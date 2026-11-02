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imago-sport-1085248364.jpgZUMA Press Wire
Daniel Buse

Flick wurde deutlich: Star beschäftigt sich offenbar mit Abschied vom FC Barcelona

La Liga
FC Barcelona
H. Flick
A. Balde

Die Aussichten für den Verteidiger sind offensichtlich schlecht - und deshalb könnte er die Konsequenzen ziehen und gehen.

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Alejandro Balde könnte den FC Barcelona angeblich im Winter verlassen, nachdem er von Trainer Hansi Flick öffentlich kritisiert wurde. Das berichten die spanischen Sportzeitungen Mundo Deportivo und Sport. Demnach sei dem Linksverteidiger klar geworden, dass er bei den Katalanen nicht auf die von ihm gewünschten Einsatzzeiten kommen wird. Deshalb beschäftige er sich mit einem schnellen Barca-Abschied.

Nach zahlreichen Verletzungen kam Balde in den vergangenen drei Pflichtspielen der Flick-Mannschaft zwar zum Einsatz, doch beginnen durfte er dabei nicht. In der Rangordnung der Linksverteidiger ist er aktuell hinter Joao Cancelo und Xavi Espart nur die dritte Wahl. Mit dieser Situation will sich der WM-Teilnehmer von 2022 weder anfreunden noch zufriedengeben.

Vor dem Liga-Duell mit Alaves hatte Coach Flick während der Pressekonferenz ungewöhnlich offen über die Lage Baldes gesprochen. "Ihm fehlt momentan das Selbstvertrauen, das er für sein Spiel benötigt, die Überzeugung", sagte Flick. Den Berichten zufolge sei Balde von den Aussagen überrascht worden, da er darauf gehofft habe, seine Situation in einem persönlichen Gespräch mit dem Trainer erläutert zu bekommen.

Wie wird Alejandro Balde in dieser Saison bei Barca eingesetzt?

Im Sommer noch habe Balde keine Anzeichen bekommen, dass nicht auf ihn gesetzt wird. In der laufenden Saison kommt der 23-Jährige allerdings erst auf 116 Einsatzminuten für die Blaugrana. Dem Bericht zufolge gab es im vergangenen Sommer Anfragen von Manchester City und Manchester United für Balde; auch der FC Bayern München soll sich mit ihm vor der Verpflichtung von Nathaniel Brown beschäftigt haben.

FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images
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Für den aktuell dienstältesten Spieler im Barca-Kader wollen die Katalanen angeblich rund 40 Millionen Euro haben, auch wenn er in dieser Saison nur eine kleine Nebenrolle spielt. Vor allem Klubs aus der Premier League dürften sich erneut mit dem Thema beschäftigen, wenn Balde im Winter auf den Markt kommen sollte.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.

Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.

Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.

Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.

Der FC Barcelona hat insgesamt 110 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.

Der FC Barcelona hat 29 Mal die spanische La Liga gewinnen können.

Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.

Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.

Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.

Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.

Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.

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