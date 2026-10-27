Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland DFB-Pokal
team-logoHamburger SV
Volksparkstadion
team-logoEintracht Frankfurt
Hier live sehenHier live sehen
Marko Brkic
Übersetzt von

Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft HSV (Hamburger SV) vs. Eintracht Frankfurt im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky?

Deutschland DFB-Pokal
Hamburger SV - Eintracht Frankfurt
Hamburger SV
Eintracht Frankfurt

Im DFB-Pokal kommt es heute in der zweiten Runde zum Duell zwischen dem Hamburger SV und Eintracht Frankfurt. Wo die Partie live im Free-TV und im Livestream übertragen wird, erfahrt Ihr hier.

Acht Partien der zweiten Runde im DFB-Pokal stehen am heutigen Dienstag (27. Oktober) an. Im Fokus steht unter anderem das Bundesliga-Duell zwischen dem Hamburger SV und Eintracht Frankfurt, das neben zwei weiteren Begegnungen mit Erstligabeteiligung für Spannung sorgen dürfte. Gespielt wird ab 18 Uhr im Hamburger Volksparkstadion.

Sport live sehenJetzt auf RTL+ streamen

Wo Ihr das Pokalduell live im Free-TV und im Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr bei GOAL.

Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft HSV (Hamburger SV) vs. Eintracht Frankfurt im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky?

Fans können das Pokalduell zwischen dem Hamburger SV und Eintracht Frankfurt auf mehreren Wegen live verfolgen. Im Free-TV zeigt RTL die Begegnung, die ausführliche Vorberichterstattung beim Privatsender startet bereits um 17.30 Uhr. Wer lieber online zuschaut, kann auf den kostenpflichtigen Livestream von RTL+ zurückgreifen.

Auch Sky überträgt sämtliche Partien des DFB-Pokals live. Das Aufeinandertreffen zwischen dem HSV und der Eintracht ist dort sowohl als Einzelspiel in voller Länge als auch im Rahmen der Dienstagskonferenz zu sehen. Letztere steht ebenfalls bei RTL+ zur Verfügung. Für den Livestream von Sky benötigen Fans entweder ein SkyGo-Abonnement oder einen Zugang zum Streamingdienst WOW.

Jetzt streamenDein Zuhause für Live-Sport

Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft HSV (Hamburger SV) vs. Eintracht Frankfurt im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky? Wichtigste Infos

Begegnung

Hamburger SV vs. Eintracht Frankfurt

Wettbewerb

DFB-Pokal

Spielrunde

2. Runde

Datum

27. Oktober 2026

Uhrzeit

18.00 Uhr

Ort

Volksparkstadion, Hamburg

TV

Sky, RTL

Livestream

SkyGo, WOW, RTL+

Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft HSV (Hamburger SV) vs. Eintracht Frankfurt im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky? Die Partien am 27. Oktober

Uhrzeit

Begegnung

Übertragung

18.00 Uhr

SG Sonnenhof Großaspach vs. FC Augsburg

Sky / RTL+

18.00 Uhr

Rot-Weiss Essen vs. RB Leipzig

Sky / RTL+

18.00 Uhr

VfL Bochum vs. Mainz 05

Sky / RTL+

18.00 Uhr

Hamburger SV vs. Eintracht Frankfurt

Sky / RTL / RTL+

20.45 Uhr

1. FC Köln vs. Union Berlin

Sky / RTL+

20.45 Uhr

Borussia Dortmund vs. Werder Bremen

ZDF / Sky / RTL+

20.45 Uhr

Borussia Mönchengladbach vs. Karlsruher SC

Sky / RTL+

20.45 Uhr

SV Elversberg vs. SV Darmstadt 98

Sky / RTL+

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen