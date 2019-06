In Gruppe J der EM-Qualifikation stehen sich heute Abend und gegenüber und somit der derzeitige Zweite und der Erste. Anpfiff der Partie ist um 20.45 Uhr im Stadion OAKA Spiros Louis von Athen.

Es könnte der dritte Sieg im dritten Spiel werden für die "Squadra Azzurra", die gegen und zweimal ungefährdet drei Punkte einfuhr (6:0, 2:0). Griechenland mit derzeit vier Punkten könnte mit einem Sieg allerdings an den Italienern vorbeiziehen.

Goal erklärt Euch, wo das EM-Quali-Spiel zwischen Griechenland und Italien live gezeigt wird. Ihr bekommt alle Infos zur TV-Übertragung, zum LIVE-STREAM und zu den Aufstellungen, sobald diese bekannt sind.

Während Spiele der deutschen Nationalmannschaft im Free-TV übertragen werden, sind Partien ohne deutsche Beteiligung dort eher selten zu finden. Wir klären Euch auf, wie es bei Griechenland gegen Italien mit einer TV-Übertragung aussieht.

Trotz großer Fanlager in , sowohl für die italienische als auch die griechische Nationalmannschaft, wird das Spiel nicht im Free-TV gezeigt.

Keiner der frei empfangbaren Sender in Deutschland verfügt über die Rechte an der Übertragung der Partie.

Wenn das Free-TV keine Übertragung liefert, ist der Pay-TV-Sender Sky oft die nächste Anlaufstelle für Live-Übertragungen. Länderspiele werden dort allerdings nicht gezeigt.

Griechenland gegen Italien läuft somit auch nicht im Pay-TV und damit bei keinem deutschen Fernsehsender. Wie Ihr das Spiel trotzdem auf dem TV abspielen könnt, erklären wir Euch im nächsten Abschnitt.

Jetzt die gute Nachricht: Es ist möglich, Griechenland gegen Italien live und in voller Länge zu verfolgen! Der Streaming-Dienst DAZN zeigt nämlich sämtliche EM-Qualifikationsspiele. Auch die heutige Partie der "Azzurri" (deutsch: Azurblauen) und "To Piratiko" (deutsch: das Piratenschiff) steht auf dem Programm.

Die Übertragung beginnt wenige Minuten vor Anpfiff (also kurz vor 20.45 Uhr) mit dem Kommentator Ruben Zimmermann und Italienexperte Christian Bernhard. Um das Spiel streamen zu können, müsst Ihr lediglich auf der DAZN-Plattform eingeloggt sein.

Einloggen kann sich jeder DAZN-Kunde. Im ersten Monat ist der Zugang kostenlos, anschließend wird eine Gebühr in Höhe von 9,99 Euro monatlich fällig. Die kann via Paypal, Kreditkarte oder andere Zahlungsmöglichkeiten beglichen werden. Eine Übersicht dazu findet Ihr hier.

Mit dem Account könnt Ihr Euch auf dem Smartphone, Tablet oder Smart-TV einloggen. Die App dazu findet Ihr kostenlos im Google Play Store und im App Store. Am PC, MacBook und am Laptop loggt Ihr euch über www.dazn.com ein.

Falls Euer TV-Gerät keine Smart-Funktionen besitzt, könnt Ihr den Stream über die Playstation, xBox oder den Amazon Fire TV Stick laufen lassen. So verfolgt Ihr das Spiel ganz entspannt von der Couch aus, obwohl kein deutscher Fernsehsender das Spiel zeigt.

Mit dem DAZN-Abo steht Euch dann nicht nur die EM-Quali zur Verfügung, sondern unter anderem auch die , die Frauen-WM und kommende Saison die , die oder Highlights der . Verschafft Euch einfach einen Überblick über das DAZN-Programm unter diesem Link.

Solltet Ihr heute Abend die Live-Übertragung verpassen, dann können wir Euch beruhigen. Mit dem DAZN-Abo könnt Ihr Euch jederzeit einloggen und Euch die Highlights des Spiels wann immer Ihr wollt nochmal reinziehen.

Der Highlight-Clip steht schon wenigen Minuten nach Abpfiff auf der Plattform zur Verfügung. Sogar das komplette Re-Live könnt Ihr abrufen, solltet Ihr die vollen 90 Minuten gerne sehen wollen.

Wer keinen Zugriff auf die bewegten Bilder hat, kann sich auf Goal verlassen. Hier findet Ihr nämlich einen Ergebnis-TICKER, mit dem Ihr keine wichtige Spielszene verpasst.

Der Ticker informiert Euch über Tore, Vorlagen, Wechsel und Karten. Folgt dazu einfach diesem Link.

#Azzurri 🇮🇹



The #Italy 💙 squad named by Roberto #Mancini for the European qualifiers against #Greece 🇬🇷 and #Bosnia and Herzegovina 🇧🇦#VivoAzzurro #EuropeanQualifiers pic.twitter.com/1TeUASvDYF