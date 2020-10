Frankreich – Portugal: TV, LIVE-STREAM, Highlights und Co. - so wird die Nations League heute live übertragen

Die Nations League ist dieses Jahr quasi der Ersatz für die verschobene EM. Wie Ihr das Spiel Frankreich vs. Portugal heute seht, erfahrt Ihr hier.

Am Sonntag um 20.45 Uhr heißt es Anstoß in der Nations League . Seid live dabei, wenn Frankreich im Kracher gegen Portugal spielt.

ist eines der Top-Teams dieses Turniers. Als amtierender Weltmeister von 2018 sind die Franzosen auch standesgemäß in das Turnier gestartet. Am ersten Spieltag gegen fuhren Les Bleus den ersten Sieg ein. Gegen holten sie dann den zweiten Sieg.

Erster sind die Franzosen trotzdem nicht, denn in der Gruppe befindet sich auch . Das Team um Cristiano Ronaldo steht auf dem ersten Tabellenplatz mit einem Torverhältnis von 6:1. Das Aufeinandertreffen mit Frankreich könnte also zur Vorentscheidung um den Gruppensieg beitragen.

Wie Ihr das Spiel sehen könnt und alle weiteren relevanten Informationen, erfahrt Ihr hier von Goal.

Frankreich gegen Portugal heute live – Die Übertragung der : Das Spiel im Überblick

Spiel: Frankreich vs. Portugal

Wettbewerb: Nations League, 3. Spieltag

Datum: Sonntag, 11. Oktober 2020

Anstoß: 20.45 Uhr

Ort: Stade de France, Paris

Frankreich gegen Portugal heute live – Die Übertragung der Nations League: Wer zeigt das Spiel heute?

Die Frage nach der Übertragungsstätte stellt sich oft für Fans. Viele Anbieter mischen mit, wenn es darum geht Fußballevents live zu zeigen. Dabei setzten die verschiedenen Anbieter oft auf unterschiedliche Varianten, sei es das Free-TV, Pay-TV oder LIVE-STREAMING . Damit Ihr immer wisst, wo Ihr Eure gewünschten Inhalte seht, informiert Euch Goal.

Dieses Mal ist DAZN der Anbieter Eures Vertrauens, wenn Ihr das Spiel Frankreich gegen Portugal sehen möchtet. Wie das genau geht, erfahrt Ihr in den nächsten Absätzen.

Les Bleus looking 🔥💥 in front of goal as they prep for Portugal on Sunday (8.45pm CEST) #FiersdetreBleus pic.twitter.com/DsL0CW03aH — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) October 10, 2020

Frankreich gegen Portugal heute live – Die Übertragung der Nations League: So seht Ihr das Spiel im LIVE-STREAM

DAZN ist der Streaminganbieter mit dem wohl größten Sportangebot überhaupt. Hier seht Ihr die meisten Spiele der Nations League live und in voller Länge, also auch das Spiel Frankreich gegen Portugal . Am einfachsten geht das mit der DAZN-App .

Beginn der Übertragung im LIVE-STREAM ist 20.45 Uhr . Um Euch während der Partie mit den wichtigsten Details zu versorgen, steht Max Siebald als Kommentator bereit.

Frankreich gegen Portugal heute live – Die Übertragung der Nations League: Der Gratismonat von DAZN

Möchtet Ihr das Spiel live auf DAZN sehen, müsst Ihr Euch auf einem internetfähigen Gerät einloggen . Solltet Ihr dafür noch keine Anmeldedaten besitzen, dann steht zuerst die Registrierung auf der DAZN-Homepage an. Dort könnt Ihr einen Account erstellen und gelangt dabei gleich an den Gratismonat . So testet Ihr DAZN ganze 30 Tage kostenlos und ohne Einschränkungen.

DAZN gratis testen und das Spiel Frankreich vs. Portugal umsonst sehen

Möchtet Ihr noch mehr über den Gratismonat erfahren, dann findet Ihr in diesem Artikel weitere Informationen



Bild: imago images / Bildbyran

Frankreich gegen Portugal heute live – Die Übertragung der Nations League: Die Abonnements von DAZN

Nach dem Gratismonat könnt Ihr DAZN weiterhin nutzen, wenn Ihr Euch für ein Abonnement entscheidet . Zur Auswahl stehen folgende Optionen:

Monatsabo - 11,99 Euro/Monat

Jahresabo - 119,99 Euro/Jahr

Die Unterschiede liegen in der Flexibilität und den Kosten. Das Monatsabonnement könnt Ihr jeden Monat kündigen , wohingegen das Jahresabonnement etwas günstiger ist . Ihr habt die freie Wahl.

Dentro de poucos minutos, Pepe e Fernando Santos fazem a antevisão do 🇫🇷🆚🇵🇹! #VamosTodos #VamosComTudo pic.twitter.com/Tv43T6vMOB — Portugal (@selecaoportugal) October 10, 2020

Frankreich gegen Portugal heute live – Die Übertragung der Nations League: Was läuft noch auf DAZN?

Fast die gesamte Nations League könnt Ihr auf DAZN sehen. Aber auch darüber hinaus bietet der Streaminganbieter das volle Programm:

Auf DAZN seht Ihr das Beste aus ganz Europa und der Welt , wenn es sich um Fußball handelt. Aber auch andere Sportarten findet Ihr dort. So sind die NBA, NFL, Tennis, Boxen, Handball, Motorsport und Radsport vertreten.

Das komplette Programm und weitere Informationen dazu findet Ihr hier .

Frankreich gegen Portugal heute live – Die Übertragung der Nations League: Der LIVE-TICKER von Goal

Möchtet Ihr den LIVE-STREAM aufpeppen oder habt keine Zeit diesen zu sehen? Dann schaut im LIVE-TICKER von Goal vorbei. Damit verpasst Ihr keine wichtige Spielszene und werdet über alle Tore unterrichtet. Ihr erfahrt blitzschnell, wenn etwas Wichtiges auf dem Rasen passiert und bekommt zusätzlich noch Statistiken und Analysen zum Spiel Frankreich vs. Portugal geliefert.

Den LIVE-TICKER findet Ihr hier – kostenlos!

Frankreich gegen Portugal heute live – Die Übertragung der Nations League: Die Aufstellungen

Noch ist nicht offiziell bekannt, wer auflaufen wird. Sobald die Aufstellungen verfügbar sind, könnt Ihr sie hier sehen. Schaut also einfach später nochmal hier vorbei.