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Deutschland DFB-Pokal
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Stadion an der Hafenstrasse
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Ansehen auf WOW
Marko Brkic
Übersetzt von

Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft Rot-Weiß Essen (RWE) vs. RB Leipzig im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky?

Deutschland DFB-Pokal
RW Essen - RB Leipzig
RW Essen
RB Leipzig

Im DFB-Pokal steht die zweite Runde an: Rot-Weiss Essen trifft auf RB Leipzig. Wo die Partie live übertragen wird und welche Möglichkeiten es für TV und Livestream gibt, erfahrt Ihr bei GOAL.

Der Kampf um den Einzug in die nächste Runde des DFB-Pokals geht weiter. Am heutigen Dienstag, den 27. Oktober, startet die zweite Runde mit acht Begegnungen, darunter das Duell zwischen Drittligist Rot-Weiss Essen und RB Leipzig. Die beiden Teams treffen ab 18 Uhr im Stadion an der Hafenstraße in Essen aufeinander.

Sport live sehenJetzt auf RTL+ streamen

GOAL zeigt Euch, wo Ihr die Partie live verfolgen könnt.

Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft Rot-Weiß Essen (RWE) vs. RB Leipzig im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky?

Wer Rot-Weiss Essen gegen RB Leipzig live verfolgen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Abo. Eine Übertragung im Free-TV ist für dieses Pokalduell nicht vorgesehen.

Die Begegnung läuft bei Sky Sport 6, wo die Übertragung um 17.15 Uhr beginnt. Zusätzlich ist das Spiel in die Dienstagskonferenz eingebunden, sodass Ihr auch dort das Geschehen aus Essen verfolgen könnt.

Wer lieber online zuschaut, kann auf SkyGo oder WOW ausweichen. Beide Dienste ermöglichen es, die Partie im Livestream zu verfolgen.

Eine weitere Möglichkeit bietet RTL+. Auch dort wird das Pokalspiel übertragen. Mit einem kostenpflichtigen Abonnement des Streamingdienstes könnt Ihr das Duell zwischen Essen und Leipzig ebenfalls live verfolgen.

Jetzt streamenDein Zuhause für Live-Sport

Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft Rot-Weiß Essen (RWE) vs. RB Leipzig im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky? Wichtigste Infos

Begegnung

Rot-Weiss Essen vs. RB Leipzig

Wettbewerb

DFB-Pokal

Spielrunde

2. Runde

Datum

27. Oktober 2026

Uhrzeit

18.00 Uhr

Ort

Stadion an der Hafenstrasse, Essen

TV

Sky

Livestream

SkyGo, WOW, RTL+

Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft Rot-Weiß Essen (RWE) vs. RB Leipzig im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky? Die Partien am 27. Oktober

Uhrzeit

Begegnung

Übertragung

18.00 Uhr

SG Sonnenhof Großaspach vs. FC Augsburg

Sky / RTL+

18.00 Uhr

Rot-Weiss Essen vs. RB Leipzig

Sky / RTL+

18.00 Uhr

VfL Bochum vs. Mainz 05

Sky / RTL+

18.00 Uhr

Hamburger SV vs. Eintracht Frankfurt

Sky / RTL / RTL+

20.45 Uhr

1. FC Köln vs. Union Berlin

Sky / RTL+

20.45 Uhr

Borussia Dortmund vs. Werder Bremen

ZDF / Sky / RTL+

20.45 Uhr

Borussia Mönchengladbach vs. Karlsruher SC

Sky / RTL+

20.45 Uhr

SV Elversberg vs. SV Darmstadt 98

Sky / RTL+


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