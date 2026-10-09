In der Bundesliga-Saison 2026/27 steht an diesem Wochenende der 5. Spieltag an. Zum Auftakt empfängt Borussia Dortmund am Freitag (9. Oktober) Werder Bremen. Am Samstag (10. Oktober) ist unter anderem Meister Bayern München beim FC Augsburg zu Gast. Zum Abschluss wartet am Sonntag (11. Oktober) das Rhein-Derby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach.

DAZN und Sky übertragen die Bundesliga auch 2026/27 live - aber wie sieht die Aufteilung der Spiele am 5. Spieltag aus? GOAL liefert Euch jetzt den Überblick.

Fußball in der Bundesliga heute live: Läuft FC Bayern, BVB und die Konferenz bei DAZN oder Sky? Übertragung am Freitag

Der 5. Spieltag der Bundesliga-Saison 2026/27 wird am Freitagabend eröffnet: Um 20.30 Uhr empfängt Borussia Dortmund Werder Bremen. Wie gewohnt zeigt Sky die Freitagspartie live und exklusiv. Im Signal-Iduna-Park begleitet das Vater-Sohn-Duo Hansi und Cornelius Küpper die Begegnung als Kommentatoren.

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Wer das Duell zwischen dem BVB und Werder Bremen live bei Sky verfolgen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement. Gleiches gilt für die Livestreams über WOW und Sky Go, die ebenfalls nur mit einem gültigen Abo verfügbar sind.

Anstoß Spiel Übertragung live im TV und Livestream Kommentar Freitag, 9. Oktober, 20.30 Uhr Borussia Dortmund vs. Werder Bremen Sky / SkyGo / WOW Hansi Küpper und Cornelius Küpper

Bundesliga heute live bei DAZN und Sky sehen: Wo läuft welches Spiel am 5. Spieltag und die Konferenz im TV sowie Livestream? Die Übertragung am Samstagnachmittag

Samstag, 15.30 Uhr – klassische Bundesliga-Zeit. Dann steht die große Konferenz mit allen fünf parallel stattfindenden Partien auf dem Programm. Exklusiv zu sehen ist sie bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt die Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag, die an diesem Wochenende folgende Begegnungen umfasst: TSG Hoffenheim gegen den Hamburger SV, FC Augsburg gegen Bayern München, 1. FSV Mainz 05 gegen Bayer Leverkusen, Union Berlin gegen SV Elversberg sowie SC Paderborn gegen VfB Stuttgart.

Für die Live-Konferenz bei DAZN benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement. Die Vorberichterstattung beginnt wie gewohnt bereits um 14 Uhr und damit 90 Minuten vor dem Anpfiff.

Wer lieber ein einzelnes Spiel verfolgt, kann sämtliche Samstags-Partien um 15.30 Uhr auch bei Sky live sehen. Auch dort startet die Vorberichterstattung um 14 Uhr. Eine erfreuliche Ausnahme gibt es an diesem Wochenende zudem im Free-TV: RTL überträgt das Duell zwischen Mainz 05 und Bayer Leverkusen live und kostenlos. Die Vorberichte beginnen um 15 Uhr. Wer die Partie stattdessen im Livestream verfolgen möchte, findet diesen bei RTL+ – dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.





Fußball in der Bundesliga heute live: Läuft FC Bayern, BVB und die Konferenz bei DAZN oder Sky? Die Konferenz bei DAZN

Start Samstag, 10. Oktober, 14 Uhr Spiele 5 (u.a. FC Augsburg vs. FC Bayern) Anstoß Samstag, 10. Oktober, 15.30 Uhr

Fußball in der Bundesliga heute live: Läuft FC Bayern, BVB und die Konferenz bei DAZN oder Sky? Die Einzelspiele am Samstag live bei Sky und RTL

Neben den Einzelspielen am Samstagnachmittag zeigt Sky auch das Abendspiel um 18.30 Uhr live. Das Duell zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt ist exklusiv im Pay-TV bei Sky sowie im Livestream über WOW und SkyGo zu sehen. Kommentator Wolff Fuss begleitet die Partie, die auf Sky Sport Bundesliga übertragen wird.

Wie bereits erwähnt, gibt es an diesem Wochenende zudem eine Partie im Free-TV zu sehen: Das Duell zwischen Mainz 05 und Bayer Leverkusen läuft neben der Übertragung bei Sky auch kostenlos bei RTL.

Anpfiff Spiel Sender Kommentator Samstag, 10. Oktober, 15.30 Uhr Mainz vs. Leverkusen Sky Sport Bundesliga 3 / RTL / RTL+ Cornelius Küpper Samstag, 10. Oktober, 15.30 Uhr Augsburg vs. Bayern Sky Sport Bundesliga Kai Dittmann Samstag, 10. Oktober, 15.30 Uhr Hoffenheim vs. HSV Sky Sport Bundesliga 2 Jonas Friedrich Samstag, 10. Oktober, 15.30 Uhr Paderborn vs. Stuttgart Sky Sport Bundesliga 5 Hansi Küpper Samstag, 10. Oktober, 15.30 Uhr Union vs. Elversberg Sky Sport Bundesliga 4 Oliver Seidler Samstag, 10. Oktober, 18.30 Uhr Leipzig vs. Frankfurt Sky Sport Bundesliga Wolff Fuss

Fußball in der Bundesliga heute live: Läuft FC Bayern, BVB und die Konferenz bei DAZN oder Sky? Die Übertragung am Sonntag

Der Bundesliga-Sonntag gehört traditionell DAZN. Der Streamingdienst zeigt sämtliche Sonntagsspiele aus dem deutschen Oberhaus live und exklusiv – und macht auch am 5. Spieltag keine Ausnahme.

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Zum Auftakt wartet direkt ein echtes Highlight: Tabellenschlusslicht Borussia Mönchengladbach tritt am Sonntag (11. Oktober) um 15.30 Uhr beim Erzrivalen 1. FC Köln an. DAZN überträgt das Rhein-Derby live aus dem Rhein-Energie-Stadion, die Vorberichterstattung beginnt bereits um 14.45 Uhr.

Wer das Duell live verfolgen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges DAZN-Abo, eine kostenlose Übertragung gibt es nicht. Das gilt auch für die zweite Sonntagspartie: Um 17.30 Uhr treffen der SC Freiburg und der FC Schalke 04 aufeinander. Auch diese Begegnung ist ausschließlich bei DAZN zu sehen, die Vorberichte aus Freiburg starten um 16.45 Uhr.