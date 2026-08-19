"Große Fantasie, was seinen Weg angeht": Star des VfB Stuttgart schon bald im DFB-Team?

Im Interview mit der Sport Bild betonte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß, dass er von den Qualitäten des 21-jährigen Angreifers absolut überzeugt sei und deshalb auch damit rechne, ihn schon bald im Trikot des DFB-Team sehen zu können.

"Ich traue Dzenan den Sprung in die Nationalmannschaft zu. Wir haben als Klub eine solche Ablösesumme in die Hand genommen, weil wir alle eine große Fantasie haben, was seinen weiteren Weg angeht", erklärte Hoeneß.

Pejcinovic sei als Spielertyp unglaublich flexibel und könne daher "Tore mit rechts, mit links und mit dem Kopf machen". Als Mittelstürmer bringe er "viele Qualitäten mit", die seiner Mannschaft in der kommenden Saison ausgezeichnet zu Gesicht stünden.

Bislang steht der 21-Jährige bei noch keinem A-Länderspiel. Im Nachwuchs lief er gleichwohl für sämtliche deutsche Jugendmannschaften auf, angefangen von der U15 bis hin zur U21. Für letztere stand er noch im März diesen Jahres auf dem Platz - in insgesamt sieben Spielen gelangen ihm zwei Treffer.

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Für wie viel Geld verpflichtete der VfB Stuttgart Dzenan Pejcinovic?

Erst vergangene Woche hatte Stuttgart die Verpflichtung Pejcinovics offiziell verkündet. Für eine Ablösesumme von 25 Millionen Euro schloss er sich vom VfL Wolfsburg kommend den Schwaben an. Nur beim Transfer von Deniz Undav im zurückliegenden Sommer hatte der VfB jemals mehr Geld für eine Spieler überwiesen.

Der 21-Jährige ist als weitere Option im Angriffszentrum eingeplant, nachdem sich dort 2025/26, in Folge des überraschenden Abgangs von Nick Woltemade zu Newcastle United, Undav und Ermedin Demirovic noch abgewechselt hatten.

Sein Debüt für den DFB-Pokalsieger von 2025 könnte Pejcinovic am Freitag feiern, wenn Stuttgart zum Pflichtspielauftakt im Pokal bei Hansa Rostock zu Gast ist.