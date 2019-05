FC Bayern, News und Transfergerüchte: Xavier Mbuyamba im Gespräch, PSG heizt James-Gerücht an

Ein Abwehrtalent ist an der Isar im Gespräch und PSG kommentiert einen James-Rodriguez-Post. Alle News zum FCB.

Beim laufen die Vorbereitungen auf das letzte und entscheidende -Spiel auf Hochtouren. Am Samstag ist zu Gast in der Allianz Arena, während Titelkonkurrent auswärts bei antreten muss.

Für Rafinha ist es der letzte Bundesligaauftritt im Trikot der Münchner - für die er laut Felix Magath angeblich nie hätte spielen dürfen. Der Brasilianer berichtete nun von Drohungen seines Ex-Trainers, der einen Transfer von Schalke zu den Bayern verhindern wollte. Auch James Rodriguez könnte zum letzten Mal für den FCB auflaufen: Wie es mit dem Kolumbianer im Sommer weitergeht, ist weiterhin offen. heizte die Spekulationen um einen bevorstehenden Wechsel in die noch einmal an.

Gerüchte tauchen derweil um ein Interesse der Bayern an Maastricht-Teenie Xavier Mbuyamba (17) auf.

Arjen Robben hat seinen FCB-Abschied "im Kopf schon dreimal durchgespielt"

Ein letztes Mal Allianz Arena, ein letztes Mal der berühmte "Robben-Song" aus der Südkurve, vielleicht ein letztes Mal der Meistertitel: "Wenn ich nur daran denke, kriege ich schon Gänsehaut. Das ist ein ganz besonderes Spiel", sagte Altstar Arjen Robben vor seinem letzten Heimauftritt für Bayern München am Samstag gegen Eintracht Frankfurt mit glänzenden Augen.

Er habe die emotionale Abschiedsvorstellung in der Allianz Arena "in meinem Kopf schon dreimal durchgespielt", erzählte der 35-Jährige am Dienstag voller Emotionen. Und die Geschichte sieht in Robbens Vorstellungen so aus: Vorlage Robben, Tor Franck Ribery - oder gerne auch umgekehrt. "Das wäre ein Traum und ein Hammer. Nach zehn Jahren zusammen noch einmal Meister werden. Es gibt nichts Schöneres", sagte Robben.

FC Bayern München: Kommt Maastricht-Talent Xavier Mbuyamba?

Der FC Bayern München ist angeblich an Xavier Mbuyamba von MVV Maastricht interessiert. Das berichtet das niederländische Fußballmagazin Voetbal International. Demnach ist der deutsche Rekordmeister einer von vielen Klubs, die den 17-jährigen Abwehrspieler auf dem Zettel haben.

Mbuyamba rückte im Lauf der Hinrunde der aktuellen Saison in den Kader des Zweitligisten auf und machte bislang elf Partien für die erste Mannschaft. Dabei überzeugte er und möchte nun im Sommer den Verein verlassen, um den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen.

Bayerns Arjen Robben: Über 2013 "kann man ein Buch schreiben"

PSG heizt Spekulationen um James-Wechsel an

Paris Saint-Germain hat auf einen Social-Media-Post von Bayern Münchens James Rodriguez reagiert und damit die Spekulationen um einen bevorstehenden Wechsel des Kolumbianers in die Ligue 1 angeheizt. Am Montag hatte James "Zurück" zu einem Foto geschrieben, das ihn halbnackt auf einem Ergometer zeigt. Zuvor hatte der Mittelfeldmann das Spiel des deutschen Rekordmeisters bei (0:0) verletzungsbedingt verpasst.

PSG spendete dieser Nachricht mit seinem offiziellen Account Beifall - mit einem Beifall spendenden Emoji unter dem Facebook-Post von James.

Rafinha berichtet von Magath-Drohung

Abwehrspieler Rafinha vom FC Bayern München hat eine pikante Anekdote aus seiner Zeit bei Schalke 04 preisgegeben . Felix Magath, damals Trainer des Brasilianers in Gelsenkirchen, soll ihm im Falle eines Wechsels zum deutschen Rekordmeister gedroht haben.

"Als ich noch sechs Monate Vertrag hatte, sagte man zu mir bei Schalke 04: 'Du kannst zu jedem Team gehen, nur nicht zu Bayern München'". sagte Rafinha im Gespräch mit FOX Sports . Weiter hieß es Rafinha zufolge: "'Wenn Du auch nur träumen solltest, dass Du bei Bayern unterschreibst, werden wir Deine Karriere zerstören.' Felix Magath hat das nicht wortwörtlich gesagt - er hat schlimmere Worte benutzt."

Nach Tränen-PK: Manuel Neuer verabschiedet Rafinha - im Rafinha-Trikot

RB-Boss Mintzlaff: "Vielleicht will Timo Werner gar nicht nach München"

Seit Monaten gilt Timo Werner von RB Leipzig als potenzieller Neuzugang beim FC Bayern München. RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff geht nicht davon aus, dass der Nationalspieler auch weiterhin für die Roten Bullen auflaufen wird, bringt neben dem FCB aber weitere Kandidaten für ein Werner-Engagement ins Spiel.

"Vielleicht will er auch gar nicht nach München", sagte Mintzlaff bei Sky. Er ergänzte: "Vielleicht will er zu Tuchel nach Paris wechseln oder keine Ahnung wohin. Vielleicht zu Jürgen Klopp oder zu Lucien Favre."

FC Bayern: Lukas Mai rückt offenbar ins Visier des

Lukas Mai feierte jüngst mit der Bayern-Zweitvertretung die Meisterschaft in der Regionalliga. Der Innenverteidiger, der regelmäßig mit den Profis trainiert und in der vergangenen Saison bereits zweimal über 90 Minuten in der Bundesliga zum Einsatz kam, scheint offenbar heiß begehrt.

Wie die Bild berichtet, hat der bereits als Absteiger feststehende 1. FC Nürnberg ein Auge auf den 19-Jährigen geworfen. Demnach sei der Club allerdings nicht der einzige Interessent für den gebürtigen Dresdner. Im letzten Jahr wollte ihn der HSV holen.

