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Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

Florian Wirtz zum FC Bayern? Herbert Hainer hat "fast ein bisschen" Mitleid mit dem Liverpool-Star

Bundesliga
Bayern München
F. Wirtz
Liverpool
Premier League

Florian Wirtz wird immer wieder beim FCB ins Gespräch gebracht. So richtig Bedarf sieht Herbert Hainer allerdings nicht.

Der FC Bayern beschäftigt sich aktuell nicht mit einer möglichen Verpflichtung von Nationalspieler Florian Wirtz. "Zunächst mal finde ich, dass Florian Wirtz ein herausragender Spieler ist, das ist überhaupt keine Frage", sagte Klubpräsident Herbert Hainer am Rande einer Gedenkveranstaltung in München, "und es tut mir fast ein bisschen leid für ihn, dass er in England jetzt noch nicht die Form gebracht hat, die er bei Leverkusen hatte, weil wir ihn auch für die deutsche Nationalmannschaft brauchen."

Aber, ergänzte Hainer mit Nachdruck, "wir haben so einen Top-Kader, dass wir im Moment unheimlich froh sind und deswegen ist das für uns kein Thema zurzeit." Wirtz hat auch im zweiten Jahr beim FC Liverpool noch nicht richtig Fuß gefasst, ist aber noch bis 2030 an die Reds gebunden.

Vor seinem Wechsel auf die Insel waren auch die Bayern stark an ihm interessiert gewesen, weshalb zuletzt Spekulationen über einen möglichen Transfer aufgekommen waren. Weder hatten die Bayern diese befeuert, noch hat Liverpool bislang Anzeichen gemacht, Wirtz vorzeitig abgeben zu wollen. Auch der Spieler selbst äußerte sich nicht in diese Richtung.

Die Bayern blicken nach zwei Unentschieden ohnehin viel mehr auf die anstehenden Topspiele. Die Vorfreude sei groß, sagte Hainer, "wenn man sich mit den Besten - ganz egal ob in der Bundesliga oder auf europäischer Bühne - messen kann, dann ist das für jeden Fußballer das Höchste. Das ist auch bei unseren Fußballern so."

GERMANY-TRADITION-BEER-FESTIVAL-OKTOBERFEST-FBL-BAYERN MUNICHGetty Images

Die Anspannung vor den Duellen mit Leipzig, Arsenal, Freiburg, Dortmund oder Atletico Madrid sei "bei mir und im Vorstand größer als bei den Spielern", meinte Hainer: "Ich habe mit vielen gesprochen - und die sind alle heiß darauf." Die Mannschaft des FC Bayern habe "eine unheimliche Qualität, wenn es darauf ankommt", betonte Hainer: "Das macht mir Hoffnung und gibt mir Zuversicht."

Häufig gestellte Fragen

Florian Wirtz' Revier ist die Offensive – bevorzugt agiert er als offensiver Mittelfeldspieler oder als Rechtsaußen.

Am 3. Mai 2002 erblickte Wirtz in Pulheim in Nordrhein-Westfalen das Licht der Welt – jenem Ort, an dem auch seine Fußballreise ihren Anfang nahm.

Beim FC Liverpool läuft Wirtz mit der Rückennummer 7 auf. In der deutschen Nationalmannschaft trägt er die 17.

Mit einer Körpergröße von 1,77 Metern zählt Wirtz nicht zu den größten, aber auch nicht zu den kleinsten Spielern auf dem Platz.

Wirtz bringt rund 72 Kilogramm auf den Platz.

Wirtz' genaue Schuhgröße ist nicht offiziell bekannt. In Fanforen wird sie auf etwa 42 bis 43 geschätzt – passend zu seiner Körpergröße.

Wirtz agiert zwar häufig über die linke Seite des Spielfelds – etwa um Dribblings abzuschließen oder präzise Pässe in die Gefahrenzone zu spielen –, ist jedoch eindeutig Rechtsfuß.

Wirtz' fußballerische Reise begann beim SV Grün-Weiß Brauweiler in seinem Heimatort Pulheim.

Seit Juli 2025 hat Wirtz seine neue Heimat in Liverpool gefunden, wo er für den FC Liverpool aufläuft.

Der Nationalspieler setzt auf den Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupe – ein beeindruckendes Kraftpaket mit 585 PS, das in nur 3,4 Sekunden von null auf 100 km/h sprintet und bis zu 310 km/h erreicht.

Florian Wirtz wurde in Deutschland geboren, verbrachte dort den Großteil seines Lebens, besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft und spielt für die deutsche Nationalmannschaft. Dementsprechend spricht er selbstverständlich Deutsch.

Wirtz hat keine eigenen Kinder.

Seit Herbst 2022 ist Florian Wirtz mit Aaliyah liiert, einer Influencerin, die auf TikTok mehr als 100.000 Follower zählt. Sie begleitet ihn regelmäßig zu Spielen und zeigt sich gelegentlich gemeinsam mit ihm in der Öffentlichkeit.

Sein Transfer zu Liverpool sowie lukrative Sponsoringverträge sichern Wirtz eine solide finanzielle Basis. Hinzu kommen ein hoher Marktwert und zusätzliche Einkünfte aus Werbepartnerschaften, die sein Vermögen weiter steigern. Sports Illustrated schätzt sein Vermögen auf rund 20 Millionen Euro.

Wirtz steht noch am Anfang seiner Karriere, hat aber bereits beachtliche Erfolge gefeiert: Mit Bayer Leverkusen gewann er die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal und den Supercup. Er steht also bei drei Titeln.

Die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Fußball – den Ballon d'Or – konnte Wirtz bislang noch nicht gewinnen.

Den Titel des FIFA-Weltfußballers hat er auch noch nicht geholt.

Wie bei vielen mit dem Vornamen Florian wird auch Wirtz häufig mit "Flo" angesprochen. Weitere geläufige Spitznamen sind bislang nicht bekannt.

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