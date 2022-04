FC Bayern vs. VfL Wolfsburg: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - so wird der DFB-Pokal der Frauen übertragen

Halbfinale im DFB-Pokal! Der FC Bayern München empfängt den VfL Wolfsburg. Anstoß auf dem Campus des FC Bayern München ist heute um 12.30 Uhr.

6:0 - im Fachjargon nennt man das eine Abreibung! Nicht mehr und nicht weniger gab es am 3. April, also genau vor zwei Wochen, im Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München in der Flyeralarm Frauen-Bundesliga.

Heute gibt es also das erneute Aufeinandertreffen der wohl besten Mannschaften im deutschen Vereinsfußball - dabei möchte sich der FC Bayern besser verkaufen als beim Spitzenspiel vor zwei Wochen. Dabei steht heute sogar ein Wettbewerb auf dem Spiel: Wer das Halbfinale verliert, der darf logischerweise die Sachen packen und nicht im Finale dabei sein.

In der Bundesliga hat der VfL Wolfsburg aktuell klar die Nase vorn - doch im Pokal kann bekanntlich alles anders sein. GOAL erklärt, wie das Spiel im DFB-Pokal heute gezeigt wird.

Der DFB-Pokal der Frauen: FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg im Überblick

Imago Images

FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg: So wird heute der DFB-Pokal im TV übertragen

Für viele ist es das vorgezogene Finale: Wenn in München heute der FC Bayern und der VfL Wolfsburg aufeinandertreffen, sind es die beiden besten Mannschaften Deutschlands, die um den Finaleinzug spielen.

Im Parallelspiel treffen Turbine Potsdam und Bayer Leverkusen aufeinander. In der Bundesliga kann Potsdam noch halbwegs mit den Spitzenteams mithalten (3., 40 Punkte, sechs weniger als der FCB), trotzdem ist die Mannschaft, die sich im Duell zwischen dem FCB und dem VfL durchsetzt, der Favorit für das Finale.

Wer zeigt / überträgt Frauenfußball? So wird FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg übertragen?

Es ist logisch, dass bei einem solch wichtigen Spiel zwischen zwei solch überragenden Mannschaften eine Menge Anhänger:innen einschalten wollen, und auch der ein oder andere neutrale Fan will sich das Top-Spiel am Ostersonntag nicht entgehen lassen. Aber wie wird das Halbfinale heute gezeigt?

Gute Nachrichten für alle potenziellen Zuschauer:innen, die heute das Spiel verfolgen wollen: Gleich zwei Fernsehsender zeigen das Halbfinale zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg, einer davon sogar kostenlos!

Fußball heute LIVE: Das Spitzenspiel im DFB-Pokal im Fernsehen - so geht's

Kein geringerer Sender als Das Erste ist heute nämlich unter anderem für die Übertragung des DFB-Pokals der Frauen zuständig! Das Erste gehört zur ARD und ist daher kostenlos zu empfangen! Der Grund: Das gesamte Programm des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wozu auch die ARD gehört, muss kostenlos sein.

Dem ist also auch heute so, sehr zur Freude von zahlreichen Anhänger:innen. Claus Lufen moderiert mal wieder die Begegnung. Ihr wisst nicht, wie ihr Das Erste auf eurem Fernseher einrichtet? Dann schaut mal hier vorbei. So wird die Übertragung heute ablaufen:

FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg: So zeigt Das Erste heute den DFB-Pokal

Beginn der Übertragung: 12.25 Uhr

12.25 Uhr Anpfiff: 12.30 Uhr

12.30 Uhr Sender: Das Erste

Das Erste Moderation: Claus Lufen

Claus Lufen Halbzeitprogramm: Tagesschau (ca. 13.20 Uhr)

Tagesschau (ca. 13.20 Uhr) Sendung im Anschluss: Klein, Peiffer, Schult: Sportstars am Mikrofon

Wer überträgt FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg? So zeigt Sky heute das Halbfinale der Frauen

Der zweite Sender, der heute zum Einsatz kommt, ist Sky. Der Nachteil an Sky: Man muss bezahlen, um das Programm zu empfangen. Um das Spiel heute auf Sky verfolgen zu können, müsst ihr das Sport-Paket buchen. Alle Details zur heutigen Übertragung:

Beginn der Übertragung: 12.15 Uhr

12.15 Uhr Anpfiff: 12.30 Uhr

12.30 Uhr Sender:

Sky Sport 1



Sky Sport 1 HD

Kommentator: Hannes Herrmann

Imago Images

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg im TV und LIVE-STREAM: So wird die Bundesliga übertragen

ARD und Sky übertragen also das Halbfinale im DFB-Pokal LIVE im Fernsehen - doch wie sieht es heute für Fans aus, die keinen linearen TV-Anschluss haben? Immer mehr Menschen lassen sich nur noch durch Streaming und nicht mehr mithilfe des Fernsehens unterhalten - schauen diese wortwörtlich heute in die Röhre?

Die ARD überträgt das Halbfinale zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg kostenlos! So funktioniert's!

Keineswegs - natürlich kann man auch im Internet das Halbfinale verfolgen! Fangen wir wieder bei der ARD an - hier habt ihr mehrere Plattformen, über die ihr das Spiel verfolgen könnt: daserste.de, die ARD Mediathek oder die Sportschau!

Alle drei könnt ihr über die Verlinkungen erreichen. Wieso es so viele gibt? Nun, weil die Sportschau alle Sportinhalte der ARD zeigt, Das Erste zeigt rund um die Uhr sein eigenes Programm und die ARD Mediathek zeigt immer alle Programmpunkte, die über die ARD-Sender laufen. Natürlich funktioniert das Ganze auch über die Apps.

Frauenfußball auf höchstem Niveau: So wird das Halbfinale im LIVE-STREAM gezeigt

Auch Sky zeigt das Spiel heute im LIVE-STREAM, hier ist es aber nicht ganz so einfach wie bei der ARD. Das Spiel ist bei Sky nur über Sky Go zu sehen, und anders als bei der Konkurrenz ist Sky Go nicht kostenlos! Ganz im Gegenteil:

Ihr müsst dafür das oben genannte Paket buchen, welches nicht billig ist. Erst wenn ihr dieses für den TV gebucht habt, könnt ihr euch auch auf Sky Go anmelden und alle Inhalte, die ihr auf dem Fernseher sehen könnt, auch im Streaming sehen.

Frauenfußball heute im LIVE-STREAM sehen: Mit diesen Links könnt ihr den DFB-Pokal streamen

VfL Wolfsburg im DFB-Pokal der Frauen beim FC Bayern München: Das sind die Aufstellungen

Bayern: Leitzig - Glas, Kumagai, Viggosdottir, Wenninger -Magull, Zadrazil, Beerensteyn - Bühl, Damnjanovic, Lohmann

Wolfsburg: Schult - Wilms, Hendrich, Janssen, Rauch - Oberdorf, Lattwein, Huth, Roord, Jonsdottir - Pajor

Imago Images

Wer zeigt / überträgt den DFB-Pokal live im TV und STREAM? So wird FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg übertragen