Der Kampf um den Einzug in die nächste Runde des DFB-Pokals geht weiter. Am heutigen Dienstag, den 27. Oktober, startet die zweite Runde mit acht Begegnungen, darunter das Duell zwischen Drittligist Rot-Weiss Essen und RB Leipzig. Die beiden Teams treffen ab 18 Uhr im Stadion an der Hafenstraße in Essen aufeinander.

GOAL zeigt Euch, wo Ihr die Partie live verfolgen könnt.

Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft Rot-Weiß Essen (RWE) vs. RB Leipzig im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky?

Wer Rot-Weiss Essen gegen RB Leipzig live verfolgen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Abo. Eine Übertragung im Free-TV ist für dieses Pokalduell nicht vorgesehen.

Die Begegnung läuft bei Sky Sport 6, wo die Übertragung um 17.15 Uhr beginnt. Zusätzlich ist das Spiel in die Dienstagskonferenz eingebunden, sodass Ihr auch dort das Geschehen aus Essen verfolgen könnt.

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Wer lieber online zuschaut, kann auf SkyGo oder WOW ausweichen. Beide Dienste ermöglichen es, die Partie im Livestream zu verfolgen.

Eine weitere Möglichkeit bietet RTL+. Auch dort wird das Pokalspiel übertragen. Mit einem kostenpflichtigen Abonnement des Streamingdienstes könnt Ihr das Duell zwischen Essen und Leipzig ebenfalls live verfolgen.

Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft Rot-Weiß Essen (RWE) vs. RB Leipzig im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky? Wichtigste Infos

Begegnung Rot-Weiss Essen vs. RB Leipzig Wettbewerb DFB-Pokal Spielrunde 2. Runde Datum 27. Oktober 2026 Uhrzeit 18.00 Uhr Ort Stadion an der Hafenstrasse, Essen TV Sky Livestream SkyGo, WOW, RTL+

Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft Rot-Weiß Essen (RWE) vs. RB Leipzig im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky? Die Partien am 27. Oktober

Uhrzeit Begegnung Übertragung 18.00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach vs. FC Augsburg Sky / RTL+ 18.00 Uhr Rot-Weiss Essen vs. RB Leipzig Sky / RTL+ 18.00 Uhr VfL Bochum vs. Mainz 05 Sky / RTL+ 18.00 Uhr Hamburger SV vs. Eintracht Frankfurt Sky / RTL / RTL+ 20.45 Uhr 1. FC Köln vs. Union Berlin Sky / RTL+ 20.45 Uhr Borussia Dortmund vs. Werder Bremen ZDF / Sky / RTL+ 20.45 Uhr Borussia Mönchengladbach vs. Karlsruher SC Sky / RTL+ 20.45 Uhr SV Elversberg vs. SV Darmstadt 98 Sky / RTL+



