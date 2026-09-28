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Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images Sport

FC Liverpool schon wieder im Pech: Nächster Offensiv-Star schwerer verletzt

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C. Gakpo
A. Isak

Dem FC Liverpool gehen schon wieder die Stürmer aus. Die Reds müssen den nächsten Verletzungsschock verkraften.

Der niederländische Stürmer Cody Gakpo muss wegen einer Knöchelverletzung vorerst pausieren und ist von der Nationalmannschaft abgereist.

Laut Medienberichten wird der Torschütze beim 1:1 gegen Deutschland "mehrere Wochen" ausfallen, eine genaue Diagnose lag zunächst nicht vor. Gakpos Klub, der FC Liverpool, teilte mit, dass der 27-Jährige "nicht an den verbleibenden zwei Spielen der Länderspielphase teilnehmen" werde.

Für Liverpool ist es der zweite verletzungsbedingte Ausfall während der Länderspielpause. Auch der Schwede Alexander Isak fällt vorerst aus.

Gakpo hatte die Verletzung am Sonntag beim 2:1 der Niederländer in Serbien erlitten. Dort musste er bereits in der Anfangsphase vom Platz, nachdem er von Sasa Lukic gefoult worden war. Nach dem Spiel hatte Trainer Xavi noch die Hoffnung geäußert, dass Gakpo nicht lange fehlen werde.

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