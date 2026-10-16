Die jüngsten Enttäuschungen des FC Bayern München in Bundesliga und Champions League hängen laut Jens Lehmann auch mit einem Versäumnis von Trainer Vincent Kompany zusammen. "Sie machen häufig immer wieder dieselben Fehler. Das ist ungewöhnlich auf dem Niveau", sagte der frühere Torhüter in der Sky-Sendung "Triple - der Hagedorn-Fussballtalk".

Den deutschen Rekordmeister hatten bei den Remis gegen Augsburg (2:2) und Viking Stavanger (3:3) allen voran jeweils frühe Gegentore vor Probleme gestellt, die teilweise aus haarsträubenden Aussetzern resultierten. Lehmann meint dahingehend ein Muster zu erkennen. "Im letzten Jahr haben sie in der Champions League, wenn es darauf ankam, auch diese Fehler gemacht, die man nicht machen sollte, wenn man gewinnen will", erklärte der 56-Jährige und ergänzte: "Wenn man gut verteidigt, gewinnt man."

Dahingehend machte Lehmann ein "Kommunikationsproblem" als Fehlerquelle aus, woran auch Kompany beteiligt sei: "Ich muss das als Trainer vorleben, weil die Spieler nicht miteinander reden."

FC Bayern verlängerte vorzeitig mit Vincent Kompany

Eine Kritik, die durchaus überraschend ist. Zum einen wurden Kompany seit seinem Amtsantritt im Sommer 2024 nur wenige Fehler attestiert. Zum anderen wird der Belgier eben gerade für seine Kommunikation geschätzt, die von Klarheit und Empathie gegenüber der Mannschaft geprägt ist. Das bestätigten sowohl die Münchner Spieler als auch Verantwortlichen in der Vergangenheit zuhauf.

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Kompanys Bilanz mit zwei souveränen Deutschen Meisterschaften, einem DFB-Pokal-Titel und zwei guten Spielzeiten in der Champions League (Viertel- und Halbfinale) lässt sich ebenfalls sehen. Im Herbst 2025 verlängerten die Bayern den Vertrag des 40-Jährigen vorzeitig um zwei Jahre bis 2029.

Gegen Leipzig wollen die Bayern am Samstag nun zurück in die Erfolgsspur finden, ehe Vorjahresfinalist FC Arsenal in der Königsklasse wartet. Der Rückstand auf die Tabellenspitze in der Bundesliga (SC Freiburg und BVB) beträgt aktuell zwei Punkte. In der Champions League hat der FCB indes noch beste Chancen, den direkten Achtelfinal-Einzug zu schaffen.