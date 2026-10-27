Der Kampf um den Einzug in die nächste Runde des DFB-Pokals geht weiter. Am heutigen Dienstag, den 27. Oktober, startet die zweite Runde mit acht Begegnungen, darunter das Duell zwischen Drittligist Rot-Weiss Essen und RB Leipzig. Die beiden Teams treffen ab 18 Uhr im Stadion an der Hafenstraße in Essen aufeinander.
GOAL zeigt Euch, wo Ihr die Partie live verfolgen könnt.
Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft Rot-Weiß Essen (RWE) vs. RB Leipzig im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky?
Wer Rot-Weiss Essen gegen RB Leipzig live verfolgen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Abo. Eine Übertragung im Free-TV ist für dieses Pokalduell nicht vorgesehen.
Die Begegnung läuft bei Sky Sport 6, wo die Übertragung um 17.15 Uhr beginnt. Zusätzlich ist das Spiel in die Dienstagskonferenz eingebunden, sodass Ihr auch dort das Geschehen aus Essen verfolgen könnt.
Wer lieber online zuschaut, kann auf SkyGo oder WOW ausweichen. Beide Dienste ermöglichen es, die Partie im Livestream zu verfolgen.
Eine weitere Möglichkeit bietet RTL+. Auch dort wird das Pokalspiel übertragen. Mit einem kostenpflichtigen Abonnement des Streamingdienstes könnt Ihr das Duell zwischen Essen und Leipzig ebenfalls live verfolgen.
Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft Rot-Weiß Essen (RWE) vs. RB Leipzig im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky? Wichtigste Infos
Begegnung
Rot-Weiss Essen vs. RB Leipzig
Wettbewerb
DFB-Pokal
Spielrunde
2. Runde
Datum
27. Oktober 2026
Uhrzeit
18.00 Uhr
Ort
Stadion an der Hafenstrasse, Essen
TV
Sky
Livestream
SkyGo, WOW, RTL+
Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft Rot-Weiß Essen (RWE) vs. RB Leipzig im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky? Die Partien am 27. Oktober
Uhrzeit
Begegnung
Übertragung
18.00 Uhr
SG Sonnenhof Großaspach vs. FC Augsburg
Sky / RTL+
18.00 Uhr
Rot-Weiss Essen vs. RB Leipzig
Sky / RTL+
18.00 Uhr
VfL Bochum vs. Mainz 05
Sky / RTL+
18.00 Uhr
Hamburger SV vs. Eintracht Frankfurt
Sky / RTL / RTL+
20.45 Uhr
1. FC Köln vs. Union Berlin
Sky / RTL+
20.45 Uhr
Borussia Dortmund vs. Werder Bremen
ZDF / Sky / RTL+
20.45 Uhr
Borussia Mönchengladbach vs. Karlsruher SC
Sky / RTL+
20.45 Uhr
SV Elversberg vs. SV Darmstadt 98
Sky / RTL+