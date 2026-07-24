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Daniel Buse

Gespräche vor Ort und ein Angebot: Premier-League-Klub will offenbar Ex-BVB-Star Julian Brandt

Bundesliga
Borussia Dortmund
Leeds
J. Brandt
Premier League

Auch nach drei Wochen ohne Vertrag hat Julian Brandt noch immer keinen neuen Verein gefunden. Dabei gibt es einen Interessenten.

Leeds United macht angeblich im Werben um Julian Brandt ernst. Der englische Erstligist habe dem Offensivspieler, der bei Borussia Dortmund nach sieben Jahren keinen neuen Vertrag erhalten hatte, ein Angebot vorgelegt. Das berichtet der Transfer-Experte Ben Jacobs.

Nach Informationen der Zeitung Yorkshire Evening Post sei Brandts Vater Jürgen in der vergangenen Woche für Verhandlungen in Leeds gewesen. Der Spieler selbst halte sich bei seinem Ex-Klub Bayer Leverkusen fit und stehe nun kurz davor die Entscheidung zu treffen, ob er das Angebot von Leeds annimmt oder nicht.

Aufgrund seines ablösefreien Status waren angeblich zahlreiche Klubs an Brandt interessiert, doch ähnlich konkret wie Leeds wurde bislang kein Verein. Der 48-fache deutsche Nationalspieler kommt in 383 Bundesliga-Spielen auf 77 Tore und 92 Vorlagen. In der Champions League sammelte er in 82 Partien 21 Scorerpunkte (9 Tore, 12 Assists).

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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