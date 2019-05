FC Liverpool: So soll das neue Auswärtstrikot für die Saison 2019/20 aussehen

Das neue Heimtrikot des FC Liverpool für die Saison 2019/20 wurde bereits veröffentlicht. Nun tauchten auch Bilder des möglichen Away-Shirts auf.

Das neue Heimtrikot 2019/20 von Champions-League-Finalist wurde bereits vor einigen Tagen veröffentlicht. Nun tauchten im Internet Bilder des möglichen neuen Auswärtstrikots auf.

Das für gewöhnlich gute informierte Portal Footyheadlines veröffentlichte ein Bild, welches das neue Shirt der Reds zeigen soll.

Und dies dürfte größtenteils in weißer Farbe gehalten sein, wobei Sponsor und Logo in grau-blau und die Ärmelenden in rot-blau daherkommen.