Überraschungsmannschaft gegen Wundertüte - wenn heute Abend der 1. FC Köln auf Borussia Dortmund trifft, ist Spannung garantiert! Anpfiff im Rhein-Energie-Stadion ist um 19.30 Uhr.

Während der Effzeh vom neuen Trainer Steffen Baumgart quasi wachgeküsst und von einem Abstiegskandidaten zu einer bissigen und erfolgshungrigen Mannschaft transformiert wurde, ist die Inkonstanz beim heutigen Gegner BVB der Grund dafür, dass dieser schwer eingeschätzt werden kann. Die Borussia ist natürlich weiterhin Favorit - doch bei den schwankenden Leistungen in dieser Spielzeit wirkt eine Überraschung zumindest nicht undenkbar.

Schon im Hinspiel am 10. Spieltag machten die Geißböcke den Schwarzgelben das Leben schwer. Dortmund gewann auch dank Effizienz am Ende dennoch verdient mit 2:0, Hazard und Tigges erzielten die Tore für die Westfalen. Gerade die Nackenschläge in den Pokalwettbewerben haben die Borussia seitdem aber hart getroffen - es bleibt wie so oft in dieser Saison die Frage: Kann Dortmund die spielerische Klasse seiner Akteure gewinnbringend auf den Platz bekommen?

FC Köln gegen Borussia Dortmund - da ist alles drin! Ihr wollte das Spiel LIVE im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen? Ihr sucht einen LIVE-TICKER? GOAL liefert euch alle Informationen zur Übertragung!

FC Köln vs. BVB (Borussia Dortmund): Das Bundesliga-Spiel in der Übersicht

Spiel: FC Köln vs. BVB (Borussia Dortmund) Wettbewerb: Bundesliga, 27. Spieltag Ort: RheinEnergieStadion, Köln Zeit: 20.03., 19.30 Uhr

FC Köln vs. BVB (Borussia Dortmund): Das Bundesliga-Spiel heute LIVE im TV

Bei dem mittlerweile unüberschaubar gewordenen Geflecht an Rechtepaketen fragen sich spätestens seit der aktuellen Saison jedes Wochenende unzählige Fans, welcher Sender denn nun das Spiel des jeweiligen Herzensvereins überträgt. Die erste Frage, die man sich stellt, lautet: Haben wir Glück und es läuft vielleicht sogar im Free TV?

Kurz und knapp: In diesem Fall leider nein. Aber dennoch wird die Partie zwischen Köln und dem BVB natürlich übertragen. Da es sich um ein Spiel an einem Sonntag handelt, ergibt sich für viele Fans bereits die logische Konsequenz: Das Spiel muss von DAZN übertragen werden, da der Streamingsender jeden Sonntag die Bundesliga überträgt.

Und so ist es auch! Wer also über ein DAZN-Abo (24,99 Euro im Monat oder 274,99 Euro im Jahresabo) und ein SmartTV-Gerät verfügt, kann über DAZN das Spiel Köln vs. Dortmund genießen!

FC Köln vs. BVB (Borussia Dortmund): Das Bundesliga-Spiel heute im LIVE-STREAM

Ihr habt kein TV-Gerät in der Nähe, wollt die Partie aber dennoch verfolgen? Kein Problem - dafür gibt es ja LIVE-STREAMS!

Wo aber wird das Spiel per LIVE-STREAM übertragen? Nun, DAZN ist ja bekanntlich ein Streamingsender - was bedeutet, dass er das Spiel natürlich als Stream überträgt. Wer also besagtes DAZN-Abo hat, kann das Spiel an jedem Gerät - und eben nicht nur am Fernseher - verfolgen. Ob Smartphone, Tablet oder Laptop - bei DAZN seid ihr hautnah dabei!

FC Köln vs. BVB (Borussia Dortmund): Das Bundesliga-Spiel heute im LIVE-TICKER

Keine Zeit oder keine Möglichkeit, das Spiel zu sehen - und dennoch wollt ihr jederzeit über das Geschehen auf dem Rasen informiert sein? Dann ist ein LIVE-TICKER das Richtige für euch!

Einen solchen findet ihr direkt bei uns. GOAL ist mit einem LIVE-TICKER dabei und versorgt euch mit allem, was ihr zum Spiel wissen müsst!

FC Köln vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Aufstellungen

Ungefähr eine Stunde vor Anpfiff gegen die beiden Trainer bekannt, welche Elf sie jeweils auf den Rasen schicken. Sobald die Aufstellungen offiziell sind, findet ihr sie hier.

FC Köln vs. (BVB) Borussia Dortmund: Die Übertragung im Überblick