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Daniel Buse

"Glaube nicht, dass das passieren wird": Ballon-d’Or-Sieger macht Arsenal wenig Hoffnungen wegen Vinicius Junior

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Kommt es zum großen Transfer von Vinicius Junior in diesem Sommer? Ein Ex-Madrilene glaubt nicht daran.

Michael Owen, ehemaliger Ballon-d-Or-Sieger und Ex-Spieler von Real Madrid, schließt einen Transfer von Vinicius Junior von den Königlichen zu Arsenal aus. Die Gunners waren in den vergangenen Wochen als mögliches neues Ziel des Brasilianers heiß gehandelt worden, da sich Vini Jr. mit den Königlichen immer noch nicht auf eine Verlängerung seines bis 2027 laufenden Vertrags hatte einigen können.

Owen sprach nun bei Casino.org über den möglichen Wechsel des Flügelspielers zu den Gunners: "Es wäre schon ein Statement. Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich denke, es gibt keine Chance, dass das durchgeht", sagte er und lobte gleichzeitig die Qualitäten des Brasilianers: "Er ist einer der weltbesten auf seiner Position, wenn nicht sogar der Beste. Und das ist eine Position, auf der sich Arsenal verstärken muss nach dem Abgang von Leandro Trossard. Ich hätte keine Bedenken, wie er sich in der Premier League schlägt. Er ist Weltklasse - und Top-Spieler bekommen sowas hin. Ich sehe nur nicht, dass es auch passiert", ergänzte Owen.

Als Argument für einen möglichen Vinicius-Abgang aus Madrid wurde zuletzt immer wieder angeführt, dass der hinter Kylian Mbappe nicht die zweite Geige im Star-Ensemble in der spanischen Hauptstadt spielen wolle. Angeblich fordert Vini Jr. ein ähnliches Gehalt wie der Franzose, der nach seinem ablösefreien Wechsel von Paris Saint-Germain sofort der bestbezahlte Real-Akteur wurde.

Wie reagiert Vini Jr. auf das verbesserte Real-Angebot?

"Alle großen Spieler wollen immer der Beste, der Matchwinner sein. Das ist doch nichts Neues. Vini ist absolut einer der Besten der Welt, Mbappe aber auch. Sie haben doch schon einige Zeit zusammengespielt, dabei viele Tore gemacht und gut harmoniert", ließ Owen das Argument nicht gelten, dass Vinicius Junior aus Geltungsdrang eine neue Herausforderung suchen könnte.

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In den vergangenen Tagen erhielt das Arsenal-Gerücht kein neues Futter - stattdessen mehren sich angeblich die Zeichen, dass Vini Jr. doch bei Real Madrid verlängert. Nach Angaben des Sky-Journalisten Florian Plettenberg sind die Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit auf einem guten Weg, nachdem Real seinem Star ein verbessertes Angebot vorgelegt habe. Mit der Offerte hätten die Königlichen auf das Arsenal-Interesse reagiert. "Der Trend ist positiv", schrieb Plettenberg.

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Häufig gestellte Fragen

Vinicius angestammte Position ist die des linken Flügelspielers. Hier kann er seine Schnelligkeit und seine Stärken im 1-gegen-1 am besten ausspielen. Jedoch besetzt er bei Real Madrid auch immer häufiger die Mitte, weil auch sein Teamkollege Kylian Mbappe gerne über links kommt. Vini Jr. rotiert auch während dem Spiel gerne die Positionen durch, auch auf die rechte Seite

Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior, wie Vini Jr. mit vollem Namen heißt, wurde am 12. Juli 2000 in Sao Goncalo, einer Großstadt des brasilianischen Bundesstaates Rio de Janeiro geboren. Die Stadt hat knapp eine Millionen Einwohner.

Bei Real Madrid bekleidet Vini Jr. seit der Saison 2023/24 die legendäre Nummer Sieben. Die prominenten Vorgänger von ihm: Cristiano Ronaldo, Raul und Emilio Butragueño. Bei Brasilien ist er meist mit der Nummer 10 im Einsatz, Vinicius trug aber auch schon öfters beim Nationalteam die Sieben.

