Frauen-EM 2022 live: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Dänemark? Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Deutschland trifft zum Auftakt der Frauen-EM auf Dänemark. Wer zeigt / überträgt das Spiel im Free-TV und LIVE-STREAM?

Für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft geht es bei der Europameisterschaft 2022 um Silberware. Zum Auftakt trifft das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auf die Auswahl Dänemarks. Anpfiff der Begegnung ist am 8. Juli 2022 um 21.00 Uhr im Brentford Community Stadium in London. Welche Anbieter das Match im TV und LIVE-STREAM zeigen / übertragen, hat GOAL für Euch zusammengefasst.

Insgesamt 16 Verbände gehen bei der Frauen-EM 2022 in England an den Start, für die DFB-Damen stehen in Gruppe B Duelle mit Dänemark, Spanien und Finnland auf dem Programm. Der jüngste Test vor dem Auftakt in das Turnier verlief für Deutschland zufriedenstellend, mit 7:0 wurde die Schweiz deklassiert.

"Wir gehen mit einem gesunden Selbstbewusstsein ins Turnier, wissen, wie wir agieren wollen und können. Wir haben gut und fokussiert gearbeitet. Wir haben eine Qualität in dieser Mannschaft, mit der man Europameister werden kann", blickt DFB-Spielführerin Alexandra Popp der EM auf einer Pressekonferenz des DFB optimistisch entgegen.

Auch Ihr könnt beim EM-Auftakt der DFB-Frauen gegen Dänemark live dabei sein. Welcher Sender das Spiel zeigt / überträgt, erfahrt Ihr nachfolgend.

Frauen-EM 2022 live: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Dänemark? Die Übersicht zum Spiel

Begegnung: Deutschland gegen Dänemark

Wettbewerb: Frauen-EM, Vorrunde (1. Spieltag)

Anpfiff: 8. Juli 2022, 21.00 Uhr

Austragungsort: Brentford Community Stadium, London (England)

Frauen-EM 2022 live: Zeigt / überträgt ein Free-TV-Sender Deutschland vs. Dänemark live?

Länderspiele der DFB-Damen und -Herren werden regelmäßig im Free-TV gezeigt / übertragen. Dies wird auch bei der anstehenden Europameisterschaft nicht anders sein.

Denn als TV-Partner fungieren die ARD und ZDF. Somit sind alle Partien der DFB-Frauen im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen und können ohne kostenpflichtiges Abonnement verfolgt werden.

Frauen-EM 2022 live: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Dänemark im LIVE-STREAM?

Selbstverständlich wird auch ein kostenloser LIVE-STREAM zur Verfügung gestellt. Da das ZDF Deutschland vs. Dänemark live zeigt / überträgt, findet Ihr diesen auf der Website der ZDF-Mediathek.

Dies stellt jedoch nicht die einzige Möglichkeit dar, den DFB-Frauen live beim Auftakt die Daumen zu drücken. Denn auch der Streamingdienst DAZN hält Rechte an den Spielen der Europameisterschaft. Diese werden jedoch nicht auf den linearen Kanälen DAZN 1 und DAZN 2 zu sehen sein.

Frauen-EM 2022 live: DAZN zeigt / überträgt Deutschland vs. Dänemark im LIVE-STREAM

Die DFB-Auswahl um Bundesliga-Torschützenkönigin Lea Schüller zählt bei der EM zum erweiterten Favoritenkreis. Daneben gehören auch die englische, französische, spanische sowie niederländische Damen-Auswahl zu den heißesten Anwärterinnen auf den Titel.

Wer sich am Ende letztendlich die Krone aufsetzt, könnt ihr live bei DAZN sehen, wenn ihr ein Abo abschließt. Dieses kostet im Monatsabo 29,99 Euro oder 274,99 Euro im Jahresabo, alternativ auch in Raten in Höhe von 24,99 Euro monatlich zahlbar. Im Anschluss habt Ihr Zugriff auf alle 31 Partien und könnt die via App oder Webbrowser abrufen.

Frauen-EM 2022 live: DAZN zeigt / überträgt Deutschland vs. Dänemark im LIVE-STREAM - Infos zum Anbieter

Frauen-EM 2022 live: Die Gruppenspiele der DFB-Auswahl in der Übersicht

Frauen-EM 2022 live: Highlights und LIVE-TICKER zu Deutschland vs. Dänemark

Die Highlights findet Ihr im Anschluss an die Begegnungen sowohl bei DAZN als auch in den Mediatheken von ARD und ZDF. Auch auf YouTube werden diese hochgeladen.

Wollt Ihr während der Partie nahezu in Echtzeit auf dem Laufenden bleiben, schaut im LIVE-TICKER von GOAL vorbei. Dort informieren wie gewohnt über die wichtigsten Szenen.

