Der FC Chelsea kämpft in diesem Jahr erneut um den Champions-League-Titel. Aber wie oft konnten die Blues bis dato die Königsklasse gewinnen?

Sportlich hat der FC Chelsea definitiv schon bessere Zeiten erlebt. Sowohl national als auch international laufen die Blues den Erwartungen aktuell hinterher.

Blickt man jedoch auf die Geschichte des Londoners Klubs, müsste man meinen, dass Chelsea Jahr für Jahr zu den absoluten Titelanwärtern in der Champions League gehört. Wie oft hat man bisher also den Henkelpott schon gewonnen?

Wann war Chelsea zuletzt im Champions-League-Finale?

Der FC Chelsea war in den vergangenen Jahren oft ganz vorne mit dabei, als es darum ging, das Champions-League-Finale zu erreichen.

So schaffte man in der Saison 2020/21 den Weg bis ins Finale der Königsklasse. Der Austragungsort: Das Estádio do Dragão in Porto.

FC Chelsea: Wie oft schafften es die Blues ins Champions-League-Finale?

Natürlich war das Finale vor zwei Jahren kein Novum, insgesamt erreichte der FC Chelsea dreimal das CL-Endspiel in der Vereinshistorie.

Zum ersten Mal in der Saison 2007/08 gegen Manchester United, anschließend 2011/12 gegen die Bayern und zu guter Letzt 2020/21 gegen City.

Wie oft hat der FC Chelsea die Champions League gewonnen?

In den genannten drei Partien schaffte es Chelsea zweimal, das Spiel für sich zu entscheiden. So gewann man 2012 nach einem dramatischen Spiel gegen die Bayern unter Trainer Roberto Di Matteo die Champions League - der nächste Coach, der den ganz großen Coup landete, war Thomas Tuchel.

Der Deutsche gewann mit den Blues mit 1:0 gegen Pep Guardiolas Manchester City. Chelsea hat bisher also zweimal die Champions League gewonnen.

Getty Images

Bayern gegen Chelsea: Wer waren die Torschützen im CL-Finale 2012?

Vor elf Jahren empfingen die Bayern den FC Chelsea zum "Finale Dahoam". Über 120 Minuten war der deutsche Rekordmeister überlegen, am Ende gewannen trotzdem die Londoner ein dramatisches CL-Finale.

Thomas Müller brachte die Bayern damals in der 83. Minute nach einer Vorlage von Toni Kroos in Führung. Fünf Minuten später schockte Didier Drogba alle FCB-Fans nach einem Kopfballtor in der 88. Minute. In der Verlängerung verschoss Arjen Robben dann noch einen Elfmeter, trotz dominanter vier Halbzeiten mussten die Bayern also ins Elfmeterschießen.

Bayern vs. Chelsea: Das Elfmeterschießens im Überblick

1 : 0 Philipp Lahm trifft --- Mata verschießt 2 : 0 Mario Gómez trifft 2 : 1 David Luiz trifft 3 : 1 Manuel Neuer trifft 3 : 2 Frank Lampard trifft --- Ivica Olić verschießt 3 : 3 Ashley Cole trifft --- Bastian Schweinsteiger verschießt 3 : 4 Didier Drogba trifft

Manchester City gegen Chelsea : Wer war der Torschütze im Finale 2020/21?

Neun Jahre später also gelang es dem FC Chelsea erneut, die Champions League zu gewinnen. Gegen Manchester City siegte man nach den regulären 90 Minuten.

Der Torschütze: Kai Havertz. Der deutsche Nationalspieler schoss in der 42. Minute das goldene Tor für die Blues und führte Chelsea somit zum zweiten CL-Titel der Vereinshistorie.

Nicht zu vergessen in dem Zusammenhang ist Thomas Tuchel, der den Verein erst vier Monate zuvor übernahm, nachdem Frank Lampard entlassen wurde.