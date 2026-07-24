Leeds United macht angeblich im Werben um Julian Brandt ernst. Der englische Erstligist habe dem Offensivspieler, der bei Borussia Dortmund nach sieben Jahren keinen neuen Vertrag erhalten hatte, ein Angebot vorgelegt. Das berichtet der Transfer-Experte Ben Jacobs.

Nach Informationen der Zeitung Yorkshire Evening Post sei Brandts Vater Jürgen in der vergangenen Woche für Verhandlungen in Leeds gewesen. Der Spieler selbst halte sich bei seinem Ex-Klub Bayer Leverkusen fit und stehe nun kurz davor die Entscheidung zu treffen, ob er das Angebot von Leeds annimmt oder nicht.

Aufgrund seines ablösefreien Status waren angeblich zahlreiche Klubs an Brandt interessiert, doch ähnlich konkret wie Leeds wurde bislang kein Verein. Der 48-fache deutsche Nationalspieler kommt in 383 Bundesliga-Spielen auf 77 Tore und 92 Vorlagen. In der Champions League sammelte er in 82 Partien 21 Scorerpunkte (9 Tore, 12 Assists).