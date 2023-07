FC Bayern: "Noch viel zu viel zu tun!" Asienreise ohne Thomas Müller

Thomas Müller hat seinen unfreiwilligen Verzicht auf die Asienreise des FC Bayern erklärt.

WAS IST PASSIERT? Thomas Müller wird die Asienreise des FC Bayern (24. Juli bis 3. August) verletzungsbedingt verpassen. Nun hat sich der 33-Jährige zu Wort gemeldet.

WAS WURDE GESAGT? "Ich kann die Asienreise leider nicht mit antreten, da ist einfach noch viel zu viel zu tun, um schmerzfrei zu werden und den Trainingsrückstand aufzuholen", sagte Müller in einer Videobotschaft: "Ich werde in den nächsten zwei Wochen fleißig daran arbeiten und dann hoffentlich so schnell wie möglich zurückkehren. Ich bin guter Dinge, dass das jetzt die richtige Strategie ist."

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Offensivspieler plagt sich wie schon im vergangenen Jahr mit Hüftproblemen herum und musste zuletzt das Trainingslager am Tegernsee abbrechen. Statt den Trip nach Japan und Singapur, wo die Bayern Testspiele gegen Manchester City, Kawasaki Frontale und den FC Liverpool bestreiten, anzutreten, wird der Weltmeister von 2014 in München behandelt und individuell trainieren.

"Wir haben gemeinsam mit den Ärzten entschieden, dass es aus sportlicher Sicht besser ist, wenn Thomas zu Hause bleibt", hatte der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen bereits am Freitag erklärt: "Natürlich hätte uns Thomas alleine ob seiner Position, seiner Identifikation mit dem Klub und auch aufgrund seines Standings in Asien gut getan, aus einer kommerziellen Sicht. Aber, und das zeichnet den FC Bayern aus, natürlich haben wir auch den Kommerz, der ist wichtig, aber der sportliche Teil steht im Vordergrund."

Getty Images

Imago Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Müller, dessen Vertrag in München noch bis 2024 läuft, kam in der vergangenen Saison in 40 Pflichtspielen zum Einsatz. Dabei erzielte er acht Tore und bereitete zwölf weitere Treffer vor.