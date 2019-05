FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB feiert Deutsche Meisterschaft, Süle hofft auf Kovac-Verbleib

Der FC Bayern ist zum siebten Mal in Folge Deutscher Meister. Zudem ist der Verbleib von Niko Kovac ein heiß diskutiertes Thema. Alle FCB-News.

Der hat durch ein furioses 5:1 gegen die siebte Deutsche Meisterschaft in Folge eingefahren. Dadurch verwies die Mannschaft von Niko Kovac den BVB auf den zweiten Platz.

Beim Spektakel in der Allianz Arena waren Arjen Robben und Franck Ribery die gefeierten Helden. Beide verlassen den deutschen Rekordmeister bekanntlich.

Zudem kamen neue Spekulationen in der Causa Niko Kovac auf. Der Trainer des FCB holte zwar den Titel und geht demnach auch von einer Weiterbeschäftigung aus, bestätigen wollten die Bayern-Verantwortlichen dies aber nicht.

So lief die Meisterfeier des FC Bayern

"Das ist unser letztes Lied. Wir dürfen leider danach nicht weiterspielen", rief der Sänger der eigens für die Fan-Meisterfeier am Nockherberg gebuchten Band um 22:30 Uhr ins Mikrofon. Er erntete dafür einige Unmutsbekundungen, hatte aber lediglich auf die Biergarten-Gesetzeslage in Bayern verwiesen, die besagt, dass ab 22 Uhr keine Musik mehr gespielt werden darf. Eine halbe Stunde später schließt der Ausschank. Um 23 Uhr, so die Vorschriften, muss jede noch so große Gaudi unter freiem Himmel ein Ende finden.

Allzu groß, allzu ausgelassen war sie ohnehin nicht. Ein Großteil der Tische war zum Zeitpunkt der Ankündigung bereits verwaist, die meisten der 2000 ausgewählten Anhänger, die dem Treiben beiwohnen durften, hatten sich wahlweise auf den Heimweg gemacht oder die nächste Kneipe aufgesucht. Die Tatsache, dass der FC Bayern sich nur wenige Stunden zuvor erstmals nach 19 Jahren am letzten Spieltag vor heimischer Kulisse zum Meister krönte, schien nicht so recht auf die Fans im Paulanergarten überspringen zu wollen.

Klar, vereinzelt schwappten Gesänge durch die frühsommerliche Luft. Das allseits beliebte "Ladioo" beispielsweise, das in seiner Plumpheit den Titelkonkurrenten bezichtigt, eine Ansammlung von Freudenmädchen-Nachkommen zu sein. Oder eben der wahrheitsgemäße Klassiker: "Deutscher Meister wird nur der FCB". Mal wieder, zum 29. Mal insgesamt, zum siebten Mal in Serie. Die Vielzahl an Meisterschalen, die Regelmäßigkeit – und kommt sie selbst so unvorhersehbar zustande wie in dieser Spielzeit – stumpft offensichtlich ab. Zumindest das Event-Publikum, das den Schallpegelmesser nur kurz in Wallung brachte, als die Mannschaft sich auf dem Balkon präsentierte.

Nach Bayern-Abschied: Ribery spricht über Zukunftspläne

Franck Ribery vom FC Bayern München hat im Anschluss an sein letztes Spiel am Samstag gegen Eintracht Frankfurt (5:1) über seine Zukunftspläne gesprochen.

"Es war nicht nur eine Karriere, sondern eine Lebenszeit - das ruft viele Emotionen hervor. Ich bin froh, mit diesem Klub alles gewonnen zu haben", sagte der Franzose gegenüber Telefoot und ergänzte im Hinblick auf seinen Abschied aus München: "Es ist schwer zu akzeptieren, aber so ist das Leben, so ist der Fußball. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem man ein neues Kapitel anfangen muss."

: Kimmich einer von zwei Dauerbrennern

Zwei Feldspieler haben am Samstag nach Abpfiff des letzten Spieltags die "perfekte" Bundesliga-Saison mit 3060 Minuten auf dem Platz vollendet.

Sowohl Joshua Kimmich von Bayern München als auch Waldemar Anton von verpassten keine Minute der Spielzeit 2018/2019.

FCB: Neuer plant Comeback im Pokalfinale

Bayern Münchens Kapitän und Torwart Manuel Neuer hält seine Rückkehr im DFB-Pokalfinale am Samstag gegen RB Leipzig für ziemlich sicher. "Ich gehe davon aus, dass ich gegen Leipzig wieder im Tor stehen werde, wenn alles gut geht jetzt in der Woche", sagte Neuer nach dem 5:1 (1:0) gegen Eintracht Frankfurt und dem siebten Bayern-Meistertitel in Folge.

Neuer muss wegen einer Wadenverletzung seit Mitte April pausieren, die ins Bild einer wechselhaften Saison passt.

