Gerüchten aus britischen Medien zufolge soll der FC Bayern München bei wegen Leroy Sane angefragt haben. Weil der 23-Jährige mehrere Verlängerungsangebote abgelehnt hat, seien auch die Citizens einem Verkauf nicht abgeneigt.

Außerdem wäre Robert Lewandowski zwei Jahre vor seinem Bayern-Wechsel wohl fast bei gelandet. Der englische Rekordmeister entschied sich am Ende aber für für Robin van Persie vom .

Franck Ribery hat über Transferangebote im Sommer 2009 gesprochen und verraten, dass ihn gleich mehrere Top-Klubs verpflichten wollten.

FC Bayern München: Sir Alex Ferguson wollte offenbar Robert Lewandowski

Manchester United war im Sommer 2012 auf der Suche nach einem neuen Stürmer und hatte dabei wohl auch ein Auge auf Robert Lewandowski geworfen. Der Verein von Trainer Sir Alex Ferguson entschied sich am Ende aber doch für den Transfer von Robin van Persie vom FC Arsenal. In den sieben Jahren seit jener Entscheidung schoss Lewandowski für den FC Bayern München und Borussia Dortmund 253 Tore.

"Als sie van Persie unter Vertrag nahmen, gab es einen weiteren Stürmer, den sie im Visier hatten. Dieser andere war Robert Lewandowski", sagte Journalist Rory Smith bei BBC Radio 5 Live.

FC Bayern München angeblich in Gesprächen mit Leroy Sane von Manchester City

Bayern München befindet sich angeblich in Gesprächen wegen eines Transfers von Leroy Sane von Manchester City. Wie die schottische Zeitung Daily Record berichtet, soll man bei dem Citizens aufgrund stockender Vertragsverhandlungen mit Sane einem Verkauf des deutschen Nationalspielers nicht abgeneigt sein.

Demnach soll der 23-Jährige bislang schon mehrere Angebote der Mannschaft von Trainer Pep Guardiola abgelehnt haben, angesichts eines noch bis 2021 laufenden Kontrakts beschäftigt sich der Klub deshalb mit einem vorzeitigen Abschied von Sane.

Franck Ribery vom FC Bayern München: "Sieben Top-Klubs wollten mich verpflichten"

Franck Ribery vom FC Bayern München hat über Transferangebote im Sommer 2009 gesprochen und verraten, dass ihn gleich mehrere Top-Klubs damals haben wollten.

"Das war verrückt damals! Sieben Top-Klubs wollten mich verpflichten. Juventus, , AC Milan, Chelsea, , Barcelona und Manchester United - alle fragten an", erinnerte sich Ribery in der SportBild an den Sommer 2009. Letztlich blieb der Franzose trotz der Angebote in München.

FC Bayern München: Arjen Robben hat seinen Abschied "im Kopf schon dreimal durchgespielt"

Ein letztes Mal Allianz Arena, ein letztes Mal der berühmte "Robben-Song" aus der Südkurve, vielleicht ein letztes Mal der Meistertitel: "Wenn ich nur daran denke, kriege ich schon Gänsehaut. Das ist ein ganz besonderes Spiel", sagte Altstar Arjen Robben vor seinem letzten Heimauftritt für Bayern München am Samstag gegen Eintracht Frankfurt mit glänzenden Augen.

Er habe die emotionale Abschiedsvorstellung in der Allianz Arena "in meinem Kopf schon dreimal durchgespielt", erzählte der 35-Jährige am Dienstag voller Emotionen. Und die Geschichte sieht in Robbens Vorstellungen so aus: Vorlage Robben, Tor Franck Ribery - oder gerne auch umgekehrt. "Das wäre ein Traum und ein Hammer. Nach zehn Jahren zusammen noch einmal Meister werden. Es gibt nichts Schöneres", sagte Robben.

FC Bayern München: Rafinha berichtet von Magath-Drohung

Abwehrspieler Rafinha vom FC Bayern München hat eine pikante Anekdote aus seiner Zeit bei Schalke 04 preisgegeben . Felix Magath, damals Trainer des Brasilianers in Gelsenkirchen, soll ihm im Falle eines Wechsels zum deutschen Rekordmeister gedroht haben.

"Als ich noch sechs Monate Vertrag hatte, sagte man zu mir bei Schalke 04: 'Du kannst zu jedem Team gehen, nur nicht zu Bayern München'". sagte Rafinha im Gespräch mit FOX Sports . Weiter hieß es Rafinha zufolge: "'Wenn Du auch nur träumen solltest, dass Du bei Bayern unterschreibst, werden wir Deine Karriere zerstören.' Felix Magath hat das nicht wortwörtlich gesagt - er hat schlimmere Worte benutzt."

