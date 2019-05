Bayern-Verteidiger Niklas Süle spricht sich für Kovac-Verbleib aus: "Natürlich"

Nach der Meisterschaft ist auch die Zukunft von Niko Kovac beim FC Bayern ein Thema. Innenverteidiger Süle hat eine eindeutige Meinung dazu.

Verteidiger Niklas Süle vom hat sich im Anschluss an die erfolgreich verteidigte Meisterschaft für einen Verbleib von Trainer Niko Kovac ausgesprochen.

Auf die Frage, ob er auch in der kommenden Saison unter dem Kroaten spielen möchte, erklärte Süle: "Natürlich. Er weiß auch, dass Bayern noch einmal etwas anderes ist als . Im Verein herrscht so viel Druck. Es ist nicht einfach, damit umzugehen. Ich finde, er hat es in diesem Jahr sehr gut gemacht."

FC Bayern München: Kovac häufig in der Kritik

Kovac stand in den vergangenen Monaten immer wieder in der Kritik. Nach Informationen von Goal und SPOX muss der Coach selbst im Falle des Doubles seinen Hut am Ende der Saison nehmen.

Süle will die Debatte um Kovac jedoch nicht zu hoch hängen. "Ich habe mitbekommen, dass der Trainer infrage gestellt wurde. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich glaube, wir haben heute die richtige Antwort auf dem Platz gegeben."

Süle hatte am Samstag in seiner zweiten Saison bei den Bayern die zweite Meisterschaft gefeiert. Am kommenden Wochenende hat der Rekordmeister die Chance, auch noch den zu gewinnen.

Niko Kovac selbst geht indes von einer Weiterbeschäftigung als Trainer der Bayern aus.