Niko Kovac beim FC Bayern: Der leidende Sieger

FCB-Meisterfeier und Robbery-Abschied

BVB-Verantwortliche gratulieren FC Bayern zum Meistertitel

Die Dortmunder Verantwortlichen haben nach dem Titel-Showdown in der Bundesliga Rekordchampion Bayern München zur 29. Meisterschaft gratuliert. "Glückwunsch an den FC Bayern. Sie haben zwei Punkte mehr und sind daher verdient deutscher Meister geworden. Bayern hat eine Top-Rückrunde gespielt", sagte Hans-Joachim Watzke nach dem 2:0-Erfolg bei . Der BVB-Geschäftsführer kündigte zudem an, am Montag Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge anzurufen und persönlich zu gratulieren.

Sportdirektor Michael Zorc und Trainer Lucien Favre sprachen ebenfalls ihre Glückwünsche aus. "Wer am Ende die meisten Punkte hat, der hat es auch verdient", sagte Zorc. Dem BVB reichte auch die drittbeste Saison der Vereinsgeschichte (76 Punkte) nicht zum neunten Meistertitel. In der Meistersaison 2010/11 holte Dortmund unter Trainer Jürgen Klopp einen Zähler weniger.

Bayern-Verteidiger Niklas Süle spricht sich für Kovac-Verbleib aus: "Natürlich"

Verteidiger Niklas Süle vom FC Bayern München hat sich im Anschluss an die erfolgreich verteidigte Meisterschaft für einen Verbleib von Trainer Niko Kovac ausgesprochen.

Auf die Frage, ob er auch in der kommenden Saison unter dem Kroaten spielen möchte, erklärte Süle: "Natürlich. Er weiß auch, dass Bayern noch einmal etwas anderes ist als Eintracht Frankfurt. Im Verein herrscht so viel Druck. Es ist nicht einfach, damit umzugehen. Ich finde, er hat es in diesem Jahr sehr gut gemacht."

Bayern-Boss Uli Hoeneß schließt weiteren Transferrekord aus: "Sind nicht bei Monopoly"

Der FC Bayern ist nach der Meisterschaft nicht bereit, in diesem Sommer weitere Transfers jenseits der 80-Millionen-Euro-Marke zu tätigen. Dennoch kündigt Präsident Uli Hoeneß weitere Neuverpflichtungen an.

"Wir sind hier nicht bei Monopoly, sondern ein Fußballverein", antwortete Hoeneß nach dem entscheidenden 5:1 gegen Frankfurt am Samstag auf die Frage, ob die Münchner Transfers im dreistelligen Millionenbereich planen. "Wir haben mit 80 Millionen eine Grenze erreicht und ich glaube nicht, dass sie bei weiteren Transfers überschritten wird."

Stimmen nach Bayern-Meisterschaft: Niko Kovac "total happy und total ausgelaugt"

Der FC Bayern München sicherte sich mit einem deutlichen 5:1-Heimsieg über Eintracht Frankfurt die siebte Meisterschaft in Folge. Kingsley Coman eröffnete die Party schon nach vier Minuten. Frankfurt konnte zwar kurz nach der Pause auf 1:1 ausgleichen, die Bayern schlugen aber nur drei Minuten danach durch David Alaba wieder zurück. Renato Sanches erhöhte auf 3:1, bevor die beiden Altmeister Franck Ribery und Arjen Robben den Deckel drauf machten.

FCB-Trainer Niko Kovac war nach Schlusspfiff erleichtert und überzeugt, dass es für ihn in München weitergeht. Frankfurts Adi Hütter sah eine Mannschaft, die auf dem Zahnfleisch ging.

FC Bayern München: Niko Kovac geht von Weiterbeschäftigung als Trainer aus - FCB-Bosse weichen aus

Bayern-Trainer Niko Kovac geht fest davon aus, auch in der kommenden Saison Coach des deutschen Rekordmeisters zu sein. Er habe Informationen "aus erster Hand", sagte er nach dem 5:1 gegen Eintracht Frankfurt, das den siebten Meistertitel des FCB in Folge perfekt machte, am Sky -Mikrofon. Nach exklusiven Informationen von Goal und SPOX ist der Abschied von Kovac nach Saisonende jedoch beschlossene Sache.

Weißbierduschen und stolze Münchner: So feiert der FC Bayern seine siebte Meisterschaft in Folge

FC Bayern: Robert Lewandowski zum vierten Mal Torschützenkönig

Bayern Münchens Stürmerstar Robert Lewandowski hat sich zum vierten Mal in seiner Karriere die Torjägerkanone in der Bundesliga gesichert. Dem polnischen Nationalspieler reichten diesmal 22 Treffer, nur Gerd Müller (siebenmal) gewann die prestigeträchtige Trophäe häufiger. Doch in den vergangenen drei Spielzeiten war "Lewy" wesentlich häufiger erfolgreich (30, 30, 29).

