Acht Partien der zweiten Runde im DFB-Pokal stehen am heutigen Dienstag (27. Oktober) an. Im Fokus steht unter anderem das Bundesliga-Duell zwischen dem Hamburger SV und Eintracht Frankfurt, das neben zwei weiteren Begegnungen mit Erstligabeteiligung für Spannung sorgen dürfte. Gespielt wird ab 18 Uhr im Hamburger Volksparkstadion.

Wo Ihr das Pokalduell live im Free-TV und im Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr bei GOAL.

Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft HSV (Hamburger SV) vs. Eintracht Frankfurt im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky?

Fans können das Pokalduell zwischen dem Hamburger SV und Eintracht Frankfurt auf mehreren Wegen live verfolgen. Im Free-TV zeigt RTL die Begegnung, die ausführliche Vorberichterstattung beim Privatsender startet bereits um 17.30 Uhr. Wer lieber online zuschaut, kann auf den kostenpflichtigen Livestream von RTL+ zurückgreifen.

Auch Sky überträgt sämtliche Partien des DFB-Pokals live. Das Aufeinandertreffen zwischen dem HSV und der Eintracht ist dort sowohl als Einzelspiel in voller Länge als auch im Rahmen der Dienstagskonferenz zu sehen. Letztere steht ebenfalls bei RTL+ zur Verfügung. Für den Livestream von Sky benötigen Fans entweder ein SkyGo-Abonnement oder einen Zugang zum Streamingdienst WOW.

Nächste Spiele HSV Deutschland DFB-Pokal 13:00 SGE Ansehen

Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft HSV (Hamburger SV) vs. Eintracht Frankfurt im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky? Wichtigste Infos

Begegnung Hamburger SV vs. Eintracht Frankfurt Wettbewerb DFB-Pokal Spielrunde 2. Runde Datum 27. Oktober 2026 Uhrzeit 18.00 Uhr Ort Volksparkstadion, Hamburg TV Sky, RTL Livestream SkyGo, WOW, RTL+

Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft HSV (Hamburger SV) vs. Eintracht Frankfurt im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky? Die Partien am 27. Oktober