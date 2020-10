FC Liverpool bei Aston Villa: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, TICKER - die Übertragung der Premier League heute

Der FC Liverpool gastiert heute Abend bei Aston Villa. Goal liefert Euch alle Infos rund um die Übertragung der Premier League im TV und LIVE-STREAM.

Es geht Schlag auf Schlag in der Premier League: Am heutigen Abend steht bereits der vierte Spieltag in Englands höchster Spielklasse an. Der amtierende Meister gastiert bei Aston Villa. Ab 20.15 Uhr rollt der Ball, Ort des Geschehens ist am heutigen Sonntag der Villa Park in Birmingham.

Beide Teams sind bislang ohne Punktverlust in der laufenden Spielzeit. Villa, für die das Duell gegen die Reds das dritte Spiel dieser Premier-League-Saison ist, gewann die ersten beide Partien jeweils ohne Gegentor und liegt aktuell auf Rang vier. Im Carabao Cup mussten sich die Mannen von Trainer Dean Smith im Achtelfinale Zweitligist Stoke City allerdings mit 0:1 geschlagen geben.

Jürgen Klopps LFC bestritt bereits drei Partien und gewann ebenfalls alle. Der Champions-League-Sieger von 2019 liegt aktuell auf dem dritten Platz, vor Erzrivale Everton, aber aufgrund der schlechteren Tordifferenz hinter Spitzenreiter . Auch für die Reds war im Achtelfinale des League Cups bereits Endstation. Gegen den FC Arsenal hieß es am Ende 4:5 nach Elfmeterschießen.

Liverpool gastiert bei Aston Villa. In den folgenden Abschnitten liefern wir Euch alle wichtigen Infos rund um die Übertragung der Premier-League-Partie im TV und LIVE-STREAM. Außerdem findet Ihr bei uns die Aufstellungen kurz vor Anpfiff.

FC Liverpool bei Aston Villa heute live: Das Premier-League-Duell im Überblick

Duell Aston Villa vs. FC Liverpool Datum Sonntag, 4. Oktober, 20.15 Uhr Ort Villa Park (Birmingham) Zuschauer keine

FC Liverpool bei Aston Villa heute live - die Premier League im TV sehen: Geht das?

Sonntagabend, Premier League. Um 20.15 Uhr rollt der Ball zwischen Aston Villa und dem FC Liverpool. Wir erklären Euch, wie und wo Ihr das Duell live und in voller Länge verfolgen könnt.

Eine wichtige Info gibt es allerdings vorab: Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die Übertragungsrechte für die Spiele der englischen Top-Liga und zeigt die Begegnung live im TV.

Premier League: Sky zeigt FC Liverpool bei Aston Villa heute live im TV

Auf den Sendern Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD könnt Ihr somit die Partie zwischen Villa und Liverpool verfolgen. Los geht's mit den Vorberichten um 20.05 Uhr. Kommentiert wird das Ganze von Joachim Hebel.

Die einzige Voraussetzung ist ein Abo bei Sky. Welche Möglichkeiten Ihr habt und welche Bedingungen Ihr beachten müsst, wird auf der offiziellen Sky-Homepage unter diesem Link erklärt.

Quelle: Getty Images

FC Liverpool bei Aston Villa heute live: Die Premier League im LIVE-STREAM

Wer heute Abend unterwegs ist und die Partie nicht gemütlich vor dem Fernseher verfolgen kann, für den bietet Sky zusätzlich einen LIVE-STREAM an.

Die Übertragung ist identisch mit der im TV. Hier bei habt Ihr gleich zwei Optionen.

FC Liverpool bei Aston Villa heute live: Der LIVE-STREAM mit Sky Go

Solltet Ihr bereits Sky-Kunde sein, könnt Ihr das Premier-League-Spiel Aston Villa gegen FC Liverpool im LIVE-STREAM auf Sky Go sehen.Die Zugangsdaten für den Streamingdienst erhaltet Ihr bei Abschluss Eures Abos beim Unterföhringer Pay-TV-Sender.

Das Einzige, was Ihr dazu noch benötigt, ist die App. Diese ist für alle mobilen Endgeräten verfügbar. Klickt einfach auf einen der folgenden Links und gelangt direkt in den jeweiligen Store:

Alle weiteren Infos zu Sky Go findet Ihr hier!

FC Liverpool bei Aston Villa heute live: Der LIVE-STREAM mit Sky Ticket

Ihr besitzt kein Abo bei Sky, möchtet das Spiel heute Abend jedoch gerne ohne feste Vertragslaufzeit sehen? Dann legen wir Euch die zweite Option ans Herz - nämlich Sky Ticket.

Auch bei Sky Ticket gibt's das Duell im LIVE-STREAM. Dabei benötigt Ihr keinen Vertrag und könnt auf diverse flexible Optionen zugreifen.

Auch hier ist die Übertragung identisch mit der im TV und auf Sky Go. Alle Infos dazu findet Ihr unter diesem Link!

Quelle: Getty Images

FC Liverpool bei Aston Villa heute live: Die Aufstellungen

Knapp eine Stunde vor Anpfiff gibt es an dieser Stelle die Aufstellungen der beiden Teams. Gegen 19.15 Uhr findet Ihr also hier heraus, welche Spieler die Trainer ins Rennen schicken.

FC Liverpool bei Aston Villa heute live: Die Premier League im kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verfolgen

TV oder LIVE-STREAM sind keine Optionen für Euch? Gar kein Problem! Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr während der Partie zwischen Aston Villa und dem FC Liverpool stets auf dem Laufenden.

Vor dem Anpfiff versorgen wir Euch mit allen Infos und Statistiken rund um das Duell. Ab Anpfiff verpasst Ihr keine Tore, strittigen Szenen oder andere wichtigen Ereignisse.

Mit diesem Link geht's direkt zum LIVE-TICKER von Goal! Viel Spaß!

FC Liverpool bei Aston Villa heute live: Die Übertragung der Premier League im Überblick

