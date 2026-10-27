Acht Partien der zweiten Runde im DFB-Pokal stehen am heutigen Dienstag (27. Oktober) an. Im Fokus steht unter anderem das Bundesliga-Duell zwischen dem Hamburger SV und Eintracht Frankfurt, das neben zwei weiteren Begegnungen mit Erstligabeteiligung für Spannung sorgen dürfte. Gespielt wird ab 18 Uhr im Hamburger Volksparkstadion.
Wo Ihr das Pokalduell live im Free-TV und im Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr bei GOAL.
Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft HSV (Hamburger SV) vs. Eintracht Frankfurt im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky?
Fans können das Pokalduell zwischen dem Hamburger SV und Eintracht Frankfurt auf mehreren Wegen live verfolgen. Im Free-TV zeigt RTL die Begegnung, die ausführliche Vorberichterstattung beim Privatsender startet bereits um 17.30 Uhr. Wer lieber online zuschaut, kann auf den kostenpflichtigen Livestream von RTL+ zurückgreifen.
Auch Sky überträgt sämtliche Partien des DFB-Pokals live. Das Aufeinandertreffen zwischen dem HSV und der Eintracht ist dort sowohl als Einzelspiel in voller Länge als auch im Rahmen der Dienstagskonferenz zu sehen. Letztere steht ebenfalls bei RTL+ zur Verfügung. Für den Livestream von Sky benötigen Fans entweder ein SkyGo-Abonnement oder einen Zugang zum Streamingdienst WOW.
Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft HSV (Hamburger SV) vs. Eintracht Frankfurt im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky? Wichtigste Infos
Begegnung
Hamburger SV vs. Eintracht Frankfurt
Wettbewerb
DFB-Pokal
Spielrunde
2. Runde
Datum
27. Oktober 2026
Uhrzeit
18.00 Uhr
Ort
Volksparkstadion, Hamburg
TV
Sky, RTL
Livestream
SkyGo, WOW, RTL+
Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft HSV (Hamburger SV) vs. Eintracht Frankfurt im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky? Die Partien am 27. Oktober
Uhrzeit
Begegnung
Übertragung
18.00 Uhr
SG Sonnenhof Großaspach vs. FC Augsburg
Sky / RTL+
18.00 Uhr
Rot-Weiss Essen vs. RB Leipzig
Sky / RTL+
18.00 Uhr
VfL Bochum vs. Mainz 05
Sky / RTL+
18.00 Uhr
Hamburger SV vs. Eintracht Frankfurt
Sky / RTL / RTL+
20.45 Uhr
1. FC Köln vs. Union Berlin
Sky / RTL+
20.45 Uhr
Borussia Dortmund vs. Werder Bremen
ZDF / Sky / RTL+
20.45 Uhr
Borussia Mönchengladbach vs. Karlsruher SC
Sky / RTL+
20.45 Uhr
SV Elversberg vs. SV Darmstadt 98
Sky / RTL+