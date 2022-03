FC Schalke 04 vs. Hansa Rostock live: Die 2. Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Wir befinden uns am 25. Spieltag in der 2. Bundesliga. Hierbei steigt am Samstag um 13.30 Uhr unter anderem das Traditionsduell FC Schalke 04 – Hansa Rostock. Somit tritt der Fünfte zuhause gegen den Drittletzten an, wobei die Knappen und die Kogge 41 und 25 Punkte mitnahmen. Im ersten Saisonduell gab es einen Auswärtssieg für Schalke.

Für Schalke 04 kommt diese Partie wenige Tage nach der Trennung vom Hauptsponsor Gazprom. In sportlicher Hinsicht erlebte die Elf von Dimitrios Grammozis vor einer Woche ein 1:1 in Karlsruhe. Zuvor gelang im bislang letzten Heimspiel gegen Paderborn der dritte Sieg binnen vier Meisterschaftsspielen.

Hingegen gewann Hansa Rostock lediglich eines seiner letzten elf Spiele in der 2. Bundesliga. Das gelang der Mannschaft von Jens Härtel mit einem 4:1 bei Dynamo Dresden am 6. Februar. Danach fuhr die Kogge bisher Heimniederlagen gegen Bremen sowie gegen Nürnberg und dazwischen ein Remis in Darmstadt ein.

Heute um 13.30 Uhr findet in der 2. Bundesliga das Spiel FC Schalke 04 – Hansa Rostock statt. GOAL liefert Euch sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zu den Startformationen und zum LIVE-TICKER.

FC Schalke 04 vs. Hansa Rostock: Die Eckdaten zur Partie in der 2. Bundesliga heute auf einen Blick

Spiel: FC Schalke 04 vs. Hansa Rostock (im LIVE-STREAM bei Sky Ticket) Datum: Samstag, 5. März 2022 Uhrzeit: 13.30 Uhr Stadion: VELTINS-Arena (Gelsenkirchen)

FC Schalke 04 gegen Hansa Rostock heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 2. Bundesliga bei Sky

Sky strahlt alle Partien der 2. Bundesliga live im TV aus und besitzt an fast allen davon die Exklusivrechte. Hierbei läuft ausschließlich die Begegnung, die samstags um 20.30 Uhr angepfiffen wird, zusätzlich im Free-TV. Dafür zeichnet sich Sport1 verantwortlich.

Der Bezahlanbieter Sky verwendet wiederum zahlreiche Kanäle, wobei Ihr für die Übertragung von Schalke vs. Hansa bei Sky Sport Bundesliga 4 und Sky Sport Bundesliga 8 richtig liegt. Zudem könnt Ihr das Traditionsduell in HD genießen. Zuvor beginnt um 13.00 Uhr die Vorberichterstattung. Nachfolgend findet Ihr die Eckdaten zur Übertragung in voller Länge des Spiels in der VELTINS-Arena:

Wenn Ihr Euch die Begegnung in Gelsenkirchen im TV ansehen möchtet, benötigt Ihr das Bundesliga-Paket. Diesbezüglich stehen Einzelabos für 27 Euro und Kombinationen mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro zur Verfügung. Die Homepage von Sky bietet etliche Infos dazu.

Die weiteren Spiele der 2. Bundesliga bei Sky in voller Länge und in der Konferenz anschauen

Zusätzlich zum Traditionsduell FC Schalke 04 vs. Hansa Rostock finden heute um 13.30 Uhr zwei weitere Spiele statt. Genauer gesagt gehen überdies die Partien St. Pauli vs. Karlsruher SC und Sandhausen vs. Hannover 96 über die Bühne. Infolgedessen könnt Ihr Euch genauso gut für eine Konferenz entscheiden. Ihr werdet diesbezüglich bei Sky Sport Bundesliga 3 (HD) und bei Sky Sport Bundesliga 7 (HD) fündig.

FC Schalke 04 – Hansa Rostock im LIVE-STREAM mitverfolgen: Die Übertragung der 2. Bundesliga heute live

Ein Abo zahlt sich auch dann, wenn Ihr keinen Fernseher zur Hand habt, aus. Denn: Sky strahlt sein vollständiges Programm ebenso im LIVE-STREAM aus. Konkret könnt Ihr für die Übertragungen der Begegnung Schalke 04 vs. Hansa im Internet auf zwei Optionen zurückgreifen.

FC Schalke 04 gegen Hansa Rostock heute im LIVE-STREAM über Sky Go

Sky Go, das hauseigene Streaming-Portal, bildet die erste davon. Dort ist ausschließlich der Login erforderlich. Allerdings müsst Ihr nach dem Vertragsabschluss auf die Aktivierung warten. Daher könnt Ihr Euch die Partie Schalke 04 vs. Hansa Rostock möglicherweise erst in den Folgetagen und in einer Wiederholung ansehen.

Mit Sky Ticket die 2. Bundesliga heute im LIVE-STREAM schauen: FC Schalke 04 gegen Hansa Rostock

Mit dem Sky Ticket könnt Ihr Euch hingegen auf jeden Fall die Übertragung der Begegnung FC Schalke 04 – Hansa Rostock live ansehen. Denn: Die Freischaltung erfolgt sofort. Zudem müsst Ihr Euch nicht langfristig binden. Und mit dem Paket Supersport Monat um 29,99 Euro könnt Ihr mit zwei Geräten das gesamte Sportportfolio mitverfolgen.

Konkret bedeutet das, dass sich Fußballfans zusätzlich die Bundesliga, den DFB-Pokal und die Premier League anschauen können. Dazu kommen die ATP World Tour, die NHL, die Formel 1 und die PGA-Tour.

Zu FC Schalke 04 vs. Hansa Rostock via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Abschließend weist Euch GOAL auf seinen LIVE-TICKER hin. Damit informieren wir Euch zu allen Treffern, weiteren wichtigen Torchancen, Wechseln und Karten. Hierbei erhaltet Ihr von uns Push-Nachrichten.

FC Schalke 04 gegen Hansa Rostock im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 2. Bundesliga heute live übertragen

FC Schalke 04 vs. Hansa Rostock heute live: Die Aufstellungen zur 2. Bundesliga

Die Aufstellungen werden rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekanntgegeben.