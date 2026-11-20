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Florian Wirtz kommt mit jeder Menge DFB-Rückenwind zurück auf die Insel. Dort wünscht sich ein Ex-Torjäger vor allem mehr Torgefahr vom Ex-Leverkusener.

Florian Wirtz (23) hat vor dem Kracher in der Premier League zwischen seinem FC Liverpool und Erzrivale Manchester United am Sonntag Zuspruch vom ehemaligen englischen Nationalspieler Gabriel Agbonlahor (39) bekommen.

Bei talkSPORT zählte der langjährige Angreifer Aston Villas fünf Spieler auf, von denen er nach der letzten Länderspielpause des Jahres eine deutliche Leistungssteigerung erwartet. Neben dem bislang enttäuschenden Tottenham-Neuzugang Omar Marmoush (27) und Ex-Real-Stürmer Gonzalo Garcia (22) vom FC Fulham nannte Agbonlahor eben auch Wirtz.

"Wirtz hatte eine sehr gute Länderspielpause", leitete er ein und spielte damit auf die starken Auftritte des Spielgestalters im DFB-Dress gegen Serbien (3:1) und die Niederlande (5:0) in der Nations League an. Wirtz trumpfte unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp auf und markierte in den beiden Partien insgesamt drei Treffer.

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"Aber in der Premier League hat er erst ein Tor erzielt", monierte Agbonlahor. Zwar habe Wirtz auch drei Assists in der Liga geliefert, aber: "Nur ein Tor... Da muss einfach viel mehr kommen. Er muss seine Form aus der Nationalmannschaft in die Liga übertragen. Das mag schwieriger sein, aber er muss den unbedingten Torhunger zeigen."

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Anschauungsunterricht könne sich Wirtz bei zwei Topstars von ManCity und Arsenal im englischen Oberhaus nehmen: "Wenn du als Zehner spielst, ist es ja schön und gut, wenn du ein paar nette Ballberührungen hast. Aber du musst auch treffen. Schau dir Rayan Cherki und Martin Ödegaard an!"

Die beiden Nationalspieler Frankreichs und Norwegens sind in ihren Klubs im offensiven Mittelfeld die prägenden Spieler. Und in der Tat sind sie auch torgefährlicher als Wirtz: Cherki hat für City in dieser Saison in neun Ligapartien fünfmal genetzt. Auch in Champions League und Ligapokal war der ehemalige Wunschspieler des BVB bereits erfolgreich. Arsenal-Kapitän Ödegaard (27) steht derweil bei drei Toren und hat ebenfalls bereits in Königsklasse und dem Community Shield getroffen.

Getty Images

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Wann wechselte Florian Wirtz zum FC Liverpool?

Wirtz dürfte nach seinen starken Vorstellungen im Dress der deutschen Nationalmannschaft mit breiter Brust nach Liverpool zurückkehren. Dort hatte seine Formkurve bereits zuvor nach oben gezeigt und viele Kritiker des 125-Millionen-Euro-Einkaufs von 2025 waren erstmal verstummt.

Agbonlahor hatte bereits vor Wochen die Hoffnung geäußert, dass Wirtz den endgültigen Durchbruch auf der Insel schafft. Da sagte er: "Ich drücke ihm die Daumen, dass er es schafft, denn ich mag ihn. Talentierter Spieler!"

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Am elften Spieltag treffen Wirtz und seine Liverpooler am Sonntag auf das kriselnde ManUnited. Angesichts von neun Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal brauchen die Reds dringend drei Zähler. Sie belegen in der Tabelle aktuell Rang vier.