Laut Angaben seines Vereins misst Vinicius genau 1,76 Meter. Damit wird er nicht mehr zu einem gefürchteten Kopfballungeheuer werden, die Stärken des Brasilianers liegen aber sowieso in anderen Bereichen.

Auf der Website von Real Madrid ist sein Gewicht mit 73kg beziffert. Dies hilft ihm natürlich bei seinen schnellen Dribblings und Wendungen.

Bekannt ist, dass Vinicius meistens mit seinen Nike Zoom Mercurial spielt. Die genau Größe seiner Stiefel ist jedoch nicht bekannt.

Sein starker Fuß ist klar der rechte. Aber auch der linke ist nicht zu unterschätzen.

Vinicius landete schon im Jahr 2005 beim größten Klub der Region, Flamengo. Zwölf Jahre war er in den verschiedenen Jugendteams des Vereins unterwegs, bis der Flügelspieler mit 17 Jahren sein Debüt bei den Profis gab.

Gesicherte Informationen zu seinem genauen Wohnort sind nicht bekannt. Er dürfte jedoch im Madrider Nobelstadtteil La Moraleja wohnen. Auch in seiner Heimat Brasilien dürften Vini Jr. einige Immobilien gehören.

Real Madrid wird von BMW gesponsert und so fährt Vini Jr. auch meist ein Auto der deutschen Marke. Anfang letzter Saison bekam Vinicius einen BMW i7 M70 xDrive mit 659 PS und einem Wert von über 180.000 Euro. Gesichert ist auch, dass sich in seiner Autosammlung auch noch weitere Fahrzeuge deutscher Hersteller befinden, so soll er unter anderem drei Audis in der Garage geparkt haben.

Vinicius spricht kein Deutsch. Seine Muttersprache ist portugiesisch und auch in spanisch kann er fließend kommunizieren, 2023 erhielt er sogar den spanischen Pass. Weiters wird vermutet, dass sich Vini Jr. auf Englisch zumindest verständigen kann.

Laut offiziellen Angaben hat Vinicius Jr. noch keine Kinder. Auch Gerüchte um einen Sohn oder eine Tochter des Superstars halten sich in Grenzen.

Vini Jr. ist nicht verheiratet und auch über eine Freundin ist nichts offiziell bekannt. Auch auf seinen Social Media-Kanälen gibt es keine Hinweise auf eine Beziehung.

Das Gehalt von Vini Jr. bei Real Madrid beläuft sich auf knapp 21 Millionen Euro im Jahr. Hinzu kommen noch Sponsorendeals und weiter Einnahmen. Forbes schätzt sein Nettovermögen auf 60 Millionen US-Dollar.

Titel und Trophäen hat Vini Jr. in seiner noch immer jungen Karriere schon viele gewonnen. Er wurde sowohl dreimal spanischer Meister, als auch spanischer Superpokalsieger und Klub-Weltmeister. Außerdem gewann der Brasilianer je zweimal die Champions League und den UEFA Super-Cup und zusätzlich konnte Vini auch einmal den spanischen Pokal in die Höhe stemmen. Das macht insgesamt 14 Profi-Titel - mit gerade einmal 25 Jahren.

Die leidigste Saga der vergangenen Jahre. Nach einer grandiosen Saison 2023/24 wurde Vinicius lange als Favorit auf den Ballon d'Or gehandelt. Als sich abzeichnete, dass der Spanier Rodri die Tropjäe einheimsen wird, machte die ganze Entourage von Real Madrid kehrt und boykottierte die Verleihung. Damit fügte Vini Jr. seinem Ruf erheblichen Schaden zu.

Immerhin wurde er im selben Jahr von der FIFA zum Weltfußballer 2024 gekürt. Mit Madrid gewann er in dieser Saison die Champions League, die LaLiga und den spanischen Supercup und erzielte dabei 24 Tore.

Vini Jr. ist der Spitzname des Brasilianers, der mit bürgerlichen Namen Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior heißt.

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