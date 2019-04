Ajax-Star Frenkie de Jong: "Hätte kein Problem damit, Barca zu schlagen"

Im Halbfinale bleibt Frenkie de Jong das Duell mit seinem künftigen Klub erspart. Ein Problem damit, Barca zu schlagen, hätte er aber ohnehin nicht.

Frenkie de Jong, der im Sommer für bis zu 86 Millionen Euro zum wechselt, hätte keine Probleme damit gehabt, im Halbfinale der mit Amsterdam auf seinen künftigen Klub zu treffen.

"Ich habe über dieses Szenario nachgedacht", sagte de Jong FourFourTwo. "Es wäre etwas Besonderes, aber gleichzeitig ist es für mich nicht so wichtig, gegen wen wir spielen. Solange ich Spieler von Ajax bin, will ich, dass Ajax gewinnt", so der 21-jährige Mittelfeldspieler weiter.

De Jong: Würde Barca schlagen wollen

Ajax hatte nach im Achtelfinale mit im Viertelfinale das nächste Schwergewicht aus der Königsklasse gekegelt. Im Halbfinale wartet nun Tottenham auf die Niederländer, während Barca auf den trifft. Ein Duell mit den Katalanen im Endspiel wäre also weiterhin möglich.

"Ich hätte keine Probleme damit, alles zu versuchen, um Barca zu schlagen, wie wir es mit Real Madrid getan haben", stellte de Jong klar.

Barca hatte Ende Januar verkündet, den niederländischen Nationalspieler im Sommer zu verpflichten. De Jong hat beim spanischen Meister einen Fünfjahresvertrag bis 2024 unterschrieben.