Sport Bild betonte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß, dass er von den Qualitäten des 21-jährigen Angreifers absolut überzeugt sei und deshalb auch damit rechne, ihn schon bald im Trikot des DFB-Team sehen zu können.

"Ich traue Dzenan den Sprung in die Nationalmannschaft zu. Wir haben als Klub eine solche Ablösesumme in die Hand genommen, weil wir alle eine große Fantasie haben, was seinen weiteren Weg angeht", erklärte Hoeneß.

Pejcinovic sei als Spielertyp unglaublich flexibel und könne daher "Tore mit rechts, mit links und mit dem Kopf machen". Als Mittelstürmer bringe er "viele Qualitäten mit", die seiner Mannschaft in der kommenden Saison ausgezeichnet zu Gesicht stünden.

Bislang steht der 21-Jährige bei noch keinem A-Länderspiel. Im Nachwuchs lief er gleichwohl für sämtliche deutsche Jugendmannschaften auf, angefangen von der U15 bis hin zur U21. Für letztere stand er noch im März diesen Jahres auf dem Platz - in insgesamt sieben Spielen gelangen ihm zwei Treffer.

Dzenan PejcinovicGetty Images

Für wie viel Geld verpflichtete der VfB Stuttgart Dzenan Pejcinovic?

Erst vergangene Woche hatte Stuttgart die Verpflichtung Pejcinovics offiziell verkündet. Für eine Ablösesumme von 25 Millionen Euro schloss er sich vom VfL Wolfsburg kommend den Schwaben an. Nur beim Transfer von Deniz Undav im zurückliegenden Sommer hatte der VfB jemals mehr Geld für eine Spieler überwiesen.

Der 21-Jährige ist als weitere Option im Angriffszentrum eingeplant, nachdem sich dort 2025/26, in Folge des überraschenden Abgangs von Nick Woltemade zu Newcastle United, Undav und Ermedin Demirovic noch abgewechselt hatten.

Sein Debüt für den DFB-Pokalsieger von 2025 könnte Pejcinovic am Freitag feiern, wenn Stuttgart zum Pflichtspielauftakt im Pokal bei Hansa Rostock zu Gast ist.

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Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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