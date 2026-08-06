Michael Owen, ehemaliger Ballon-d-Or-Sieger und Ex-Spieler von Real Madrid, schließt einen Transfer von Vinicius Junior von den Königlichen zu Arsenal aus. Die Gunners waren in den vergangenen Wochen als mögliches neues Ziel des Brasilianers heiß gehandelt worden, da sich Vini Jr. mit den Königlichen immer noch nicht auf eine Verlängerung seines bis 2027 laufenden Vertrags hatte einigen können.

Owen sprach nun bei Casino.org über den möglichen Wechsel des Flügelspielers zu den Gunners: "Es wäre schon ein Statement. Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich denke, es gibt keine Chance, dass das durchgeht", sagte er und lobte gleichzeitig die Qualitäten des Brasilianers: "Er ist einer der weltbesten auf seiner Position, wenn nicht sogar der Beste. Und das ist eine Position, auf der sich Arsenal verstärken muss nach dem Abgang von Leandro Trossard. Ich hätte keine Bedenken, wie er sich in der Premier League schlägt. Er ist Weltklasse - und Top-Spieler bekommen sowas hin. Ich sehe nur nicht, dass es auch passiert", ergänzte Owen.

Als Argument für einen möglichen Vinicius-Abgang aus Madrid wurde zuletzt immer wieder angeführt, dass der hinter Kylian Mbappe nicht die zweite Geige im Star-Ensemble in der spanischen Hauptstadt spielen wolle. Angeblich fordert Vini Jr. ein ähnliches Gehalt wie der Franzose, der nach seinem ablösefreien Wechsel von Paris Saint-Germain sofort der bestbezahlte Real-Akteur wurde.

Wie reagiert Vini Jr. auf das verbesserte Real-Angebot?

"Alle großen Spieler wollen immer der Beste, der Matchwinner sein. Das ist doch nichts Neues. Vini ist absolut einer der Besten der Welt, Mbappe aber auch. Sie haben doch schon einige Zeit zusammengespielt, dabei viele Tore gemacht und gut harmoniert", ließ Owen das Argument nicht gelten, dass Vinicius Junior aus Geltungsdrang eine neue Herausforderung suchen könnte.

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In den vergangenen Tagen erhielt das Arsenal-Gerücht kein neues Futter - stattdessen mehren sich angeblich die Zeichen, dass Vini Jr. doch bei Real Madrid verlängert. Nach Angaben des Sky-Journalisten Florian Plettenberg sind die Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit auf einem guten Weg, nachdem Real seinem Star ein verbessertes Angebot vorgelegt habe. Mit der Offerte hätten die Königlichen auf das Arsenal-Interesse reagiert. "Der Trend ist positiv", schrieb Plettenberg.