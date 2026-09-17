Obwohl er 44 Spieler und gleich zwei Kader für den Länderspiel-Viererpack nominierte, verzichtete Jürgen Klopp auf den von Italien heftig umworbenen Stürmer Nicolo Tresoldi von Club Brügge. Droht dem DFB jetzt ein herber Verlust?

Im Vorfeld der Berufung seines ersten Kaders als Bundestrainer war damit gerechnet worden, dass Klopp den Torjäger nominieren würde. Am Donnerstag fehlte Tresoldi jedoch im XXL-Aufgebot. Eine Entscheidung gegen die deutsche Nationalmannschaft ist damit allerdings noch nicht gefallen.

"Die Tatsache, dass er hier nicht im Kader ist, heißt nicht, dass er sich gegen Deutschland entschieden hat", stellte DFB-Pressesprecherin Franziska Wülle auf der Pressekonferenz am Donnerstag klar. "Oder gegen Italien", ergänzte Klopp. Stattdessen wird Tresoldi dem Vernehmen nach einmal mehr für die deutsche U21 nominiert, die in der EM-Qualifikation antreten wird.

Tresoldi kann sich aufgrund seiner Herkunft zwischen gleich drei Nationen entscheiden. Weil er im Alter von elf Jahren mit seiner Familie nach Hannover zog, besitzt er die deutsche Nationalmannschaft. Geboren wurde er in Cagliari (Sardinen), weshalb er auch für Italien auflaufen könnte, wobei es sich auch um die Heimat seines Vaters handelt. Seine Mutter hat zudem argentinische Wurzeln. Die jeweiligen Verbände sollen mit Tresoldi in Kontakt stehen, allen voran der italienische soll um ihn buhlen.

Da Tresoldi erneut nicht sein erstes Pflichtspiel für eine A-Nationalmannschaft absolvieren wird, bleibt seine Zukunft offen. Er selbst soll um weitere Bedenkzeit gebeten haben, während Klopp ihn wohl auf jeden Fall berufen hätte. Stattdessen fiel die Wahl im Sturm auf das Frankfurt-Duo Younes Ebnoutalib und Jonathan Burkardt sowie Kai Havertz (FC Arsenal) und Nick Woltemade (Juventus Turin).

Was hat Jürgen Klopp über Nicolo Tresoldi und Co. gesagt?

Klopp war es indes wichtig, zu betonen, dass man keinen Druck auf Tresoldi und die anderen "Burschen", die mehrere Staatsbürgerschaften besitzen und noch nicht über ihre Nationalmannschaftszukunft entschieden haben, ausüben wolle. Es sei "ganz schwierig für junge Spieler", weshalb es laut Klopp "Sinn macht, sich noch etwas Zeit zu lassen".

Unter jene Kategorie fällt beispielsweise auch Noahkai Banks vom FC Augsburg, der auch für die USA spielen könnte und dem Gastgeberland im Sommer sogar für die WM abgesagt hatte. Dennoch steht der Innenverteidiger weiterhin mit US-Coach Mauricio Pochettino in Kontakt, wie der Argentinier unlängst betonte. Banks wird wie Tresoldi zunächst zur U21 eingeladen. Sowohl für Deutschland als auch Tschechien spielberechtigt ist Senkrechtstarter Ryan Naderi von den Glasgow Rangers.

In der jüngeren Vergangenheit hatte der DFB gleich mehrere Talente an andere Nationen verloren. Darunter Kenan Yildiz und Can Uzun, die inzwischen für die Türkei debütierten.

Tresoldi hatte indes schon bei der WM zu den Kandidaten im DFB-Team gehört, ehe Klopps Vorgänger Julian Nagelsmann von einer Nominierung absah. Mit 23 Toren und neun Assists hatte sich Tresoldi zudem auf den Zettel von mehreren Topklubs geschossen - auch dem BVB war Interesse nachgesagt worden. Letztlich blieb der 22-Jährige aber in Belgien, wo er nach acht Einsätzen schon wieder bei fünf Treffern und einer Vorlage steht.