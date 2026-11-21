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Freiburg vs. VfB Stuttgart: Anstoßzeit

In der Frauen-Bundesliga empfängt Freiburg den VfB Stuttgart. Beide Mannschaften befinden sich im unteren Tabellendrittel und brauchen dringend Punkte.

Freiburg steht auf dem elften Tabellenplatz und steckt in einer schwierigen Phase. Aus den letzten vier Bundesliga-Spielen gab es keinen einzigen Sieg – zuletzt setzte es ein 0:1 gegen TSG 1899 Hoffenheim.

Davor verlor Freiburg mit 0:4 gegen Nürnberg und mit 3:4 gegen Werder Bremen. Der einzige Lichtblick war ein 4:0-Sieg gegen FC Carl Zeiss Jena im DFB-Pokal der Frauen – in der Liga läuft es für den Gastgeber nicht rund.

Der VfB Stuttgart reist als Neunter an und hat zuletzt etwas Boden gutgemacht. Beim 1:3-Auswärtssieg gegen Mainz 05 zeigte Stuttgart eine solide Leistung, auch wenn zuvor Niederlagen gegen Eintracht Frankfurt, Bayern München und Bayer Leverkusen die Bilanz belasteten.

Stuttgart hat in den letzten fünf Pflichtspielen zweimal gewonnen und dreimal verloren – darunter ein klares 0:5 gegen Bayern München. Die Gäste erzielen im Schnitt wenig Tore, lassen aber auch einige zu.

Das Duell zweier Mannschaften aus der Abstiegszone verspricht ein kampfbetontes Spiel. Wo die Partie live zu sehen ist, gibt es im Folgenden.

Themen der Woche: Was war bei Freiburg und VfB Stuttgart los?

Freiburg kommt auf eine Bilanz von einem Sieg, keinem Unentschieden und vier Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen. Der einzige Erfolg war ein 4:0 gegen FC Carl Zeiss Jena im Pokal, in der Liga blieb Freiburg zuletzt ohne Sieg. Das jüngste Bundesliga-Spiel endete mit einem 0:1 gegen TSG 1899 Hoffenheim, zuvor gab es ein 0:4 gegen Nürnberg. In fünf Spielen erzielte Freiburg acht Tore und kassierte zwölf.

VfB Stuttgart kommt auf zwei Siege und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen. Der jüngste Erfolg war ein 1:3-Auswärtssieg gegen Mainz 05, davor gab es ein 3:0 im Pokal gegen SGS Essen. In der Liga verlor Stuttgart zuletzt mit 2:3 gegen Bayer Leverkusen, 0:3 gegen Eintracht Frankfurt und 0:5 gegen Bayern München. Über fünf Spiele erzielte Stuttgart sieben Tore und ließ elf zu.

Freiburg vs. VfB Stuttgart: Aufstellungen

Freiburg vs. VfB Stuttgart: Form

Freiburg vs. VfB Stuttgart: Bilanz direkte Duelle

Freiburg vs. VfB Stuttgart: Die Tabellen